Валерий Мазанов Падения и надежды Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2016 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2016 год

Из архива редакции

Экономика Пермского края продолжает испытывать трудности: кризисные явления 2014—2015 годов оказались долгосрочными. Тормозятся инвестпроекты, закрываются компании, ещё вчера казавшиеся непоколебимыми столпами. В бюджете края — дефицит, который приходится покрывать кредитами. Но есть и хорошие новости: в деловом и политическом лексиконе зазвучало слово «специнвестконтракт». Новый механизм сотрудничества бизнеса и властей сулил крупные вложения в производство и создание рабочих мест.

Дома, которых не было

На смену «финансовым пирамидам» пришли мошенники в сфере недвижимости. В январе 2016 года краевое управление МВД сообщило, что в Перми расследуется дело мошенников, работавших под «брендом» ООО «Кайзер». Предприимчивые граждане Руслан Халитов и Ирина Посыпайченко два года заключали предварительные договоры купли-продажи квартир в 11 ещё строящихся домах по разным адресам, но деньги клали себе в карман. Строительство даже не началось, потому что они не имели разрешения на строительство и в принципе не могли организовать стройку.

Любопытно, что ещё в августе 2015 года «Кайзер» был оштрафован Пермским УФАС на 100 тыс. руб. за незаконную рекламу. Уже тогда сообщалось, что компания привлекает деньги граждан на строительство домов при отсутствии разрешения на строительство. Но это не остановило доверчивых граждан, которые несли и несли мошенникам деньги.

В результате руководителей «Кайзера» осудили за хищение более 147 млн руб. у 171 потерпевшего.

Судебная тяжба шла долго. Только в июне 2018 года апелляционная коллегия Пермского краевого суда оставила приговор в силе: Халитов и Посыпайченко получили по девять лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. каждому.

Провальная «Стратегия»

Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» лишился лицензии. Официально было заявлено, что все пенсионные накопления фонд обязуется сохранить и вернуть в Пенсионный фонд России в полном объёме без инвестиционных надбавок в течение трёх месяцев. Но наученные горьким опытом пермяки не поверили и отправились на штурм офиса фонда. Когда двери фонда в указанное время не открылись, пенсионеры попытались их вынести.

Интересные факты Пермские антимонопольщики заинтересовались повышением платы за детские сады. УФАС по Пермскому краю установило, что стоимость возросла с 1528 руб. в месяц до 2449 руб., фактическое повышение платы составило около 60%. В Прикамье объявлен конкурс на обновление Речного вокзала. Начальная цена контракта 241 млн руб. «Институту сердца» присвоено имя Сергея Суханова. Соответствующий приказ 1 февраля 2016 года подписала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Легендарный профессор скончался в ночь на 25 июля 2015 года. В пермских вузах сократилось количество бюджетных мест. В ПНИПУ сокращение про­изошло почти на четверть, в ПГГПУ — более чем на 30%, в ПГИК — на 15,4%. Объявлен аукцион на строительство второй очереди Восточного обхода Перми. Максимальная стоимость контракта на реконструкцию участка с 18-го по 23-й км составила 727 млн руб. Четырёхполосную автомобильную дорогу планируется построить к 30 сентября 2017 года. Краевой минздрав уволил главврача за отдых за границей. Освобождён от должности главного врача ГБУЗ ПК «Госпиталь ветеранов войн» Юрий Павлецов. Главврач, будучи на больничном листе с 29 апреля 2016 года, в действительности отдыхал за границей с 30 апреля по 7 мая. В Большом Савино открылся мобильный пункт судебных приставов. С 26 декабря и на протяжении всех январских праздников в мобильном пункте, расположенном в аэропорту, пермякам предоставили возможность узнать о наличии задолженности и о том, есть ли ограничение на пересечение границы. Пермь признана одним из самых недорогих городов для туризма с детьми. По данным сайта RoomGuru.ru, Пермь вошла в список самых недорогих городов для внутреннего туризма. Рейтинг представлен по данным поиска и бронирования отелей и апартаментов для проживания с детьми с 1 июля по 31 августа 2016 года.

Владелец «Стратегии» Пётр Пьянков дал показания, куда выводились денежные средства, в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении него по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), фондом подан гражданский иск на сумму более чем 1,6 млрд руб.

В Пермском крае насчитывалось 15 тыс. вкладчиков «Стратегии».

В помощь импортозаместителям

В Пермском ЦНТИ разработали автоматизированную систему федерального значения — «Технологии и проекты импортозамещения». Директор Пермского ЦНТИ — филиала ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Мин­энерго России Александр Трусов в разговоре с «НК» рассказал, что система призвана обес­печить импортозамещение по оборудованию, технологиям, запчастям, комплектующим для нужд предприятий ТЭК.

По некоторым направлениям ТЭК используется до 100% импортных технологий. Когда доступ к этим технологиям из-за санкций был перекрыт, под угрозой оказались масштабные проекты. Например, проблемы возникли при электрификации Крыма.

«Не было российского кабеля, чтобы протянуть его по дну залива и провести электроэнергию. В результате кабели в Крыму были проложены китайские. Или, к примеру, почти 100% запорной арматуры, используемой в России, производится за рубежом. Парадокс! Ведь что такое запорная арматура? Это элементарный вентиль. Сейчас запорная арматура подпадает под санкции и купить её никто не может. Главная задача системы — свести возможности промышленных предприятий с потребностями предприятий топливно-энергетического комплекса. Предприятия не представляют себе, кто и что производит в России», — рассуждал Александр Трусов.

Как можно легко убедиться, АИС «Технологии и проекты импортозамещения» (http://www.rosenergo-service.ru/about.aspx) существует и сегодня. Видимо, этот проект не был растиражирован в других отраслях, поскольку не так давно с помощью спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко мы узнали, что в России не производят не то что вентили, но даже гвозди.

Парковка за деньги

Летом 2016 года в Перми была полностью смонтирована система для введения платных парковок: установлено 45 паркоматов, дорожные знаки, развёрнута система приёма платежей. Заявлено, что во время переходного периода (с 15 августа до 1 октября) пермяков будут обучать правилам пользования платными парковками, штрафы за несвоевременную оплату парковки взиматься не будут.

Разумеется, первым делом введение платных парковок в центре города привело к тому, что окрестные дворы оказались забиты машинами, а водители научились завешивать номера своих авто бумажками и медицинскими масками, чтобы не оплачивать парковку и не платить штрафы. В ответ власти Перми впоследствии расширили зону платной парковки и повысили цену.

Это противостояние продолжается и по сей день. Но многие, конечно, просто платят.

«Прогноз» неутешительный

В конце сентября в Арбитражном суде Пермского края зарегистрирован иск о банкротстве АО «Прогноз». Одна из крупнейших IT-компаний страны, гордость и витрина цифрового рынка Прикамья имела семь дочерних компаний, 13 лицензий, реализовала более 1,5 тыс. проектов для 450 заказчиков более чем в 70 странах мира. Штат компании в 2012 году насчитывал более 1,5 тыс. человек, офисы были расположены в шести странах мира, в том числе в США, Бельгии, Китае.

Пик прибыльности «Прогноза» пришёлся на 2013 год, а в 2014—2015 годах прибыль упала до уровня 2004 года. Тем не менее выручка компании в 2014 году составила солидную сумму — 3,8 млрд руб.

В 2016 году из «Прогноза» начался массовый исход сотрудников. Компания была признана банкротом год спустя, а процедура банкротства завершилась только в 2021 году. Со всеми кредиторами компания не расплатилась.

Что обсуждалось больше всего?

Некоторые из широко заявленных инвестпроектов в Пермском крае буксуют. В сентябре 2013 года было подписано соглашение со Swiss Krono Group о строительстве в Краснокамском районе деревоперерабатывающего завода. Сумма инвестиций — 8,5 млрд руб., перспективы по трудоустройству новых сотрудников — 800 рабочих мест. Планировалось, что первая очередь завода будет запущена в конце 2015 года, но и в 2016 году по поводу проекта — полная тишина.

Годом ранее стало окончательно ясно, что закрыт инвестпроект строительства трубно-сталеплавильного комплекса на базе Чусовского металлургического завода. На заводе работают только ферросплавное и рессорное производства. Слабым утешением служит тот факт, что в Чусовом после демонтажа старых металлургических производств значительно улучшилась экология. Часть работников ЧМЗ устроились на работу на Лысьвенский металлургический завод. Вот там с инвестпроектом всё в порядке: идёт строительство листопрокатного комплекса.

При этом всё больше заключается специнвестконтрактов (СПИК). Предприятие-инвестор получает льготу по налогу на прибыль и нулевую ставку по налогу на имущество, если обязуется вложить не менее 750 млн руб. в производство и создать не менее 250 рабочих мест. Первые контракты были подписаны ещё в конце 2015 года. Среди тех, кто заключил СПИК, — «Протон-ПМ», «Сода-Хлорат», «Уралкалий», «ЕвроХим», Лысьвенский металлургический завод. Позже, в 2018 году, был заключён восьмой СПИК — с компанией «Метафракс».

Только по первым четырём подписанным в 2016 году СПИК сумма инвестиций оценивалась в более чем 67 млрд руб.

Тем временем «широкая общественность» больше волновалась о другом. Всё чаще стали появляться сообщения о том, что детей высаживают из транспорта из-за отсутствия проездного или справки, подтверждающей обучение в школе. Был случай, когда в мороз ребёнку пришлось из-за этого идти пешком с Липовой горы до Нагорного. Уполномоченный по делам ребёнка в Пермском крае Павел Миков сообщил, что с началом каждого учебного года перевозчикам отправляются письма, информирующие об уголовной ответственности за оставление детей в опасности.

В должностные инструкции кондуктора и водителя общественного транспорта внесли пункт о персональной ответственности за оставление ребёнка в опасном положении, а также обязанность известить родителей ребёнка о сложившейся ситуации.

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