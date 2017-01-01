Пенсионный фонд «Стратегия» признали банкротом Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов»

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает РБК-Пермь, сейчас сумма требований кредиторов составляет 5,5 млрд руб. Ликвидатор пришёл к выводу, что стоимости имущества организации недостаточно, чтобы рассчитаться с долгами, и потребовал банкротства НПФ «Стратегия». При этом кредитор попросил рассмотреть дело в упрощённом порядке.

Сегодня, 30 января, суд удовлетворил иск «Агентства по страхованию вкладов» и ввёл в пенсионном фонде конкурсное управление.

Напомним, Центробанк отозвал у «Стратегии» лицензию в марте 2016 года. Через месяц Арбитражный суд Пермского края принял решение о ликвидации НПФ. По сведениям Банка России, из 4,2 млрд накоплений обязательного пенсионного страхования в НПФ недоставало около половины. От действий НПФ в Прикамье пострадали более 70 тыс. вкладчиков. В ноябре прошлого года московское ООО «Альянс-Инвест» провело оценку имущества фонда, включая офисную мебель. Их общая рыночная стоимость без НДС составила всего 541,4 тыс. руб.

В отношении бывшего руководителя НПФ Петра Пьянкова возбудили уголовное дело. Его обвиняли в присвоении и растрате 220 млн руб., двух эпизодах легализации преступно приобретённого имущества на общую сумму 150,03 млн руб. и пяти эпизодах предоставления в ФНС сведений о подставных лицах. Петр Пьянков должен был завершить знакомство с материалами дела до 22 декабря. Но в конце прошлого года производство по уголовному делу было возобновлено.