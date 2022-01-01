Валерий Мазанов Спирали истории Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2015 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2014 год

Из архива редакции

Окружности спирали истории становятся всё меньшего диаметра. Во многом события 2015 года повторяются сегодня. Санкции, скачки курса валют, рост цен, закрытие ряда компаний...

Автомобиль — роскошь

Ценники в автосалонах переписываются буквально ежедневно. После резкого скачка курса валют в декабре 2014 года продавцы авто повысили цены, а некоторые приостанавливали продажи. Кое-кто и вовсе принял решение о закрытии бизнеса и продаже автосалона.

Удивляться тут нечему: несмотря на «официальный» рост цен на 20—30%, в реальности повышение цен на автомобили было кратным. Для примера можно рассмотреть динамику цен на популярный Toyota Land Cruiser 200. В начале 2015 года он стоил от 4 млн руб. в зависимости от комплектации, тогда как совсем недавно его цена «в базе» составляла чуть выше 2,2 млн руб.

Сегодня автодилеры указывают цены на «крузаки» от 5,54 млн до 6,75 млн руб. в зависимости от комплектации. При этом распродают остатки, уточняя, что в 2022 году данная модель не продаётся на территории России.

По совпадению, на рынке обучения будущих автомобилистов тоже идёт «большая чистка». В 2015 году менее половины автошкол Пермского края получили лицензии на обучение — только 52 из 151. По словам начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю Олега Чуркина, по новым правилам автошколы должны иметь автодромы площадью минимум 0,24 га. Площадка должна быть асфальтирована. Земля должна быть в собственности или аренде.

При отсутствии согласованных с ГИБДД программ и соответствующего заключения автошкола не имеет права вести подготовку и переподготовку водителей. Кандидаты в водители, прошедшие обучение в такой автошколе, не могут быть допущены к экзаменам в ГИБДД.

Массовая блокировка

Федеральный закон №398-ФЗ ещё в начале 2014 года ввёл новый порядок незамедлительной, без всякого суда, блокировки информации. Генпрокурор и его заместители получили право блокировать сайты и домены, содержащие «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной и (или) межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности». Уведомление владельцев ресурса производится в течение суток.

Под прицелом прокуратуры — не только «экстремисты» и «организаторы беспорядков», но и распространители куда более мирной информации. Правда, прокуроры на местах пока вынуждены действовать через суд. Прокурор Губахи потребовал заблокировать шесть сайтов, на которых рассказывалось, как можно избежать призыва в армию. Ленинский суд удовлетворил требования прокурора, «Ростелеком» обязали ограничить доступ к этим сайтам.

Кстати, под конец года тот же суд запретил ещё несколько сайтов, через которые продавали алкоголь.

С тех пор практика закрытия информации в интернете стала отточена до совершенства, а в 2022 году процесс приобрёл лавинообразный характер. В реестре записей запрещённых сайтов «Роскомсвободы» в сентябре 2022 года значилось более 1,22 млн записей.

Иноагенты и доносчики

Фонд «Центр гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ)» 13 февраля 2015 года внесён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. При этом иностранных денег в организации нет с января 2014 года, а предыдущая деятельность в 2012—2013 годах уже проверялась в судебном порядке. Все суды организация выиграла.

Интересные факты Механизм приёма граждан, прибывших с Украины, работает. Российское гражданство получили 164 беженца, прибывших в Пермский край. Краевые власти расторгли контракт на реконструкцию Пермского театра оперы и балета. Контракт на 2,7 млрд руб. был заключён с генподрядчиком ОАО «КБ высотных и подземных сооружений». Договором предусматривалась реконструкция Пермского театра оперы и балета и строительство новой сцены. На месте Пермского ипподрома появится торговый центр. Взамен «РосЕвроДевелопмент» вложит 55 млн руб. в развитие конного спорта на другой площадке. ПГНИУ заплатит 200 тыс. руб. автору лучшей концепции празднования своего 100-летия. Выпускники, студенты, преподаватели ПГНИУ, пермские вузы, а также любые организации и объединения людей могут предложить свои идеи по празднованию 100-летия Пермского классического университета. Биатлонный комплекс «Пермские медведи» и манеж «Спартак» выставят на продажу. Пермский краевой суд 27 апреля принял решение о продаже двух активов, принадлежащих акционеру Экопромбанка Владимиру Нелюбину. Бывший депутат должен выплатить 239 млн руб. пострадавшим вкладчикам обанкротившейся организации, лишённой лицензии 18 августа 2014 года. Скоростные «Ласточки» запустят по маршруту Пермь — Екатеринбург. Четыре поезда будут переданы в аренду в октябре 2015 года. В Перми на линию выйдет трамвай-кафе. Первый день его работы, 26 сентября, пройдёт в экспериментальном режиме, трамвай выйдет на обкатку без пассажиров.

Оказалось, новая проверка проведена на основании обращения некоего гражданина. «Подозреваю, что Запад через такие некоммерческие организации, как Центр ГРАНИ, пытается развалить нашу страну изнутри, организовывает акции неповиновения властям, организовывает «оранжевые революции» в разных уголках нашей страны. Считаю, деятельность центра посягает на сохранность политического строя и территориальную целостность нашей великой страны», — сообщал неравнодушный гражданин.

В центре сильно удивлены: «Получается, что органы власти заказывали работы, идущие вразрез с государственной политикой?» Летом после повторной проверки Центр ГРАНИ исключили из реестра иноагентов, но в ноябре Пермский краевой суд подтвердил законность их включения в этот реестр. Руководитель Центра ГРАНИ Светлана Маковецкая заявляет, что будет продолжать через суд добиваться отмены этого статуса.

Небольшой штришок: с декабря 2018 года Светлана Маковецкая — член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

«Эхо» цензуры

Несколько сотрудников «Эха Перми» заявили о своём уходе с радиостанции из-за цензуры. Они сообщили, что их заставляют «ставить в эфир текст сомнительного качества», указывали на установленную собственником «жёсткую субординацию». Ещё одной причиной назвали снятие «неудобного редактора». «Эхо» входило в состав холдинга «Актив Медиа», контролируемого депутатом заксобрания Дмитрием Скривановым.

«Эхо» — и московское, и пермское — всегда было территорией свободных людей. Все 15 лет существования «Эха Перми» это было пространство творческого поиска и эксперимента, а они несовместимы со строевой муштрой. Поэтому, когда с нами начинают разговаривать в стилистике приказа, для нас это неприемлемо», — написали в группе «Эха» в социальной сети «ВКонтакте» подавшие заявления Юрий Бобров, Владимир Соколов, Юлия Балабанова, Юлия Хлобыст и Михаил Данилович. Сотрудники возмущены тем, что редакцию заставляли ставить в эфир текст, единственный смысл которого — «мочить» политического конкурента.

Ранее с радиостанции ушли главред Роман Попов и журналист Нина Соловей. Позже, когда собственник радиостанции сменился, они вернулись, но минувшим летом снова ушли. Похоже, по ещё более глубоким причинам.

Говорят, история повторяется в виде фарса. Но применительно к этой истории едва ли это слово уместно.

Аэропорт на горизонте

Закончились долгие баталии вокруг приватизации, а затем и поиска инвестора для строительства нового здания аэровокзала в Перми. В сентябре стало известно, что победителем аукциона на право заключения договора генерального подряда по строительству нового терминала АО «Международный аэропорт «Пермь» в Большом Савино стало ООО «Альфа Строй» (Екатеринбург). Цена сделки с генподрядчиком составила почти 5 млрд руб.

Генподрядчик обязался построить трёхэтажный аэровокзальный комплекс площадью более 29,7 тыс. кв. м с полным составом технологического оборудования и технологической мебели. Кроме этого, около нового терминала должны быть оборудованы стоянки для автомобилей, автобусов и такси. Все работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года.

Обойти Чусовой

Незадолго до «аэропортовского» конкурса был объявлен аукцион на строительство ещё одного важного для края объекта — автомобильного обхода Чусового. Максимальная цена контракта — 1,9 млрд руб.

Эта стройка была внесена в перечень объектов автодорожного строительства Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016—2017 годов. Шла она не без труда, но обход Чусового был построен.

Что интересует?

В 2015 году «НК» время от времени публикует любопытные данные «Яндекса». Аналитики поисковой системы выделили несколько тем и событий, к которым жители Прикамья проявили наибольший интерес.

Выяснилось, что в 2015 году жителей Пермского края больше всего интересовали, конечно, резонансные убийства, техногенные аварии и природные аномалии вроде северного сияния. Также в топ интересов вошли гастроли дельфинария в Перми, отключение воды в Перми 17 июля, карантин в феврале, концерт Limp Bizkit и открытие фонтана на эспланаде.

Едва ли в плане людских интересов с тех пор что-то изменилось. Но было бы очень любопытно посмотреть подобные данные за 2022 год.

Что обсуждалось больше всего?

Появление на карте мира полуострова Крым как ещё одной принадлежащей России территории и возникновение таких образований, как ДНР и ЛНР, имело, конечно же, самые широкие последствия — на самых разных уровнях.

Ретейлеры наперебой констатируют: покупок совершается меньше.

«НК» №8 от 2015 года

Из архива редакции

«Весь ноябрь не покупают, а больше смотрят, ждут распродаж, так как цены сильно выросли», — говорит директор УК «ЭКС» (управляет ТРК «СемьЯ») Елена Жданова. Ей вторит директор ТРК «Столица» Константин Копытов. По его словам, на протяжении всего 2015 года наблюдается снижение покупательского спроса, и этот год — самый худший из последних трёх, покупки сократились на 30% по сравнению с 2014 годом. Средний чек в продуктовом ретейле упал на 15—20%. В случае с промтоварами — примерно та же самая картина.

Мудрые аналитики и профильные чиновники повторяют традиционную в таких случаях мантру: мол, кризис — время возможностей. Отчасти они правы: именно в 2014—2015 годах начался бурный рост

онлайн-торговли. При этом отчётливо виден «разворот» потребителей в сторону Китая: с осени 2014 года число онлайн-покупателей, заказывавших товары из Китая, выросло на 30%, а с 2013 года — вдвое. Если в Перми покупки на китайских сайтах хотя бы раз за последний год совершали 42% опрошенных, то в интернет-магазинах других зарубежных стран делали заказы 21% респондентов, то есть ровно вдвое меньше.

Какие возможности открывает сегодняшний кризис? Наверное, мы это поймём лет через семь-восемь.

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