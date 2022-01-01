Валерий Мазанов Время, назад! Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»: 2014 год Поделиться Твитнуть

За 25 лет Пермский край проделал большой путь, и все эти годы «Новый компаньон» исправно работал «шагомером», фиксируя изменения, проблемы, решения, мнения и тенденции в политике, бизнесе, социальной и культурной жизни региона. Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, мы будем оглядываться назад, листая газетные подшивки. Устраивайтесь поудобнее. В течение года мы с вами вспомним если не всё, то главное. Как всегда — просто о важном.

Обложки «Нового компаньона» за 2014 год

Из архива редакции

Из дня сегодняшнего кажется, что дискуссия о переводе стрелок часов назад, в очередной раз развернувшаяся в Прикамье в 2014 году, имела символическое значение. «2014 год — это рубеж, за которым уже всё совсем другое, ситуация изменилась кардинально», — говорила журналист и писатель Светлана Федотова, объясняя, почему написанный ею цикл хроники событий «Реальная Пермь» заканчивается 2014 годом. Что ж, Светлана Федотова и впрямь обладает даром видеть за незначительными на первый взгляд событиями большие явления. Действительно, именно 2014 год стал той точкой отсчёта, когда мы развернулись и отправились в путешествие назад во времени. Впрочем, тогда ещё казалось, что дела идут своим чередом.

IKEA то ли будет, то ли нет

Зампредседателя краевого правительства Алексей Чибисов заявил, что IKEA вскоре начнёт строительство своего торгового центра в Перми. По его словам, компания определила четыре стратегических города, в которых в 2014 году намерена начать строительство своих торговых центров: Пермь, Омск, Красноярск и Челябинск. «Наша задача — стартовать раньше всех», — заявил Чибисов и добавил, что уже идёт процесс подбора земельного участка.

В самой компании IKEA сильно удивились этому заявлению. «На данный момент никаких решений об открытии магазинов IKEA в Перми не принято. В Омске, одном из четырёх городов, которые упомянул зампредседателя краевого правительства Алексей Чибисов, двери магазина IKEA и торгового центра «МЕГА» открыты жителям региона с 2009 года», — пояснила руководитель отдела корпоративных коммуникаций группы компаний IKEA в России Мария Тихонова, при этом деликатно заметив, что «Пермь, как и другие крупные российские города, продолжает оставаться интересным рынком для инвестиций на новом этапе экспансии в будущем».

Будущее оказалось таким, каким оказалось. Может, и хорошо, что IKEA так и не собралась в Пермь. Разочарований покупателей и число «высвобождённых» работников от этого сегодня немного меньше.

Признаки экстремизма

Постоянный возмутитель общественного спокойствия, анархоэколог Роман Юшков обвиняется в возбуждении ненависти к кавказцам. Газета «Звезда» опубликовала статью Юшкова «Истерия по-пугачёвски», в которой прокуратура Пермского края усмотрела «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием средств массовой информации».

Согласно выводам привлечённых экспертов, в статье присутствуют призывы к выселению определённой народности, отрицательные оценки её поведения, унизительные характеристики лиц по национальному признаку. Кроме того, обнаружены признаки возбуждения ненависти и вражды, пропаганда неполноценности определённой народности. Мотовилихинский районный суд Перми приговорил Романа Юшкова к 1,5 годам лишения свободы условно. Позже он попал под амнистию, судимость с него сняли.

Сказки о потерянном времени

По какому времени жить? В Перми эта дискуссия длится вечно. Но тут дело обернулось серьёзно: депутаты краевого заксобрания поддержали федеральную инициативу о переходе региона в часовой пояс МСК+1. К тому же во всех субъектах Федерации отменили переход на летнее время, и пермякам нужно будет перевести стрелки часов на два часа назад.

Интересные факты Мэрия Перми выставила на торги подземное освоение эспланады. Участок предоставляется в аренду для строительства подземного многофункционального комплекса общей площадью не менее 85 тыс. кв. м с парковкой на 500 машино-мест; устройством на поверхности ландшафтного парка, предусматривающего возможность проведения массовых городских мероприятий. В Перми определили зоны, где запрещено продавать алкоголь. Запрет на продажу алкоголя будет действовать в рамках границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, к объектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, объектам военного назначения, а также местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности. Защитники Черняевского леса проведут митинг в центре Перми. «Быть усталым, занятым, апатичным, верящим в то, что за нас уже всё решили и что-то изменить нельзя, — поздно», — сообщают организаторы. Количество обманутых дольщиков в Пермском крае превысило 2 тыс. человек. В настоящее время в Пермском крае насчитывается 21 «проблемный» объект. Пермские показатели превышают только Самарская, Нижегородская и Саратовская области. Конкурс по выбору дизайнера для будущего пермского аэропорта отменён. Закупка на право разработки дизайна нового пассажирского терминала ОАО «Международный аэропорт «Пермь» признана несостоявшейся. Ни одна из восьми заявок не соответствует предъявляемым требованиям. Пермские антимонопольщики возбудили дело в отношении компании, которая рекламировала аборты. Специалисты Управления ФАС по Пермскому краю возбудили в отношении ООО «Веларт» дело по признакам нарушения закона «О рекламе». Согласно п. 9 ст. 7 этого закона реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности не допускается ни под каким видом.

У сторонников и противников новации, как всегда, множество аргументов. В краевом парламенте была создана целая рабочая группа, которая пришла к выводу, что переход на другое время — большой плюс. Противники новации говорили, что в таком случае зимой темнеть будет очень рано и школьники будут идти из школы в темноте. Кроме того, увеличатся расходы на электроэнергию.

Закончилось, как всегда, ничем. Живём на два часа «вперёд».

Лицом к Ирану

Директор центра «Пермкино», президент фестиваля «Флаэртиана» Павел Печёнкин был приглашён в жюри Иранского международного фестиваля документальных фильмов Cinema Vérité. Победителем «Флаэртианы-2013» стал иранский режиссёр Араш Лаоти. На предстоящей «Флаэртиане-2014» анонсирован специальный показ иранского кино. Наконец, Печёнкин встретился с послом Ирана в России Мехди Санаи, и они договорились о развитии связей между фестивалями «Флаэртиана» и Cinema Vérité.

По словам Павла Печёнкина, Иран всё больше открывается миру. В этом процессе очень активно участвуют и иранские «киношники».

Мудрый и прозорливый президент «Флаэртианы» наверняка уже тогда что-то знал или чувствовал.

Не гони лошадей

Идущая уже не первый год битва за территорию Пермского ипподрома достигла кульминации. Взаимные обвинения в СМИ, судебные разбирательства и, по нашей традиции, отключения света и воды. Вдобавок ветеринарная инспекция выявила инфекцию лептоспироза у 42 из 168 лошадей, находящихся на ипподроме. Комиссия рекомендовала властям ввести на территории ипподрома режим чрезвычайной ситуации.

Для территории ипподрома по настоянию губернатора Виктора Басаргина установлена зона ЦС-И, разрешающая наличие на этой площадке исключительно ипподрома. Но владельцы площадки постоянно пытаются присвоить участку статус зоны обслуживания и деловой активности местного значения — Ц-2 и презентуют проект строительства торгового центра. Губернатор настаивает: если владельцы земли хотят построить торговый центр, сначала они должны построить аналогичный существующему ипподрому комплекс с конюшнями и беговой дорожкой правильной длины в 1,6 км.

Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов заявляет, что «до торгового центра на территории ипподрома — как до Луны», и подтверждает: «Мы даже не будем рассматривать вопрос строительства торгового центра, пока не будет построен новый ипподром».

Чем кончилось дело — все мы знаем. Торговый центр на месте ипподрома есть, а нового ипподрома нет. Зато по всему краю появилось множество конноспортивных клубов.

Конец «Рифея» и «Викинга»

Собственник Пермского пивоваренного завода «Сан ИнБев» принял решение закрыть предприятие, как и несколько других заводов по всей России. Причина — шестикратный за пять лет рост стоимости акцизов и запрет продажи пива через киоски, что давало треть выручки.

Пермские любители пива изрядно взгрустнули: местные бренды «Рифей», «Викинг», «Пермское губернское» были очень популярны. Даже свердловчане, бывавшие в Перми, частенько увозили с собой ящик «Викинга».

Но свято место пусто не бывает. Даже сейчас, когда производители толпами «хлопают дверью», уходя из России, разного пива — хоть залейся.

Крах Экопромбанка

Банк России с 18 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «Пермский акционерный эколого-промышленный коммерческий банк «Экопромбанк». Кредитное учреждение перестало осуществлять операции.

По словам совладельца банка Владимира Нелюбина, к работе в банке приступил внешний управляющий. Нелюбин подчёркивает: активов, которые есть в банке, хватает для покрытия потребностей юрлиц и физлиц, если их реализовать по нормальной, а не бросовой цене.

Банком-агентом для выплаты возмещения вкладчикам Экопромбанка назначен Сбербанк, которому предстоит выплатить возмещение 7268 клиентам закрывшегося банка на сумму более 2,2 млрд руб.

Но пострадавших всё равно было множество, в первую очередь среди «юриков» и частных предпринимателей. И даже тот факт, что Владимир Нелюбин в результате надолго сел, их вряд ли утешает.

Битва за лес

Депутаты Пермской городской думы одобрили перенос зоопарка в Черняевский лесопарк, несмотря на недовольство федеральных властей, предостережения прокуратуры и протесты местных гражданских активистов. Защитники леса организовали сбор подписей под обращением к министру природы РФ Сергею Донскому и руководителю Рослесхоза Владимиру Лебедеву с просьбой не лишать «лес за ДКЖ» природоохранного статуса «городской лес». Экологи подчёркивали, что они выступают за перенос зоопарка с территории бывшего Архиерейского кладбища, «но убеждены, что власти смогут найти иное, более подходящее для этих целей место».

Лес в конце концов отстояли. Пожалуй, это был едва ли не самый громкий прецедент, когда под давлением общественности краевые власти отказались от принятого и многократно озвученного решения.

Закат «Амкара»

Под занавес года «Новый компаньон» публикует глубокий анализ состояния дел в пермском футболе. Свой 20-летний юбилей клуб «Амкар» отмечает многомесячными долгами по зарплате и разгромным завершением осенней части сезона. Очевидного выхода из кризиса нет: бюджет «Амкара», одного из самых «скромных» клубов Премьер-лиги, — около 800 млн руб. в год, львиная доля этих денег — средства краевого бюджета. А тут ещё и экономический кризис, девальвация рубля, долги клуба перед игроками…

Единственный понятный источник финансирования клуба в 2015 году — 280 млн руб., заложенные в бюджете Пермского края. Министр физической культуры и спорта Пермского края Павел Лях успокаивает: губернатор дал определённые поручения, проблему с игроками решим, ребята уйдут в новый год практически без долгов.

Но полностью проблемы клуба это, конечно, не решило. Гордиев узел одним махом разрубил уже следующий губернатор, просто закрыв «Амкар».

Что обсуждалось больше всего?

Бюджетный дефицит в размере критических 14,5% краевые власти планировали закрывать кредитами, против чего резко возражали многие депутаты заксобрания. При этом власти презентуют множество инвестпроектов, и депутаты предупреждают: так мы рискуем наплодить долгострои. Собственно, в случае с зоопарком и ещё рядом проектов так и случилось.

В Перми разворачивается интрига вокруг выборов сити-менеджера. На конкурсе по замещению этой должности — два сильных кандидата: Александр Бесфамильный и Дмитрий Самойлов. По опыту работы вроде бы выигрывает первый, но за вторым — поддержка краевых властей. Интрига разрешилась довольно быстро: сити-менеджером стал Самойлов.

Но, пожалуй, наибольшее число публикаций «Нового компаньона» в 2014 году было посвящено уничтожению Мемориального центра истории политических репрессий «Пермь-36». Когда-нибудь историки именно по этим публикациям пошагово восстановят эту омерзительную картину эпохи.

С января центр лишили субсидий, музей не мог оплатить коммунальные услуги и работу сотрудников, комплекс был отключён от электричества и воды. Сменили руководство: Татьяна Курсина уволена, а на её место назначена бывший заместитель министра культуры Пермского края Наталья Семакова. Презентовали новую концепцию развития экспозиции, из которой стало понятно, что из «Перми-36» планируют, по сути, создать музей вохровской доблести и славы.

За «Пермь-36» бились многие. Петицию в поддержку АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий «Пермь-36» подписали десятки тысяч известных людей: актёры, журналисты, политологи, учёные, поэты из разных городов России и из-за рубежа.

Успокоительные пассы посылает краевое руководство. «Музей работает и будет работать. Никто его закрывать не собирается», — заявил Алексей Фролов, руководитель администрации губернатора Пермского края.

Да, но вот какой это будет музей? Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев по своему обыкновению выносит точный и беспощадный диагноз. По его словам, будет музей системы исполнения наказаний с небольшим сектором, посвящённым советским политическим репрессиям. Будущее фестиваля «Пилорама», проводившегося на территории «Перми-36», тоже туманно. «В крайнем случае, музей и фестиваль должны мощно и с достоинством умереть, не затягивая малоприятную агонию», — делает вывод Аверкиев. В общем-то, так и случилось.

«Пермь-36» «съедали по частям», совершенно планомерно, но по-иезуитски. Если у его защитников были имена и должности, то настоящие «ликвидаторы» так и остались в тени — никто точно не знает, кто принял решение «убить» «Пермь-36».

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