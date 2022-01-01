Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Накрыло светом В Перми 2 – 4 сентября в четвёртый раз прошёл аудиовизуальный фестиваль EFEST Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Каждый раз фестиваль электронной музыки и света EFEST (0+) ищет новые форматы и возможности. В этом году, вынужденно отказавшись от площадок в закрытом на стройку Заводе Шпагина, команда фестиваля нашла несколько интересных решений, и они оказались удачными: сработали на «пять с плюсом» и фасад ДК им. Солдатова с прилегающей площадью, и пространство перед ТРК «СпешиLove». Переезд из заводских цехов на открытые площадки позволил впервые провести шоу дронов, которое стало настоящим хитом фестиваля; время года тоже помогло: в прошлый раз маппинг на фасаде театра оперы и балета разворачивался зимой, в сильный мороз, а нынче публике подарили приятный тёплый вечер с музыкой и красивым шоу.

Единственный проигрыш по сравнению с прошлыми годами связан с количеством световых инсталляций: внутри ДК Солдатова так мало подходящих помещений, что вместилось только две (реально всего две!) инсталляции, зато обе — масштабные, глубокие, полные разнообразных смыслов, техничные, остроумные по замыслу, эффектные по исполнению — словом, отборные из отборных.

«Вечный холст» команды Lite Light — волшебное зрелище, особенно занимательное для детей. Металлический шарик совершенно самостоятельно рисует на песке силуэты зверей и птиц из коми-пермяцкого охотничьего календаря — зайцев, лосей, косуль, медведей и других; свет следует за ним, выхватывая то один, то другой силуэт из сложного переплетения паттернов; затем шарик так же самостоятельно «выглаживает» свой «вечный холст», заполняя его рядами ровнейших бороздок.

Алексей Баталин

Этот фокус, основанный на сложной системе магнитов и контроллеров, отсылает к древнейшему искусству создания песочных композиций — мандал, которые прекрасны в своей недолговечности; смысл и красота подобного искусства — в процессе создания, и произведение исчезает вскоре после его завершения, а то и немедленно после.

Традиционные коми-пермяцкие мотивы появились не случайно: тема фестиваля нынешнего года — «Этнос». С коми-пермяцких мотивов начиналась и программа видеомаппинга на фасаде ДК им. Солдатова. Рельеф этого фасада, ещё более сложный, чем у театра оперы и балета, создал видеохудожникам множество технических препон, но и возможности предоставил исключительные: было чрезвычайно увлекательно наблюдать, как свет выхватывает из темноты то гипсовые скульптуры, то колонны, то окна; как дворец «упаковывается» в свет и «распаковывается», как он взрывается огнями и исчезает из виду, а потом появляется уже в новом облике.

Режиссёр и арт-директор фестиваля Никита Садовников в этом году подобрал композиции не просто эффектные, но сюжетные и увязанные с темой «Этнос», именно поэтому композиция «Волшебные рога» студии KEDR visual стала заставкой всего фестиваля. Художники очень внимательно изучили коми-пермяцкий фольклор, все его виды: и декор, и музыку, и эпос. В результате получилась история о том, как олень, вышедший из роскошного древнего леса (на фасаде ДК вырастали огромные деревья), превращается в элемент национального орнамента, и происходит это под прекрасную, специально написанную музыку Люси Казарян-Топчян, изысканно стилизованную под коми-пермяцкие мелодии с имитацией звука национальной флейты — пылян.

Как и на прошлом фестивале, в программе маппинга была интерактивная игра, но гораздо более продвинутая, чем мы видели раньше: любой желающий мог сыграть в поиск предметов, и ход игры отражался на фасаде ДК им. Солдатова в виде огромного робота, состоящего из множества закрывающихся и открывающихся ячеек. Толпа зрителей превращалась в болельщиков, аплодирующих в случае выигрыша.

Понятно, что электронный фестиваль — это довольно громко и очень ярко; для тех, кто устал от напора света и звука, был оазис полнейшей тишины и полумрака: огромная кинетическая инсталляция «Река», созданная Yakovlevsky Studio, располагала к медитации и «зависанию» — ведь, как известно, на текущую воду можно смотреть бесконечно, чему способствовали уютные кресла-подушки для зрителей. Переливчатые колонны света всех оттенков синего, колышущиеся полупрозрачные «туманы»-полотнища в сочетании с огромным зеркалом, создающим иллюзию бесконечности, рождали множество подтекстов и ассоциаций, подобно ещё одной реке в пермской культурной повестке — «Реке Кёрлью» Бенджамина Бриттена в Пермской опере.

Алексей Баталин

Инсталляций в программе фестиваля было вообще-то не две, а три — ещё одна, «Каменные цветы» Никиты Садовникова — расположилась снаружи, на площади перед ДК им. Солдатова. Арт-директор фестиваля остроумно обыграл образ цветка, традиционный для советских фонтанов, которые находятся перед дворцом: оттуда во время фестиваля били лучи света — плотные, упругие, казалось, их можно было потрогать. Они изрядно напугали окрестных жителей накануне, во время репетиции, когда социальные сети наполнились недоумёнными постами; а на фестивале это зрелище стало просто крышесносным: свет превращался в арку, она меняла форму, становилась решётчатой и опускалась на зрителей так, что хотелось пригнуться.

Апофеозом EFESTа стала ночь с 3 на 4 сентября, когда возле ТРК «СпешиLove» прошло грандиозное светомузыкальное шоу. Здесь было все: и лазеры, и маппинг, и другие всевозможные световые эффекты. Поскольку жилых зданий поблизости нет, с громкостью не стеснялись, так что нахождение поблизости от колонок было порой просто невозможно. Завершился концерт в два часа ночи шоу дронов, которые устроили в небе над «Спешиловым» подобие фейерверка — но фейерверка управляемого, ритмичного и музыкального.

Соцсети заполнились красивыми видео. Сезон осенних фестивалей в Перми можно считать открытым.

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