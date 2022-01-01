Праздник спорта В выходные в столице Прикамья прошёл «Пермский марафон» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В выходные в столице Пермского края уже в пятый раз прошёл «Пермский марафон». На старт вышли и опытные легкоатлеты, и любители. Медали разыграны, поздравляем победителей!

На фестиваль спорта в качестве участников зарегистрировалось 11,2 тыс. человек из 349 населённых пунктов 40 регионов России, а также Республики Беларусь.

В первый день «Пермского марафона» прошёл детский забег на 1 километр, а также состоялся танцевальный нон-стоп. 4 сентября прошли основные забеги — на 3, 5, 10, 21 и 42 километра, а также новая для «Пермского марафона» дисциплина — эстафета 4х10,5 км.

Больше всего — примерно по 3 тыс. человек — пробежали дистанции 3 и 10 км.

Победителями Пермского марафона на главной дистанции 42 км стали Николай Волков из Санкт-Петербурга и Любовь Добровольская из Тольятти. Оба впервые в нашем городе.

Как прошёл праздник спорта — в нашем фоторепортаже.

Константин Долгановский

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