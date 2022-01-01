Андрей Стрельцов Пермский марафон на дистанции 42 км выиграл атлет из Санкт-Петербурга Николаю Волкову достался главный приз 500 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Определился победитель Пермского марафона-2022 на самой престижной дистанции 42,195 км. Им стал 37-летний бегун из Санкт-Петербурга Николай Волков, преодолевший дистанцию за 2 час.16 мин. 19 сек.

«Он впервые в нашем городе, — написал в Telegram-канале глава Перми Алексей Демкин. — Признался, что не ожидал такого количества горок на трассе. Николай сказал, что чаще занимал вторые места, но наш марафон вывел его на верхнюю строчку. Поздравления победителю!».

Николаю Волкову достался главный приз 500 тыс. руб.

Среди женщин на дистанции с результатов 2 час.38 мин. 42 сек. первенствовала спортсменка из Тольятти Любовь Добровольская.





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