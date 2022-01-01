Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фейерверка и зрелищ Чего пермяки ждут от празднования 300-летия города Поделиться Твитнуть

Команды социологов наперебой проводят исследования по поводу того, как пермяки воспринимают подготовку к празднованию юбилея города, грозящему нам в будущем году. Кто-то занимается опросами по заказу, кто-то — по собственной инициативе. Объективная картина складывается, если сравнить между собой несколько исследовательских результатов.

Центр управления регионом (ЦУР) на заседании экспертного совета по подготовке к празднованию представил своё исследование, проведённое в мае 2022 года по заказу оргкомитета по подготовке 300-летия Перми. Были опрошены онлайн 456 пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». 90% респондентов знают о грядущем празднике, а 62% планируют участвовать в праздничных событиях; в то же время целых 69% ничего не знают о конкретных событиях, приуроченных к юбилею.

В июне нынешнего года аналогичное исследование провело агентство СВОИ на средства гранта администрации Перми в рамках конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Результаты были обнародованы на круглом столе «Коммерсанта-Прикамье» по вопросам урбанистики и развития городской среды 23 июня. Это исследование проводилось методом телефонного анкетирования и коснулось 707 совершеннолетних жителей всех семи районов Перми.

Оценка хода подготовки к празднику

Исследования однозначно показывают, что ходом подготовки к празднику пермяки недовольны. Большинство респондентов Центра управления регионом считают, что подготовка задерживается (41%) или проходит неудачно (23%), и лишь 20% находят её удачной. Тем не менее, 47% опрошенных всё же заметили позитивные изменения в городе, проходящие под маркой этой подготовки (не заметили — 37%, заметили изменения к худшему — 6%).

В перечне позитивных изменений с большим отрывом лидирует ремонт фасадов домов (34%), а также внешнее благоустройство (29%) и ремонт дорог (25%). Кроме того, в список вошли отдельными строками реконструкция набережной Камы (20%), реконструкция Комсомольского проспекта (15%), модернизация общественного транспорта (11%) и ещё несколько пунктов.

Среди негативных последствий в топе, что парадоксально, тот же ремонт дорог (12 ответивших считают его некачественным), а также отсутствие внешнего благоустройства (семь ответов) и вырубка деревьев (шесть ответов). «Затягивание ремонта зоопарка. Непродуманная транспортная реформа. Обман горожан с бесплатными пересадками. Непродуманность кольцевого метро. Громадьё неисполнимых планов, — пишут критично настроенные пользователи соцсетей. — Погублено большое количество деревьев, в том числе и молодых, на Комсомольском проспекте».

Для чего нам праздник?

Пермяки считают, что юбилейные события могут стать реальным инструментом, способствующим повышению туристической привлекательности города и качества жизни населения (29% респондентов Центра управления регионом), но почти столько же — 28% скептически оценивают это событие как «видимость деятельности для повышения рейтинга власти». То, что для эффективности события необходим грамотный подход, отмечают 31% опрошенных.

Треть (34%) опрошенных ЦУРом считает, что через год ситуация в городе улучшится, ухудшения ситуации опасаются 15%, а 43% считают, что принципиально ничего не изменится.

Что абсолютно необходимо к празднику?

В опроснике агентства «СВОИ» есть интересный пункт «Без чего юбилей города не станет для вас настоящим праздником?» Оказывается, юбилей города для пермяков немыслим без:

праздничной программы ( 78% );

); выступления звёзд ( 66% );

); большого количества приезжих ( 60% );

); новых инфраструктурных объектов ( 57% )…

)… …и арт-объектов ( 49% );

); а также без фейерверка (17%).

Из инфраструктурных проектов наибольшие ожидания пермяков связаны:

со строительством инфекционной больницы ( 86,9% );

); с реконструкцией исторического центра города ( 85,8% );

); с комплексным благоустройством набережной и центральных улиц ( 85,4% );

); с реконструкцией стадионов «Юность» и «Энергия», дворца спорта «Орлёнок» ( 81,9% );

); со строительством новой сцены Пермского театра оперы и балета и новой сцены ТЮЗа ( 79,7% );

); со строительством нового здания Пермской художественной галереи ( 73,0% );

); с реконструкцией и ремонтом аэропорта, автовокзала и железнодорожного вокзала ( 72,2% );

); со строительством краевой музыкальной школы (65,1%).

Реализация каких проектов, приуроченных к 300-летию Перми, на ваш взгляд, важна в первую очередь?

в % от всех опрошенных (соцопрос был проведён агентством СВОИ)

Перечисленные выше варианты были предложены опросником; кроме того, респонденты по собственной инициативе вписывали зоопарк, аквапарк, третий мост через Каму, а также «больше клумб», бассейны, «больше лавочек поставить», «благоустраивать отдалённые районы» и многое другое.

ЦУР в своём исследовании объединил праздничные мероприятия и инфраструктурные проекты в вопросе «Что, на ваш взгляд, должно стать обязательной частью празднования 300-летия Перми?», и на первое место в праздничном пермском «виш-листе» вышло благоустройство отдалённых и спальных микрорайонов (47%), за ним следуют праздничные программы в микрорайонах (46%), строительство новых знаковых культурных и спортивных объектов, новых дорог (45%), и только потом — большой общегородской праздник (42%). Кроме того, упомянуты уличные выставки (34%), информирование об истории города (31%), общественные, социальные и благотворительные акции (30%). 2% респондентов заявили, что ничего не нужно, 5% затруднились ответить.

Агентство СВОИ отдельно опросило жителей города о предпочтительных праздничных форматах, и на первое место неожиданно выскочил фейерверк (73,4%), за ним следуют развлекательный фестивальный городок на эспланаде (72,7%), затем — внезапно — авиашоу и фестиваль воздухоплавания (71,3%), который обогнал театральные фестивали и уличные представления (70,9%), далее — праздник кухонь народов края (67,3%), резиденции художников и выставки под открытым небом (65,4%), мастер-классы по народным промыслам (63,7%), ярмарки уникальных блюд и товаров (63,6%), познавательные программы в сфере популярной науки (61,5%) и выставки необычных экспонатов 61,2%.

Высокие проценты у всех предложенных форматов связаны с тем, что каждый респондент мог выбирать несколько пунктов.

Выбирая ответы на вопрос «Какие направления мероприятий в рамках празднования 300-летнего юбилея города были бы вам наиболее интересны?», респонденты агентства СВОИ предпочли:

мероприятия для детей и подростков — 89% ;

; музыкальные мероприятия (выступления артистов и коллективов, организация музыкальных конкурсов) — 87% ;

; культурно-исторические мероприятия (экскурсионные программы, выставки) — 86% ;

; мероприятия в сфере благоустройства (конкурс по благоустройству, кампания по чистоте в городе) — 84% ;

; организацию временных пешеходных улиц в разных районах с ярмарками, выступлениями уличных артистов, мероприятиями под открытым небом — 84% ;

; мероприятия для пожилых людей — 82% ;

; акции, инициированные самими горожанами (флешмобы, бесплатные экскурсии, выставки фотографий и др.) — 79% ;

; театральные мероприятия (театральные фестивали, уличные театры) — 77% ;

; экологические мероприятия (открытие экотроп, внедрение раздельного сбора мусора, высадка медоносов) — 75% ;

; спортивные мероприятия (соревнования, показательные выступления спортсменов, встречи со звёздами спорта) — 70%.

Получается, что благоустройство города и занятия для подростков пермякам важнее, чем театры, экология и спорт.

Без чего юбилей города не станет для вас настоящим праздником?

в % от всех опрошенных (соцопрос был проведён агентством СВОИ)

Два агентства по-разному подошли к составлению опросников. СВОИ выясняли, каких именно благ, улучшений и развлечений ожидают пермяки от 300-летия города, а ЦУР подробно изучал отношение пермяков к предстоящим событиям, степень их информированности и вовлечённости в процессы. Именно исследование ЦУРа, сделанное по заказу оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми, станет руководством к действию при разработке городской праздничной стратегии.

Заместитель председателя регионального оргкомитета по подготовке к празднику Наталья Галкина в своём выступлении на заседании федерального оргкомитета 26 июня сообщила, что в соответствии с рекомендациями социологов у праздничных событий будет заметная ориентация на молодёжную аудиторию, а также на события в микрорайонах. Запрос на децентрализацию праздничных событий очень велик и будет учтён при составлении программы.

Наталья Галкина, заместитель председателя регионального оргкомитета по подготовке к празднику:

— Прежде всего, мы должны создавать этот праздник вместе, вовлекая горожан и локальные сообщества. Поддерживаем и развиваем разнообразие: и вспоминаем прошлое, и ориентируемся на молодёжь, которая сегодня тоже очень заинтересована в том, чтобы город процветал. Децентрализируем события: согласно исследованиям, очень большой запрос на то, чтобы праздник проходил практически в каждом дворе, поэтому сейчас находим локальные сообщества, которым будем помогать и развивать их как участников праздничных событий. Очень важная тема — город и регион. Мы должны работать обязательно в связке. Хочется уделить внимание экологическому подходу: экспертный совет высказал пожелание разработать экологическую хартию проведения городских мероприятий.

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