Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Человек — и что-то невозможно большое В Пермском театре оперы и балета проходят премьерные показы «Нормы» Беллини в постановке Максима Петрова Поделиться Твитнуть

«Норму» не ставят — «Норму» поют. Это не про конфликт друидов и римлян, а про соперничество суперголосов — такова традиция постановки оперы Беллини, считающейся иконой бельканто. За голоса «Норме» (12+) прощают всё: неуклюжий сюжет, старомодность и декоративность… Главное — спеть!

«Норма»

Андрей Чунтомов

В наше время эта традиция стала препятствием к полноценной сценической жизни оперы, которую многие уважаемые музыканты прошлого считали самой красивой — вообще, ever. Её редко ставят; центральная ария Casta Diva всем известна по концертным исполнениям, и кажется, что кроме неё в «Норме» и нет ничего.

В Пермском театре оперы и балета традицию разделили пополам: «большие» голоса по-прежнему требуются, а с сюжетом решили побороться, пригласив для этого куратора-искусствоведа Аркадия Ипполитова, а в качестве режиссёра-постановщика — Максима Петрова, по основной специальности хореографа. Вместе с художником-постановщиком Альоной Пикаловой, художником по костюмам Ирэной Белоусовой и художником по свету Константином Бинкиным авторы спектакля стали думать, как построить мир, в той же мере условный, что и «священная роща друидов», но говорящий с современным человеком на понятном языке.

В качестве «переводчика» на язык современности Аркадий Ипполитов предложил искусство «бумажной архитектуры», родоначальником которого считается Джованни Баттиста Пиранези — легендарный итальянский график и мастер изображения невозможных интерьеров. Создать невозможные конструкции — вот цель «бумажной архитектуры». По словам Максима Петрова, сказанным в интервью «Новому компаньону», воспроизведение на сцене немыслимых архитектурных сооружений огромных размеров, по сравнению с которыми люди кажутся совсем незначительными, — это способ говорить о том, что в этой опере фигурирует: закрытое сообщество, божество, ритуал, внешний наблюдатель.

Максим Петров, режиссёр-постановщик оперы «Норма» в Пермском театре оперы и балета:

На репетиции

Андрей Чунтомов

— Это же во многом опера о религии. Зачастую, когда мы заходим в храм, мы чувствуем себя очень маленькими по отношению к этому пространству и наполняющим его идеям. Перед нами нечто, что трудно объяснить и уложить в голове. Здесь то же самое: бумажную архитектуру невозможно воплотить, это искусство утопии. На фоне «Памятника Ньютону» Этьена-Луи Булле, невозможного сооружения, человек — просто песчинка. То же иногда возникает в театре, когда мы слушаем великую оперу.

Андрей Чунтомов

«Бумажная архитектура» — искусство чёрно-белое, и опера решена в тех же графичных цветах. Даже афиши чёрно-белые, поэтому и фотографии для анонсов театр предоставляет тоже монохромные. Насколько красивы могут быть чёрно-белые наряды, видно из инстаграма звезды пермской постановки Вероники Джиоевой.

Да, пермская «Норма» — это ещё и про «большие» голоса на пермской сцене. Вероника Джиоева вновь в Перми! 11 лет назад она многообещающе появилась в концерте под руководством Теодора Курентзиса. В перспективе маячила прекрасная и долгая дружба, но… что-то не срослось. Зато теперь у мировой оперной дивы, расписание которой составлено на два года вперёд, нашлось время для участия в постановке под музыкальным руководством нового главного дирижёра Пермской оперы Миграна Агаджаняна.

Вероника Джиоева говорит, что впервые работает с хореографом в качестве режиссёра и что Максим Петров подарил оперным певцам «язык тела», за что они ему весьма благодарны.

Кроме Джиоевой партию Нормы в премьерной серии поют Мария Баянкина из Мариинского театра и Элона Коржевич — новый голос в пермской оперной труппе.

Андрей Чунтомов

Первый показ «Нормы» прошёл 26 июня, следующие состоятся 28, 29 и 30 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.