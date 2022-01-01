Мария Сыропятова Возвращение «Пятёрочки» Какие торговые сети в Перми успешны в борьбе за внимание горожан Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

X5 retail group («Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель») вернула себе лидерство в торговле продуктами питания в Перми с показателем в 12,95% рынка в 2021 году, что на 4,75% больше, чем в 2020-м (8,2%). Об этом говорят данные краевого УФАС.

Лидер 2020 года торговая сеть «Магнит» также увеличила свою долю присутствия на рынке в 2021 году до 11% (+0,1%). Третье место по доле рынка в Перми по-прежнему занимает торговая сеть «Семья» 6,85% (-2,05%).

В пятёрке лидеров рынка в 2021 году также были торговые сети «Монетка» с долей 4,04% (+0,2%) и «Красное и Белое» — 3,82% (+0,9%).

Выросли доли присутствия на рынке продуктового ритейла в Перми у «Берега» и «Лиона» — 2,75% (+0,25%), у «Ленты» — 2,6% (+0,5%), «Метро» — 1,7% (+1,6%) и «Ашана» — 0,4% (+0,2%).

Впервые в 2021 году в краевом УФАС подсчитали долю рынка у жесткого дискаунтера «Светофор» (1,35%) и торговой сети «Крепость» (0,12%).

Лидеры продуктового ритейла в Перми в 2021 году:

1. X5 retail group («Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель») — 12,95% (+4,75%) 2. «Магнит» — 11% (+0,1%) 3. «Семья» — 6,85% (-2,05%) 4. «Монетка» — 4,04% (+0,24%) 5. «Красное и Белое» — 3,82% (+0,92%) 6. «Берег» и «Лион» — 2,75% (+0,25%) 7. «Лента» — 2,66% (+0,56%) 8. «Метро кэш энд кэрри» — 1,7% (+1,6%) 9. «Светофор» — 1,35% (нет данных) 10. «Ашан» — 0,41% (+0,21%) 11. Торговая сеть «Крепость» — 0,19% 12. Торговая сеть «Захоти» — 0,11% (-0,51%)

Усиление федералов

Суммарно три крупнейшие федеральные сети X5 retail group, «Магнит» и «Монетка» прибавили за год 5,09% рынка торговли продуктами питания в Перми. Эксперты говорят, что рост федералов закономерен.

«Федеральные сети будут только увеличивать своё присутствие, — отмечает маркетолог Альберт Садыков. — Они выигрывают за счёт логистики и объёма. Более того, на руку им и общее снижение уровня жизни в стране — пищевое потребление становится более однообразным, более чувствительным к цене».

«В целом усиление позиций федеральных игроков в сегменте дискаунтеров обусловлено снижением платёжеспособности населения, — отмечает заведующая лабораторией ритейл-маркетинга и исследований R&D Marketing.lab ПГНИУ Евгения Керзина. — «Пятёрочка» отличается от других эффективной программой лояльности, свежим подходом к типологизации потребителей и работой в конкретных сегментах. В совокупности это даёт возможность принимать решения на больших объёмах данных».

По мнению Евгении Керзиной, только крупные торговые сети имеют ресурсы, которые позволяют точно мониторить спрос потребителей, и на этом основании эффективно регулировать свою ассортиментную матрицу.

По мнению Евгении Керзиной, жёсткие дискаунтеры вроде «Светофора» будут только укреплять своё присутствие на рынке. Причина — в падении реальных доходов населения.

Возможности регионалов

В 2021 году федеральная сеть «Лента» завершила сделку о покупке пермской региональной сети «Семья». Также «Лента» в конце 2020 года и весной 2021-го открыла два новых гипермаркета в Перми. Ожидалось, что по Пермскому краю их совместная доля превысит 7%, но в результате показатель оказался ниже — 6,15% (по Перми — 9,51%).

По мнению маркетолога Альберта Садыкова, данные о падении оборотов у «Семьи» говорят, что объединение с «Лентой» не пошло на пользу пермской торговой сети.

«В «Семье» появляются товары из «Ленты», что размывает представление о «Семье» в бессознательном у потребителя, — отмечает Альберт Садыков. — Думаю, что для потребителя в Перми всё это потеря».

«Несетевая розница сможет выжить только благодаря ассортиментному отличию и специализации», — говорит Альберт Садыков, отмечая узость ниш для региональных игроков.

«Ритейл в малых городах и формата у дома будет выживать за счёт работы с местными поставщиками и совершенствования сервиса», — подтверждает Евгения Керзина.

«Продуктовый ритейл — это основа цепей поставок продукции от производителя потребителям, — отмечает Евгения Керзина. — Федеральные сети будут и дальше инвестировать в искусственный интеллект, тестировать новые бизнес-модели. В целом перспектива — к укрупнению бизнеса».

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