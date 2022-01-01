Елена Синица Бюджет, благоустройство города и безопасность жителей Какие вопросы рассмотрела Пермская гордума на апрельском пленарном заседании Поделиться Твитнуть

В четверг, 26 апреля, состоялось пленарное заседание Пермской городской думы. В рамках заседания депутаты приняли поправки в бюджет и в Правила благоустройства. Кроме этого, были заслушаны доклады УМВД и прокуратуры.





Бюджет





В числе наиболее значимых вопросов повестки — рассмотрение поправок в городской бюджет на 2022-2024 годы. В проекте поправок учтены дополнительные средства из краевого бюджета в сумме 506 млн руб.: в 2022 году на 288 млн руб., в 2023-м — 163 млн руб., в 2024-м — 55 млн руб. Помимо этого, поправками предусматривается увеличение собственных доходов бюджета в 2022 году на 209 млн руб., в 2023-2024 годах на 14 млн руб. ежегодно.





Дополнительные и высвобождаемые средства, в частности, направят на приобретение здания ДК им. Чехова, ремонт помещения и благоустройство территории детского сада «Гармония» и приобретение оборудования для детского сада «Эрудит». Часть средств также пойдёт на установку «умных» остановочных павильонов, а также обустройство обычных остановок.





В результате объём доходов и расходов в 2022 году увеличится на 497 млн руб., в 2023 году — на 177 млн руб., в 2024-м — почти на 70 млн руб.





С учётом представленных изменений дефицит бюджета как в 2022 году, так и в плановом периоде не меняется, отметила первый заместитель председателя гордумы Наталья Мельник.





«Экспертами Контрольно-счётной палаты и управления экспертизы и аналитики высказаны типовые замечания, как, например, неполнота финансово-экономического обоснования. Ряд замечаний уже устранён, — сказала Наталья Мельник. — Комитет по бюджету и налогам принял решение рекомендовать председателю думы обратиться к главе города с предложением о проведении мероприятий по минимизации типовых нарушений бюджетного законодательства».





Благоустройство





Также депутаты во втором чтении приняли поправки в Правила благоустройства. На проект решения поступило 189 поправок, из которых одна была отозвана. Согласно поправкам, исключаются положения, касающиеся сбросов в систему ливневой канализации вод водоснабжения, теплоснабжения, образованных в результате аварийного или планового сброса. По мнению депутатов, этот аспект требует доработки.





Кроме этого, уточняются требования к спортивным и детским площадкам, определены критерии, при соблюдении которых допускается устанавливать аттракционы и нестационарные объекты, требования к внешнему виду сезонных летних кафе.





«Считаю, что это стратегический документ. Его главная задача — сделать город комфортным, чистым и безопасным. Уточню, что документ «живой» и рабочий, и он также будет меняться в соответствии с требованиями времени. Спасибо экспертам, коллегам и администрации города за проделанную работу», — подчеркнул Михаил Черепанов, председатель комитета по пространственному развитию и благоустройству.





Доклады





В 2021 году органы прокуратуры Перми выявили 11 994 нарушения законов. Об этом сообщил прокурор Перми Виталий Дымолазов на пленарном заседании гордумы.





При этом 69% (8313) от всех нарушений связаны со сферой соблюдения прав и свобод человека. Ещё 17% (2025) нарушений произошли в сфере экономики, 1% (134) — в сфере охраны окружающей среды, 13% (1522) — в иных сферах законодательства.





В результате было внесено 2398 представлений. В суд также было направлено 1733 заявления. К ответственности привлекли 2837 лиц.





При этом, по словам Дымолазова, пристального внимания требует сфера здравоохранения. В медучреждениях было выявлено 482 нарушения. Среди них — касающиеся прав медперсонала, а также прав граждан на своевременное обеспечение лекарствами.





Кроме этого, Виталий Дымолазов представил информацию о подростковой преступности. Он сообщил, что на протяжении последних пяти лет коэффициент преступности среди лиц 14-18 лет снижается, однако остаётся высоким. В 2021 году преступления совершили 190 несовершеннолетних. В основном это были кражи и грабежи.





В целом за прошлый год органами прокуратуры было рассмотрено 26 594 обращения пермяков. Каждое пятое было разрешено. Так, 1362 обращения были связаны с вопросами по ЖКХ, 1045 — трудового законодательства, 592 — административных правонарушений. Ещё 861 обращение касалось исполнительных производств, 534 — жилищных прав. Большую часть обращений (4655) отнесли к категории «иное законодательство».





Начальник УМВД России по городу Перми Станислав Кравченко также доложил об итогах деятельности. По его словам, количество преступлений увеличилось на 8%, однако снизилось число преступлений против личности. Благодаря совместной работе Госавтоинспекции и органов местного самоуправления снижается количество мест концентрации ДТП. В 2017 году было зафиксировано 62 места, в 2019 году — 40 мест, в 2021 году — 10.





«При уменьшении общего количества ДТП, каждое второе из них в Перми происходит из-за состояния улично-дорожной сети. Этот вопрос мы обсудили на заседании рабочей группы. Про ситуацию об аварийности доложили сотрудники ГИБДД. Отмечают такие проблемы, как плохая разметка, низкая освещённость, отсутствие знаков и ограждений, а также плохое содержание дорог в зимний период», — подчеркнул депутат Владимир Плотников.





По результатам работы группы внесены четыре поправки к решению по данному вопросу.





Председатель гордумы Дмитрий Малютин поблагодарил докладчиков за выступления, а также отметил положительную динамику по ряду показателей.





«Это совместный результат правоохранительных органов и городских властей. Тем не менее, есть сферы, где нам необходимо усилить работу», — резюмировал Дмитрий Малютин.





















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