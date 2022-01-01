Бюджет, благоустройство Перми и муниципальное имущество Какие вопросы рассмотрела Пермская городская дума на мартовском заседании Поделиться Твитнуть

На минувшей неделе состоялось пленарное заседание Пермской городской думы. В числе наиболее значимых вопросов повестки — поправки в бюджет, отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты за 2021 год и внесение изменений в Правила благоустройства.

Отчёт КСП

В рамках депутатского часа председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Перми Мария Батуева представила отчёт о деятельности в 2021 году. За прошлый год ведомство проверило 156 объектов, обнаружив 4150 случаев нарушений на общую сумму 2 млрд 877 млн руб. При этом общая сумма проверенных средств составила 49,9 млрд руб.

По словам Марии Батуевой, по сравнению с 2020 годом объём нарушений в денежном выражении снизился в два раза (в 2020-м — 5 млрд 661 млн руб.).

За год КСП внесла семь представлений об административных правонарушениях, а также составила 34 протокола. Общая сумма назначенных штрафов — 200 тыс. руб. К дисциплинарной ответственности привлечено 22 винов­ных лица.

За год были устранены финансовые нарушения на общую сумму свыше 1 млрд руб., что составляет 88,9% от объёма нарушений.

По окончании доклада депутат Екатерина Лялина отметила, что КСП — это большой помощник депутатов Пермской городской думы и исполнительной власти города.

«Благодаря высокому профессионализму и тщательному анализу финансовых документов растёт эффективное использование бюджета города, — сказала Екатерина Лялина. — Контрольно-счётная палата контролирует соответствие бюджетных обязательств, денежных вложений и не допускает нецелевого использования бюджетных средств».

Лялина также отметила, что существенное снижение количества нарушений говорит о том, что администрация города тщательно готовит финансовые документы. По её словам, контрольный орган, исполнительный орган и депутатский корпус работают в едином ключе.

Депутат Николай Булатов обратил внимание на нарушения в сфере благоустройства придомовых территорий.

«Это так называемая программа «Формирование комфортной городской среды». Нарушений за 2021 год было выявлено около 45 миллионов. В основном они связаны с неправильным составлением локальных сметных расчётов», — отметил Булатов.

Он также сообщил, что уже проведены совещания с представителями администраций разных районов и депутатского корпуса по этому вопросу.

«В Перми три органа самоуправления, которые работают на благо жителей: администрация города, Контрольно-счётная палата, Пермская городская дума. Их работа направлена на развитие города. Мы работаем для людей», — заключил председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин.

Бюджет

На заседании депутаты Пермской гордумы одобрили поправки в городской бюджет на 2022–2024 годы. За счёт остатков субсидий прошлых лет доходную и расходную части бюджета увеличили на 50 млн руб.

При этом планируется сократить расходы на обновление подвижного состава и ремонт трамвайных путей в 2022 году в сумме 122,6 млн руб., в 2023 году — 44 млн руб.

Ещё одна поправка касается переноса расходов на капремонт автомобильных дорог и Егошихинского кладбища на 2024 год в общей сумме 525 млн руб. После выделения средств из краевого бюджета расходы на эти объекты будут восстановлены.

Ещё 300 млн руб. выделят на ремонт ул. Ленина. Это связано с удорожанием стройматериалов. Также на капитальный ремонт сетей наружного освещения на ул. Ленина в 2022 году направят 344 млн руб., в 2023 году — 256 млн руб.

Улица Ленина — не просто транспортная магистраль, отметил депутат Владимир Молоковских. По его мнению, это знаковый объект и место проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий.

«В преддверии 300-летия Перми очень актуально всё-таки завершить ремонт этой улицы и, соответственно, иметь площадку для достойной встречи юбилея», — пояснил Молоковских.

Правила благоустройства

Также депутаты Пермской думы рассмотрели изменения в Правила благоустройства. Поправки направлены на введение требований к ограждениям, велопарковкам, люкам, колодцам и другим элементам благоустройства улиц.

В частности, уточняются требования к спортивным и детским площадкам, определены критерии, при соблюдении которых допускается устанавливать аттракционы и нестационарные объекты, требования к внешнему виду сезонных летних кафе.

Есть и другие изменения, направленные на улучшение внешнего облика города. Например, предложено установить порядок согласования указателей с наименованиями улиц и номерами домов.

Депутат Максим Спиридонов отметил, что в отношении проекта поступило большое количество замечаний, как правового, так и финансового характера. По его словам, проект требует существенной корректировки и доработки.

«Все мы с вами хотим, чтобы объекты благоустройства и городская среда были уютными, доступными и комфортными для всех жителей Перми. Но подход к решению данного вопроса у всех различный, и благодаря этому сегодня были внесены замечания со стороны экспертов», — высказался депутат Эдуард Гараев.

По его словам, в Правила благоустройства внесено 140 поправок и все они будут учтены.

Плата за гаражи

Депутаты утвердили размер платы за использование земельных участков для возведения некапитальных гаражей. Годовая плата устанавливается в размере двукратной ставки земельного налога, рассчитанного пропорционально площади, занимаемой гаражом.

По словам депутата Алексея Овчинникова, это необходимо для того, чтобы пермяки смогли легально арендовать место для своего гаража. В год аренда такого участка обойдётся в 1,5 тыс.–2 тыс. руб.

Кроме этого, по словам замглавы администрации Елены Гонцовой, в планах продумать требования к внешнему облику строений.

Управление имуществом

В ходе заседания депутаты заслушали доклад о реализации мероприятий по эффективному управлению и распоряжению муниципальным имуществом.

Доходы от реализации такого вида имущества состоят из доходов от продажи имущества, от сдачи имущества в аренду, от концессии и получения дивидендов.

Как отметила Елена Гонцова, за последние три года больше всего доходов принесла продажа имущества. Исключением стал 2020 год, когда доходы от продажи и от аренды были практически равными.

Согласно докладу Гонцовой, по данным на 1 января, задолженность по арендной плате за муниципальное имущество достигает 149,4 млн руб. При этом 68% от этой суммы находится в исполнительном производстве.

Помимо этого, она сообщила, что доходы от реализации муниципального имущества превысили плановые показатели. Они составили 177,7% от плана.

После доклада первый зампредседателя думы Наталья Мельник отметила, что ранее власти отказались от продажи имущества путём публичного предложения.

«Что-то изменилось с 2014 года? Может, стоит сказать депутатскому корпусу?» — поинтересовалась она.

На это начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников ответил, что решение о возобновлении этого способа реализации будет принято по итогам 2022 года.

Затем депутат Сергей Захаров уточнил, на какой стадии находится работа по инвентаризации бесхозных сетей коммунальной инфраструктуры.

По словам Елены Гонцовой, работа активно ведётся: в 2019 году в реестр внесено 224 объекта, в 2020-м — 183, а в 2021-м — 181.

Депутат Михаил Бесфамильный в свою очередь поинтересовался, планируется ли выставлять на торги больше земельных участков.

Сейчас в Перми рынок земельных участков небольшой, ответила Гонцова. На сегодняшний день в планах выставить на торги 10 участков под многоквартирные дома. В дальнейшем власти рассчитывают на участки, занимаемые сейчас аварийным жильём.

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