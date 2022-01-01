Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «…Доедет ли это колесо до Казани?» Музей PERMM представляет интерактивную инсталляцию по мотивам «Мёртвых душ» Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

«Мёртвые души» — один из важнейших текстов российской словесности, и художница Женя Ржезникова в очередной раз доказала, что это ещё и роад-муви. Интерактивная инсталляция «Мёртвые души. Картотека ландшафтов Российской империи» (12+), которая демонстрируется на третьем этаже музея PERMM до 22 мая, — это мультимедийная фантазия на тему России, дороги и смерти.

Всё работает очень просто. В полутёмном зале — большой экран, микрофон на стойке и две книги на пюпитрах. Первая — это, собственно, «Мёртвые души»: чтобы запустить демонстрацию на экране, посетитель должен прочитать в микрофон начало гоголевской поэмы. Вторая книга — фотоальбом… Но о нём чуть позже.

На экране ползёт линия, на которой одно за другим появляются расширения — как на эквалайзере, но это не просто штриховка, а исторические фотографии российских деревень — от Тверской области до Сахалина, где показана деревня айнов; так что «колесо» Жени Ржезниковой и её соавторов — программиста Александры Гавриловой и композитора Виталины Стрекаловой — «проехало» гораздо дальше гоголевского. В каждой деревне появляются персонажи — актёры, одетые в исторические костюмы и держащие портреты погибших солдат: авторы инсталляции словосочетание «мёртвые души» воспринимают не так, как Чичиков. Музыка тоже разная в разных деревнях: от фольклорного русского пения до горлового айнского.

Музей современного искусства PERMM

Инсталляция демонстрируется всего шесть минут, а на выходе из зала посетителя встречает вторая книга на пюпитре — старинный фотоальбом в бархатном переплёте, на страницах которого художница разместила фотоколлажи, сделанные по мотивам «путешествия».

Музей современного искусства PERMM

С проектом «Мёртвые души. Картотека ландшафтов Российской империи» пермский музей современного искусства продолжает исследование пейзажа в его преломлении в актуальном искусстве. Инсталляция очень удачно «рифмуется» с другим женским проектом — «Она была красива, как русский пейзаж» (12+), который демонстрируется на первом и втором этажах музея.

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