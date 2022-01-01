Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Не плакать, не радоваться, но понимать» В Пермской художественной галерее открылась выставка «Калло — гравёр эпохи мушкетёров» Поделиться Твитнуть

Это выставка (6+) об одном из важнейших видов изобразительного искусства — графике; экспозиция тематически «рифмуется» с проходящей в соседних залах детской выставкой «Чёрно-белое расследование». Это знакомство с одним из тех художников, которые разрабатывали новые графические техники и развивали изобразительные возможности графики. Кроме того, это «портал» в волнующую до сих пор, эмоционально отображённую в литературе эпоху Тридцатилетней войны, которую историки называют одной из тех общеевропейских войн, которые стали прообразами мировых войн ХХ века.

Жак Калло был французом — по нашим меркам, но для XVII века он принадлежал к другой национальности, ибо его родная Лотарингия была в то время отдельным государством. В период перехода от феодальной раздробленности к абсолютизму Лотарингии досталось чуть ли не больше всех, война прокатилась по ней особенно жестоко. Ужасы войны породили особое мироощущение раннего барокко — причудливое, жуткое и мистическое: только так можно было принять и обосновать ту гигантскую несправедливость, которую человечество творило с самим собой. В творчестве Калло это мироощущение выражено в полной мере, хотя, как справедливо считает куратор выставки Игорь Мартынов, художник, переросший маньеризм, не ушёл полностью в барокко — оно для него было слишком декоративным. Место Калло в истории искусств уникально, он вне канонов.

Наследие Калло огромно: после него осталось около 1500 оригинальных гравюр, причём бо́льшая их часть находится в российских музеях — в Эрмитаже и в ГМИИ им. Пушкина. Место Пермской галереи с 18 работами художника в коллекции, казалось бы, более чем скромно, однако при знакомстве с экспозицией выясняется, что в пермском собрании представлены все важнейшие серии и темы творчества Калло: здесь есть две из четырёх известных гравюр «цыганской» серии, есть несколько театральных эскизов, есть довольно много офортов из серии «Каприччи» — таких крошечных, что посетители наверняка были бы благодарны галерее, если бы она поместила их под лупу, ведь рассматривание всех деталей этих практически ювелирно тонких шедевров — особое наслаждение! «Каприччи» — важнейшая серия в наследии художника, ведь он в ней открыл и утвердил в искусстве целый жанр «каприса». Есть в экспозиции и поздние работы мастера, посвящённые религиозной тематике, — 400 лет спустя их могли бы назвать сюрреалистическими.

Игорь Мартынов, заведующий отделом западноевропейского искусства Пермской художественной галереи, куратор выставки:

— Своей изящной иглой Калло отправил жить на крохотные листочки бумаги десятки и сотни персонажей: бретёры и мушкетёры, ландскнехты и крестьяне, актёры комедии дель арте и пауперы разных мастей. В его графических миниатюрах намертво слиты макромир и микроформа, здесь всё равно всему: сакральное и светское, ярмарки и война, казни и турниры. Оптика Калло — плод трезвого наблюдения и размышления стороннего свидетеля, не обольщающегося действительностью, но и не сочувствующего ей, а лишь стремящегося к её познанию. «Не плакать, не радоваться, но понимать» — этот завет Спинозы как бы является символом веры и для искусства Калло.

Гравюры из серии «Бедствия войны» разместились во втором зале выставки, посвящённом эпохе Калло. В центре экспозиции — огромный офорт «Осада Ля Рошели», напечатанный на шести листах. В пермской коллекции этой гравюры нет — представлена репродукция. Художник Максим Нурулин построил по обе стороны от этой могучей работы по небольшому бастиону, над одним из них возвышается нарисованная алебарда с кружевным платком Атоса… Так творчество Калло входит в литературный контекст, потому что литература о Тридцатилетней войне — ещё один важнейший элемент экспозиции.

Экспозиция «Гравёра эпохи мушкетёров» знакомит не только с графикой, но и с множеством других произведений, которые редко покидают запасники: например, с серебряными пиастрами — монетами, о которых можно написать приключенческий роман, или с потрясающим «портретным» фарфором с изображениями исторических персон, или с западноевропейскими живописными миниатюрами, например, портретами отдыхающих мушкетёров — это картины неизвестного художника, однако при реставрации были найдены инициалы автора, так что, возможно, им ещё предстоит атрибуция.

В центре главного зала находится ещё один артефакт — инсталляция пермского художника Олега Филимонова «Трофей»: это три скрещённые ржавые шпаги, в перекрестье которых покоится пушечное ядро. На самом деле это — старинное строительное железо, собранное при демонтаже мастерских на территории «Завода Шпагина». Смыслов — масса, и сам факт присутствия в экспозиции произведения современного искусства придаёт ей глубину и многозначительность.

Последний зал посвящён позднему творчеству Калло и его последователям. Здесь есть, конечно же, офорты Гойи из серии «Бедствия войны», написанные под явным влиянием Калло, но фокус внимания — на поздних работах гравёра, в первую очередь, конечно же, на «Искушении Святого Антония», большой гравюре, буйная фантазия которой составила бы честь Босху или Брейгелю. Сам по себе процесс рассматривания подобных вещей — многофигурных, вырезанных с ювелирной тщательностью в проработке деталей, — огромное зрительское удовольствие, но Игорь Мартынов ещё и показывает, что композиция офорта выстроена по законам «золотого сечения», по всем канонам гармонии в изобразительном искусстве. При тщательном знакомстве с экспозицией зритель поймёт, что жуткие фантазии в изображении житийного сюжета о святом — покровителе Лотарингии — это не просто сказка и причуда художника, а большая, многослойная аллегория о войне, христианстве и человеческой стойкости.

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