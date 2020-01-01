Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Следствие по делу чёрно-белых цветов Пермская художественная галерея и ПАО «Метафракс Кемикалс» открыли уже четвёртую познавательную выставку для детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Однажды в художественный музей, где работала мама девочки Ани, подкинули загадочный предмет — лист бумаги с чёрно-белым изображением цветов. Что это: подделка, копия или настоящее произведение искусства? Ане всего девять лет, она поклонница приключений Шерлока Холмса и уверена, что может самостоятельно разгадать загадку, ведь она с детства проводит много времени в художественном музее и неплохо разбирается в живописи и графике!

«Графика» — ключевое слово для выставки «Чёрно-белое расследование» (6+), которая 17 декабря открылась в Пермской художественной галерее. Как и предыдущие выставки из серии «Химия искусства», она адресована самой юной аудитории и носит просветительский характер: через рассказ о технологии создания произведений искусства учит понимать эти произведения.

Ольга Шур

Девочка Аня — рисованный персонаж в натуральную величину — встречает посетителей галереи, когда они поднимаются на второй этаж, и сопровождает их по выставке, делясь своими находками и подталкивая юных зрителей к собственным выводам. «Чёрно-белое расследование» — это выставка-комикс, её сюжет нарисован прямо на стенах зала. Чтобы определить, что представляет собой чёрно-белая гравюра с изображением цветов, Ане, а вместе с ней и посетителям выставки придётся разобраться, что такое вообще печатная графика и для чего она нужна. Выставка рассказывает, каковы элементы изобразительного языка гравюры — линия, штрих, пятно; посвящает в историю изобретения печатной графики, которая стала настоящей цивилизационной революцией, благодаря которой появились не только книги и газеты, но и, например, бумажные деньги.

Впрочем, авторов выставки Ксению Зубакину и Евгению Наймушину интересует не столько практическая польза печати, сколько эстетические особенности печатной гравюры. «Эта выставка — не о технологиях, а о красоте, — говорит Евгения Наймушина. — Технология не цель, а средство». Авторы выставки сделали всё, чтобы посетители убедились: графические технологии дарят художнику множество новых средств для создания красоты.

В доказательство тому — произведения искусства, которые будут интересны и взрослым посетителям: печатная графика выдающихся художников, таких как Жак Калло, Джованни Баттиста Пиранези, Иван Шишкин, Валентин Серов, Владимир Фаворский, Юрий Чарушин, Евгений Васнецов и пермский мэтр Александр Зырянов. По признанию кураторов проекта, было очень непросто отобрать два десятка произведений из почти 10 тыс. гравюр из коллекции галереи!

Ольга Шур

Большой раздел экспозиции посвящён видам печатной графики. Кураторы показали четыре основных вида гравюр, различающиеся материалом, из которого изготавливаются печатные формы: для ксилографии — из дерева, для линогравюры — из линолеума, для офорта — из металла и для литографии — из камня. Дизайнер выставки Артём Кутергин специально сделал образцы печатных форм из дерева и линолеума, причём для цветной линогравюры — целых четыре матрицы, на каждый цвет свою. Посетители смогут наблюдать, как четыре одноцветных изображения складываются в одно разноцветное — художник создал цветную линогравюру с изображением Пермской галереи.

Особо сложная технология требуется для офорта. Если матрицы из дерева и линолеума можно не только рассматривать, но и трогать, то металлическая матрица показана под стеклом, а рядом, в «потайном» ящичке, — образцы химикатов, необходимых для травления офортной доски. Всё-таки «Химия искусства» всегда, так или иначе, связана с настоящей химией.

Художественно-просветительский проект «Химия искусства» — общее детище Пермской художественной галереи и «Метафракса». Проект реализуется при поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова.

Ольга Шур

«Идеология проекта совпадает с философией бренда «Метафракс Групп» — «В основании будущего». Безусловно, будущее — это дети. От их ментального и культурного развития зависит, как будет развиваться наше общество, — говорит советник председателя Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова. — Мы вместе с нашими партнёрами в четвёртой части проекта продолжим погружать ребёнка в «зазеркалье» творческого процесса, помогая ему сделать искусство своим собеседником. Сейчас с коллегами из галереи рассматриваем проекты следующего, юбилейного для галереи года».

Все выставки проекта «Химия искусства» знакомят с большими разделами искусства, представленными в коллекции Пермской галереи.

Ольга Шур

Первая — передвижная выставка «Химия искусства» (0+) — работала с февраля 2019 года по декабрь 2021-го и рассказывала детям о том, зачем художники «химичат» на протяжении всей истории — от первобытных времён до современности: из чего состоят краски, зачем нужна химия реставратору…

В декабре 2020 года открылась интерактивная выставка-путешествие «Внутри картины» (6+), рассказывающая о том, что находится в мас­терской художника, с помощью каких материалов и инструментов он создаёт картины, как и почему живопись развивалась и менялась, как она выглядела в разные эпохи.

Ольга Шур

Выставку «Неземная красота» (6+), которая работала летом 2021 года, авторы считали самой сложной в проекте. «Неземная красота» была посвящена произведениям христианского искусства и призвана помочь маленьким посетителям понять их сложный образный язык. Выставку посетили 57 тыс. человек.

Каждый раз, создавая выставку для детей, кураторская группа придумывает что-то новое. «Мы по шаблону никогда не идём, хотя есть интересные наработки», — говорит Евгения Наймушина. В процессе подготовки «Чёрно-белого расследования» задействовали детей, которые выступили соавторами выставки. Образ девочки Ани создала десятилетняя Анна Краснощёкова, активная посетительница образовательных программ художественной галереи. В рамках программы «Кабинет графики» она напечатала книгу про Шерлока Холмса, отсюда и появилась идея сделать выставку в жанре детектива.

Ольга Шур

Изучив все графические приёмы и техники и даже побывав на рабочем месте гравёра, героиня детективного комикса разобралась, к какой графической технике относится таинственный лист, однако сама определить автора и название гравюры она всё же не смогла. Потребовался звонок другу! Завершающий экспонат выставки — красный телефон, по которому можно выслушать комментарий искусствоведа и узнать, наконец, как называется гравюра, давшая начало расследованию, и кто её автор.

Эта выставка заставляет проникнуться огромным уважением к мастерам-гравёрам, к их таланту и трудолюбию. Сама экспозиция не только красивая и интересная, но и увлекательная — редко когда приходится использовать этот эпитет по отношению к выставке!

«Чёрно-белое расследование» доступно для зрителей до 3 апреля 2022 года. Весной-летом 2022 года выставка будет показана в историко-краеведческом музее в Губахе.

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