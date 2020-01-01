Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Следствие по делу чёрно-белых цветов

Пермская художественная галерея и ПАО «Метафракс Кемикалс» открыли уже четвёртую познавательную выставку для детей

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Однажды в художественный музей, где работала мама девочки Ани, подкинули загадочный предмет — лист бумаги с чёрно-белым изображением цветов. Что это: подделка, копия или настоящее произведение искусства? Ане всего девять лет, она поклонница приключений Шерлока Холмса и уверена, что может самостоятельно разгадать загадку, ведь она с детства проводит много времени в художественном музее и неплохо разбирается в живописи и графике!

«Графика» — ключевое слово для выставки «Чёрно-белое расследование» (6+), которая 17 декабря открылась в Пермской художественной галерее. Как и предыдущие выставки из серии «Химия искусства», она адресована самой юной аудитории и носит просветительский характер: через рассказ о технологии создания произведений искусства учит понимать эти произведения.

Следствие по делу черно-белых цветов

  Ольга Шур

Девочка Аня — рисованный персонаж в натуральную величину — встречает посетителей галереи, когда они поднимаются на второй этаж, и сопровождает их по выставке, делясь своими находками и подталкивая юных зрителей к собственным выводам. «Чёрно-белое расследование» — это выставка-комикс, её сюжет нарисован прямо на стенах зала. Чтобы определить, что представляет собой чёрно-белая гравюра с изображением цветов, Ане, а вместе с ней и посетителям выставки придётся разобраться, что такое вообще печатная графика и для чего она нужна. Выставка рассказывает, каковы элементы изобразительного языка гравюры — линия, штрих, пятно; посвящает в историю изобретения печатной графики, которая стала настоящей цивилизационной революцией, благодаря которой появились не только книги и газеты, но и, например, бумажные деньги.

Впрочем, авторов выставки Ксению Зубакину и Евгению Наймушину интересует не столько практическая польза печати, сколько эстетические особенности печатной гравюры. «Эта выставка — не о технологиях, а о красоте, — говорит Евгения Наймушина. — Технология не цель, а средство». Авторы выставки сделали всё, чтобы посетители убедились: графические технологии дарят художнику множество новых средств для создания красоты.

В доказательство тому — произведения искусства, которые будут интересны и взрослым посетителям: печатная графика выдающихся художников, таких как Жак Калло, Джованни Баттиста Пиранези, Иван Шишкин, Валентин Серов, Владимир Фаворский, Юрий Чарушин, Евгений Васнецов и пермский мэтр Александр Зырянов. По признанию кураторов проекта, было очень непросто отобрать два десятка произведений из почти 10 тыс. гравюр из коллекции галереи!

Следствие по делу черно-белых цветов

  Ольга Шур

Большой раздел экспозиции посвящён видам печатной графики. Кураторы показали четыре основных вида гравюр, различающиеся материалом, из которого изготавливаются печатные формы: для ксилографии — из дерева, для линогравюры — из линолеума, для офорта — из металла и для литографии — из камня. Дизайнер выставки Артём Кутергин специально сделал образцы печатных форм из дерева и линолеума, причём для цветной линогравюры — целых четыре матрицы, на каждый цвет свою. Посетители смогут наблюдать, как четыре одноцветных изображения складываются в одно разноцветное — художник создал цветную линогравюру с изображением Пермской галереи.

Особо сложная технология требуется для офорта. Если матрицы из дерева и линолеума можно не только рассматривать, но и трогать, то металлическая матрица показана под стеклом, а рядом, в «потайном» ящичке, — образцы химикатов, необходимых для травления офортной доски. Всё-таки «Химия искусства» всегда, так или иначе, связана с настоящей химией.

Художественно-просветительский проект «Химия искусства» — общее детище Пермской художественной галереи и «Метафракса». Проект реализуется при поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова.

Следствие по делу черно-белых цветов

  Ольга Шур

«Идеология проекта совпадает с философией бренда «Метафракс Групп» — «В основании будущего». Безусловно, будущее — это дети. От их ментального и культурного развития зависит, как будет развиваться наше общество, — говорит советник председателя Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Мария Коновалова. — Мы вместе с нашими партнёрами в четвёртой части проекта продолжим погружать ребёнка в «зазеркалье» творческого процесса, помогая ему сделать искусство своим собеседником. Сейчас с коллегами из галереи рассматриваем проекты следующего, юбилейного для галереи года».

Все выставки проекта «Химия искусства» знакомят с большими разделами искусства, представленными в коллекции Пермской галереи.

Следствие по делу черно-белых цветов

  Ольга Шур

Первая — передвижная выставка «Химия искусства» (0+) — работала с февраля 2019 года по декабрь 2021-го и рассказывала детям о том, зачем художники «химичат» на протяжении всей истории — от первобытных времён до современности: из чего состоят краски, зачем нужна химия реставратору…

В декабре 2020 года открылась интерактивная выставка-путешествие «Внутри картины» (6+), рассказывающая о том, что находится в мас­терской художника, с помощью каких материалов и инструментов он создаёт картины, как и почему живопись развивалась и менялась, как она выглядела в разные эпохи.

Следствие по делу черно-белых цветов

  Ольга Шур

Выставку «Неземная красота» (6+), которая работала летом 2021 года, авторы считали самой сложной в проекте. «Неземная красота» была посвящена произведениям христианского искусства и призвана помочь маленьким посетителям понять их сложный образный язык. Выставку посетили 57 тыс. человек.

Каждый раз, создавая выставку для детей, кураторская группа придумывает что-то новое. «Мы по шаблону никогда не идём, хотя есть интересные наработки», — говорит Евгения Наймушина. В процессе подготовки «Чёрно-белого расследования» задействовали детей, которые выступили соавторами выставки. Образ девочки Ани создала десятилетняя Анна Краснощёкова, активная посетительница образовательных программ художественной галереи. В рамках программы «Кабинет графики» она напечатала книгу про Шерлока Холмса, отсюда и появилась идея сделать выставку в жанре детектива.

Следствие по делу черно-белых цветов

  Ольга Шур

Изучив все графические приёмы и техники и даже побывав на рабочем месте гравёра, героиня детективного комикса разобралась, к какой графической технике относится таинственный лист, однако сама определить автора и название гравюры она всё же не смогла. Потребовался звонок другу! Завершающий экспонат выставки — красный телефон, по которому можно выслушать комментарий искусствоведа и узнать, наконец, как называется гравюра, давшая начало расследованию, и кто её автор.

Эта выставка заставляет проникнуться огромным уважением к мастерам-гравёрам, к их таланту и трудолюбию. Сама экспозиция не только красивая и интересная, но и увлекательная — редко когда приходится использовать этот эпитет по отношению к выставке!

  Ольга Шур

«Чёрно-белое расследование» доступно для зрителей до 3 апреля 2022 года. Весной-летом 2022 года выставка будет показана в историко-краеведческом музее в Губахе. 

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