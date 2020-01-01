Елена Синица Лимит на еду Какие продуктовые магазины ввели количественное ограничение продаж, почему и на что Поделиться Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Ряд магазинов стал количественно ограничивать продажи продуктов в одни руки. Ритейлеры считают, что это необходимая мера, позволяющая сохранить продукцию на полках при резком спросе на товар.

Минпромторг одобрил

Крупнейшие торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу некоторой продукции некоторых товаров с минимальной наценкой. Это предложение компании обосновывают борьбой с перекупщиками. В минпромторге и минсельхозе это решение поддержали.

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи, — говорится в сообщении Минпромторга. — Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки».

Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России.

Ашан

В числе первых заявили о введении ограничений на продажу социально-значимой продукции в сети магазинов «Ашан». Как сообщали в СМИ, такая инициатива обусловлена большим спросом на эту категорию среди бизнеса.

При этом в компании отмечали, что проблем с запасами товаров у них нет, а предложение создано для того, чтобы обслужить всех клиентов.

Пятёрочка

В ряде регионов магазины сети «Пятёрочка» ограничивают большие закупки сахара. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ретейлера X5 Group.

В пресс-службе пояснили, что сейчас в некоторых территориях наблюдается резкий рост спроса на сахар. По данным ретейлера, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать сахар для поставок в торговые сети.

Это повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года, добавили в пресс-службе.

«Х5 ведёт поиск решения для обеспечения непрерывных поставок сахара в магазины торговых сетей. Для того чтобы сахар постоянно был на полках, в торговой сети «Пятёрочка» в ряде регионов магазины ограничивают большие закупки сахара. Подобная временная мера позволит нормализовать ситуацию в условиях достаточных запасов и обеспечить покупателей сахаром в необходимых объёмах», — прокомментировали в X5 Group.

Также в пресс-службе сообщили, что при резком росте спроса и признаках спекуляции в отношении других товаров подобную меру распространят на другие категории и торговые сети Х5.

«По опыту предыдущих ажиотажных всплесков мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется», — заключили в Х5.

Лента

В пресс-службе сети магазинов «Лента» «Новому компаньону «также сообщили, что количественное ограничение разрешенной продажи — это мера исключения риска ускоренного выбывания товара с полок.

В компании обратили внимание, что поставки товаров в магазины и распределительные центры осуществляются регулярно и стабильно в соответствии с плановыми объемами.

«Мы не фиксируем ажиотажный спрос на продукты, однако в некоторых регионах наблюдается скупка товаров первой необходимости «предпринимателями» для дальнейшей перепродажи», — добавили в пресс-службе.

Магнит

В пермских магазинах сети «Магнит» также стали появляться объявления об ограничении продаж сахара, гречневой крупы и тушки курицы. Сейчас в магазинах в рамках одной покупки продают не более пяти единиц одного товара (не более пяти килограммов одного весового товара).

Поясняется, что такая мера позволит предупредить спекулятивный спрос на товары первой необходимости.

«Этот шаг позволит обеспечить постоянное наличие самых важных продуктов и непродовольственных товаров на полке, а вам — совершать покупки в привычном режиме», — говорится в объявлениях.

Олег Антонов

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