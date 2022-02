Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Десять лет спустя В Пермском театре оперы и балета возобновили балеты «Свадебка» и The Second Detail Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Балет Иржи Килиана «Свадебка» (12+) на музыку Игоря Стравинского был одним из знаковых проектов «эпохи Курентзиса» в Пермском театре оперы и балета. Точнее, это была составная часть большого проекта, осуществлённого в 2012 году: в пандан к «Свадебке» хореограф Раду Поклитару поставил балет «Геревень» (12+) на музыку Владимира Николаева, специально написанную по заказу театра на тот же состав исполнителей, что и в «Свадебке»: четыре рояля, ударные, хор, солисты.

Изначально предполагалось, что два балета составят цельный хореографический вечер, но Поклитару — вот сюрприз! — сделал «Геревень» не с пермскими артистами, а с собственным «Киев модерн-балетом». Вот и получилось, что полностью проект был показан лишь дважды: на премьерной серии вечеров в Перми и на конкурсе «Золотой маски». Однако в целом затея удалась: «Свадебка» получила две «Золотые маски», вошла в репертуар театра и достаточно уютно устроилась в одной нише с балетом ещё одного классика хореографии ХХ века — The Second Detail Уильяма Форсайта, поставленном в 2011 году как часть трёхактного вечера вместе с «Вариациями на тему рококо» Алексея Мирошниченко и Souvenir Дагласа Ли (все три — 12+).

Именно в таком соседстве — «Свадебка» плюс The Second Detail — было решено возобновить эти балеты и вернуть их в репертуар «десять лет спустя»…

…И оказалось, что за десять лет пермский балет чрезвычайно изменился. Иногда — на 180 градусов.

В 2012 году «Свадебка» стала откровением: свежая, живая, озорная. Труппа танцевала — как дышала, зрители обалдевали от непривычной балетной лексики, драйв и мастерство солистов Анны Поистоговой и Ивана Порошина было помножено на драйв и мастерство феноменального состава музыкантов и певцов под управлением Теодора Курентзиса.The Second Detail в те годы выглядел холодно и отстранённо. Казалось, что танцовщики выполняют движения механически, не наполняя их чем-то личным и человеческим; эта холодность и механистичность виделись частью задумки хореографа, особенно в паре с меланхолическим «Сувениром» Дагласа Ли.

Сейчас — ровно наоборот: «Свадебка» получилась неровной и слегка вымученной, зато The Second Detail явил зрителям блеск танцевального мастерства и целый набор не просто танцовщиков, а личностей.

Нынешнее воскрешение «Свадебки» не прошло безоблачно. Планировалось, как и на премьере 2012 года, живое исполнение музыки Стравинского, но пришлось танцевать под фонограмму: ковид выкосил певческий состав. С одной стороны, это бонус: в качестве фонограммы использовалось «то самое» исполнение — под управлением Теодора Курентзиса, с фантастическим хором MusicAeterna и солистками Надеждой Кучер и Натальей Буклагой. С другой стороны, вместе с живой музыкой из спектакля ушла часть жизненной энергии. «Свадебка» сникла и слегка подвяла.

Андрей Чунтомов

Все «фирменные» стилистические особенности вроде бы на месте, по-прежнему есть множество поводов восхититься гением Иржи Килиана — пермская труппа их вполне внятно транслирует: от огненного сплава модерна и архаики до умения встроить в хореографический текст всевозможные детали, например, женские юбки, которые здесь такой же инструмент хореографии, как руки или ноги. У Килиана танцует всё!

Но, к сожалению, артисты балета, в отличие от женских юбок, танцуют очень по-разному.

Анна Поистогова, которая спустя почти десять лет по-прежнему остаётся лучшей «невестой» пермской балетной труппы, со временем стала лишь краше. В ней появилась новая стать, она выглядит по-современному стильно, при этом чёткость и энергичность движений по-прежнему при ней, как и то трудноопределяемое качество, которое передаётся словосочетанием «характерная танцовщица». Анна — первейшая мастерица характерного танца в Перми, и эта характерность очень украшает килиановский модерн, который не скрывает своего родства с русским ар-деко с его этническими мотивами. Поистогова живая, немного лукавая и очень спортивная, что немаловажно: «Свадебка» — это энергозатратный танец, требующий выносливости.

Андрей Чунтомов

Очень хотелось бы видеть в качестве её «жениха» столь же темпераментного танцовщика, каким был Иван Порошин, но нынешний партнёр Поистоговой Иван Ткаченко, даром что статный и видный, что твой принц, драйвом и проработанностью деталей не блистал. Рядом с подтянутой, стильной Анной он выглядел немного мешковато.

Зато блистал и радовал «первый сват» — Александр Таранов с его высоченными прыжками и дерзким блеском в глазах. В синхронном танце с Ткаченко он его так перетанцевал, что хотелось поменять местами «жениха» и «свата».

Самое печальное, что между «женихом» и «невестой» не было страсти, не было «химии», а без этой пряной субстанции «Свадебка» — не «Свадебка».

Вторая премьерская пара — Булган Рэнцэндорж и Арнай Омарбаев — смотрелись более складно, присущие им этнические краски делали их героев экзотичными, что лишь подчёркивало своеобразие этого балета. Однако в чёткости передачи хореографии Килиана молодая Булган уступает Анне Поистоговой, присущая ей плавность линий очень хороша в классике, и в «Свадебке» Булган выглядит временами очень красиво, но всё же каких-то красок ей недостаёт.

Андрей Чунтомов

После несколько разочаровывающей «Свадебки» второе отделение особенно обрадовало — по контрасту. Прав был Ноа Гелбер, репетитор-постановщик The Second Detail, когда в интервью «Новому компаньону» говорил, что Уильям Форсайт и его хореография требуют от исполнителей личностного наполнения, что этот танец «срабатывает» не тогда, когда все точно выполняют движения, а тогда, когда каждый танцовщик вкладывает в танец нечто личное.

Именно это и произошло. Танцовщики показали себя — стильных, полных достоинства, красивых людей. В каждом из них была видна личность. И, кстати, движения все выполняли вполне точно. Казалось, что эта хореография по-настоящему близка исполнителям, они вросли в неё и впитали её в себя.

Андрей Чунтомов

The Second Detail ещё и потому превзошёл «Свадебку», что в нём нет кордебалета. Премьера показала, что дуэты и трио танцовщики пермской труппы ещё могут исполнить синхронно, а вот с восемью исполнителями уже возникают проблемы. И это очень неприятное открытие. Остаётся надеяться, что труппа ещё растанцуется, ведь «Свадебка» и The Second Detail прочно вошли в репертуар и будут на сцене часто.

