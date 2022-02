Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Будьте готовы к чему-то… иному» Ассистент Уильяма Форсайта — о пермском балете, русской кухне и японском чае Поделиться Поделиться Твитнуть

Ноа Гелбер

Антон Завьялов

Ноа Гелбер приехал в Пермь второй раз. Почти 10 лет назад он готовил здесь премьеру балета Уильяма Форсайта The Second Detail («Вторая деталь», 12+), а теперь восстанавливает его с новым составом танцовщиков. Премьера — 18 февраля.

— В России только четыре театра включают в репертуар балеты Уильяма Форсайта. Как вы думаете, почему их так немного? И почему Пермский театр оперы и балета оказался в их числе?

— Сложный вопрос… Я не знаю, почему все остальные руководители балетных трупп не обращаются к нам за разрешением на постановку балетов Форсайта! Но вы правы: только Большой театр, Мариинский театр, Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко и Пермский театр оперы и балета взялись за хореографию Форсайта.

Все они так или иначе связаны с Форсайтом и его хореографией лично и уже довольно долгое время. Так, Алексей Мирошниченко, благодаря которому The Second Detail оказалась в репертуаре Пермского балета, был моим ассистентом, когда я ставил Форсайта в Мариинском театре, и у него была возможность очень близкого, очень подробного знакомства с его хореографией. Антон Пимонов, который решил восстанавливать The Second Detail и пригласил меня в Пермь снова, танцевал в трёх из четырёх форсайтовских балетов в репертуаре Мариинского театра. Я даже пригласил Антона поработать со мной на гала-концертах с номерами в хореографии Форсайта. Мы ездили с этими программами в Германию и в Израиль.

— Что привнёс Форсайт в современную хореографию? В чём заключаются его главные нововведения?

— Считается, что Форсайт продолжил дело Джорджа Баланчина; может быть, в несколько ином направлении, но в той же логике. Баланчин многое сделал, чтобы развить классическую хореографию и продвинуть её в век неоклассики, а Уильям Форсайт продолжил эту традицию.

— Расскажите о «Второй детали». О чём в ней танцуется?

— Я не думаю, что это танец «о чём-то». Это рассуждение о танце того времени, когда этот балет был создан — это было 20 лет назад для Национального балета Канады. Форсайт создал произведение, которое предлагает иной взгляд, или, точнее, новый способ исследования классического балета. Обычно человек идёт в театр, и там его встречает тёмная сцена, black box («чёрная коробка». — Ред.), а здесь как будто негатив: всё, что должно быть тёмным, здесь светлое, а то, что должно быть светлым, — тёмное. Здесь white box («белая коробка». — Ред.), в которой существуют люди в светло-серых костюмах. В финале мы видим на сцене белые платья и снег.

После этого Форсайт перенёс The Second Detail во Франкфуртский балет, он его изменил, потом балет ещё менялся, и то, что мы видим сейчас, уже не совсем похоже на оригинал 20-летней давности. То, что мы ставим здесь, в Перми, — это окончательная редакция, сделанная Форсайтом для Франкфуртского балета.

— Если в балете нет сюжета и характеров, что вы говорите танцовщикам, когда объясняете, какие эмоции они должны транслировать?

— В этом балете нет эмоций, как нет и характеров в классическом понимании. Это эмоциональная связь с самим движением; здесь шаг — это не просто шаг: танцовщики должны впитать в себя шаги и превратить их в трамплин для выхода во что-то более личное. Они не просто выполняют движения, они интерпретируют их через личный опыт общения с этими движениями, поэтому одна и та же партия в исполнении разных танцовщиков выглядит по-разному. Это не те эмоции, которые поддаются простым определениям вроде «счастье», «горе», «печаль», это показ своей личности через танец. Но, если уж говорить об эмоциях, в The Second Detail определённо присутствует радость.

— Вы работали с хореографией Форсайта во всём мире. Как мир принимает Форсайта? Как его интерпретируют в разных странах?

— Куда бы я ни приехал, без исключений, хореография Форсайта — это то, чего танцовщики хотят и ждут с нетерпением, то, что они мечтают исполнять. Для тех, кто прежде не исполнял эти балеты, это может быть мечтой всей жизни. Все профессионалы во всём мире изучают работу Форсайта, смотрят его записи в интернете и мечтают работать с этим материалом, получить этот опыт.

Однако я должен сказать, что работа с хореографией Форсайта — это очень глубокий процесс. Исполнители должны усвоить новую информацию, переварить её и сделать частью себя. Это большой вызов, и этот опыт станет частью всей дальнейшей карьеры артиста балета. Одна балерина призналась мне, что участие в The Second Detail помогло ей улучшить роль в «Спящей красавице». «Дон Кихот», «Баядерка», балеты Баланчина — опыт работы с Форсайтом помогает улучшить исполнение любого балета, потому что учит особым исполнительским качествам, умению выполнять всевозможные переходы и другие движения, которые кажутся неважными, уходить от представления: «Вот вам мой арабеск!»

— Вы были здесь девять лет назад и приехали снова сейчас. Как вы можете оценить нынешнее состояние Пермского балета и его развитие за 10 лет?

— Конечно, очень приятно вернуться, увидеть знакомые лица, познакомиться с молодыми артистами. Определённо могу сказать, что, когда я приехал в Пермь девять лет назад, труппа очень старалась адаптироваться к новому, и это было для артистов непросто. Не то чтобы они сопротивлялись новому, но испытывали что-то вроде болезни роста, когда у подростка руки и ноги вытягиваются слишком быстро, так быстро, что подросток не знает, как с ними управляться. Сейчас артисты труппы уже знают и Форсайта, и Килиана, и Дагласа Ли, не говоря уже о Баланчине, и, конечно, они прошли через хореографию Алексея Мирошниченко. Девять лет назад это был большой вызов, сейчас танцовщикам комфортно с этим материалом. Когда я показывал танец девять лет назад, это был абсолютный шок. А сейчас: «Вы хотите вот это? Ну, окей».

— Как бы вы напутствовали пермскую публику перед встречей с Форсайтом?

— Просто будьте готовы к чему-то… иному. Не пытайтесь специально готовиться к чему-то, строить предположения, что именно вы увидите. Если вам нужен сюжет, вы можете сами придумать историю, когда смотрите балет, — и ваша история считается подлинной! Если вы не увидите никакой истории — значит, для вас её тут нет. Здесь нет правильного и неправильного прочтения, все прочтения — правильные.

— Насколько мне известно, вы кулинар-любитель, любите не только вкусную еду, но и готовку, а также чайные церемонии в восточном стиле…

— О-о-о, вы хорошо подготовились!

— Как вы с такими привычками выживаете в таком непривычном для вас месте, как Пермь?

— Ну, готовить я здесь не могу, потому что у меня нет кухни, но я привёз с собой дорожный набор для чайной церемонии. Я всегда беру его с собой в поездки и устраиваю чаепития в отеле. Не каждый день, но часто.

— Какие вы любите чаи, какие блюда?

— Мой любимый чай — японский маття, определённо. Из того, что я особенно люблю готовить, могу назвать пельмени.

— Вы их сами лепите?

— Сам, конечно. Всё — фарш, тесто… Не часто, но не реже трёх раз в год. С мясом, с грибами, с тыквой, со шпинатом, с цукини… Я люблю пробовать новые начинки, но пельмени с мясом определённо самые вкусные.

— А с рыбой пробовали?

— С рыбой? Никогда!

— В Перми есть рестораны, которые готовят очень вкусные пельмени из зелёного теста с рыбной начинкой. Вам надо туда сходить.

— Обязательно! Мы как раз собирались с репетиторами-постановщиками «Свадебки», ассистентами Иржи Килиана, сходить в пермский ресторан. Воспользуюсь вашей рекомендацией.

— Стало быть, вы любите русскую кухню?

— Да! Я очень люблю готовить борщ, а два раза в жизни я делал кулебяку.

— Настоящую кулебяку, многоэтажную, проложенную блинами?

— Именно так. Это был длинный и сложный процесс, но результат того стоил.

— А разве артисты балета не должны придерживаться специальных диет?

— Конечно, я обращаю внимание на свой рацион, стараюсь не есть того, чего есть не стоит. Не то чтобы я питался специальными продуктами, чтобы сохранять форму, я просто исключил кое-что. Я понял, что главное, чего нельзя делать, — это употреблять в пищу сахар. Если я поем сладкого, у меня болит голова, так что я стараюсь есть как можно меньше сахара, а если получится — не есть его совсем. А всё остальное — мясо, хлеб, овощи — я ем всё, что хочу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.