Елена Синица Анонсировали лето Туроператоры открыли бронирование туров из Перми на курорты Поделиться Поделиться Твитнуть

На днях туроператоры анонсировали прямые рейсы из Перми как на курорты России, так и за границу. В частности, предлагаются туры в Крым, Сочи, Турцию и на Кипр. По мнению турагентств, спрос на внутренние рейсы будет большим и сохранит свою устойчивость. На это в первую очередь влияет страх российских туристов, что границы закроются или введут новые ограничительные меры.

Предложения





Так, прямые рейсы до Симферополя со 2 мая анонсировал Pegas Touristik. Сначала рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам, а с июня частота увеличится до четырёх раз в неделю перелёты планируются по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Перевозить туристов будут самолеты авиакомпании Nordwind Airlines.Также Pegas Touristik предлагает множество горящих туров. В том числе в Доминикану, ОАЭ, Египет, Турцию и на Мальдивы.





Туроператор «Библио-Глобус» анонсировал продажу туров в Крым, Сочи, Турцию и на Кипр.





В Симферополь с 29 мая по 2 октября будет летать авиакомпания Red Wings. Рейсы запланированы два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Эта же авиакомпания планирует перелёты в Сочи. По данным «Библио-Глобуса», полётная программа продлится с 1 июня по 28 сентября, а рейсы будут по средам и субботам. Также в Сочи будет летать и «Аэрофлот» — каждые вторник и пятницу.





Из заграничных туров туроператор анонсировал Турцию и Кипр. В частности, на Кипр «Библио-Глобус» предлагает перелёты авиакомпанией «Россия». Ближайший рейс состоится 5 мая. С 3 мая предлагаются и туры в Турцию, также авиакомпанией «Россия».





Напомним, ранее «Новый компаньон» также писал об открытых для россиян странах и условиях их посещения.





Прогнозы турагентств





По словам директора турагентства «Дом солнца» Евгении Друиды, для желающих отдохнуть на российском юге, помимо Крыма и Сочи, ожидается полётная программа в Анапу. По словам Друиды, спрос на внутренние туры по стране будет большой.





«В период пандемии многим спокойнее путешествовать внутри России, чем лететь куда-то за границу. В 2020 и 2021 году спрос по России был просто огромнейший. Все хотели отдохнуть на русском море, несмотря на то, что цены были высокие. В отелях не было мест, все самолёты были наполнены полностью», — комментирует Друида.





На данный момент для бронирования открыты Турция, Египет, Кипр, Греция. В Грецию необходимо получить визу, но это всё равно летнее направление, где российский турист может отдохнуть, рассказывает Евгения Друида.





По её словам, многие выбирают отдых за границей, потому что по деньгам отдых в Турции или Египте гораздо более выгодный, чем у нас на русском море.





«Моё предположение, по сравнению с 2020-2021 годом, в этом году на российский юг поедет меньше людей, потому что часть людей выберет Турцию, Египет, Доминикану, Мексику, Кубу, Грецию. Сейчас по заграничным странам выбор есть, — говорит Друида. — Но несмотря на то, что есть за граница, спрос на русский юг будет большой. Я делала вывод по новому году. В прошлом году я была в Адлере, Сочи и в Абхазии. В этом году я встречала новый год там же. В гостиницах было много людей. Но поскольку кто-то выбрал Эмираты, Египет или зимнюю Турцию, не было такого огромного количества очередей и людей».





Спрос на анонсированные рейсы определённо будет, так как лето — традиционно период отпусков, соглашается заместитель директора туристической компании «Финист Трэвел» Екатерина Ипполитова. Она считает, что спрос будет «несмотря на обстановку вокруг». При этом, на туры по России, говорит Ипполитова, будет повышенный спрос, если отменят обязательные QR-коды.





«Если Турция будет открыта и принимать без кодов — то и на неё ожидаем хороший спрос. Так как всё-таки Сочи и Крым в общем не дешевле Турции. Всё будет зависеть от открытых границ. Если ничего не изменится в худшую сторону сезон может быть хорошим», — заключила она.





Желающие приобрести анонсированные туры уже есть, люди активно бронируют их на июнь-июль и даже сентябрь, делится менеджер по туризму SKO Travel Юлия Пьянкова. Говоря об открытых турах на российский юг, она добавила, что авиакомпания «Аэрофлот» поставила прямые рейсы в Анапу уже с марта.





«Спрос точно есть, авиакомпания просто так не поставила бы рейсы. Люди даже в межсезонье ездят в Краснодарский край, Крым. Насчёт за границы спрос тоже уже есть, но более осторожный. Акция раннего бронирования даёт определённые выгоды, туристы стараются ей воспользоваться», — сказала она.





Спрос на внутренние рейсы в этот сезон останется устойчивым. Сейчас 80-90% клиентов компании SKO Travel бронируют туры на российский юг: Крым, Краснодарский край, Анапа, отмечает Юлия Пьянкова.





«Это может быть связано с тем, что люди боятся бронировать заграничные туры. Возможно с тем, что мы в основном являемся туроператором по внутреннему туризму. Но думаю, что оба фактора имеют место быть и влияют на ситуацию. Тем не менее, сейчас слетать на российский юг ничуть не дешевле, а может и дороже, чем в условную Турцию. Отдых на нашем юге никогда не был бюджетным. Данная тенденция прослеживается и по сей день», — говорит она.





По её словам, если сравнивать отдых в Анапе на 14 дней и Турцию «всё включено» на такой же срок, то последняя окажется бюджетнее.





«По моему собственному мнению, по большей части бронирования продолжатся именно на наш юг нежели за границу. Даже когда начинаешь общаться с постоянными клиентами на тему того, планируют ли они куда-то поехать, большинство опасается, что с ростом заболеваемости будут закрываться границы или вводиться дополнительные ограничения. Морально люди пока не готовы снова к таким потрясениям», — резюмирует Юлия Пьянкова.

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