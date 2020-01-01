Елена Синица Путешествия по коду Какие страны и на каких условиях могут посещать российские туристы Поделиться Поделиться Твитнуть

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, есть страны, которые готовы встречать туристов. «Новый компаньон» собрал актуальную информацию об условиях посещения популярных для отдыха курортов.

Турция

Турция — одно из самых востребованных направлений для отдыха, открытых для россиян. Правда, въезд допускается при соблюдении какого-то из нижеперечисленных условий. Один из вариантов — иметь при себе документ, подтверждающий вакцинацию как минимум двумя компонентами вакцины, одобренной ВОЗ и Министерством здравоохранения Турции (однокомпонентной Johnson and Johnson). При этом последний компонент должен быть введён не позднее чем за 14 дней до даты въезда в Турцию.

Помимо сертификата о вакцинации вы можете предоставить документ о перенесённой болезни. Посетить Турцию вы сможете в течение полугода, начиная с 28-го дня после первого отрицательного ПЦР-теста.

Если же вы не привились одобренными вакцинами и не переболели, можно не ранее чем за 72 часа до даты въезда сдать ПЦР-тест. Также можно предоставить отрицательный результат экспресс-теста на антигены, но он должен быть сделан не ранее, чем за 48 часов.

Отметим, что турецкие полномочные органы вправе проводить в аэропортах дополнительное тестирование на COVID-19 прибывающих иностранных граждан. В случае положительного результата вас отправят на недельный карантин. Место его соблюдения вы можете обозначить самостоятельно. Если к концу пятого дня у вас будет отрицательный результат, карантин завершится.

Египет

Разрешён въезд россиянам и в Египет. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, посетить Египет могут туристы, привитые либо «Спутником V», либо другими одобренными ВОЗ вакцинами. При этом отмечается, что с момента вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Если же вы не вакцинированы, можно предоставить ПЦР-тест (не старше 72 часов) или экспресс-тест на антиген (не старше 24 часов). Помимо этого сообщается, что тест ПЦР или тест на антиген нужен и тем, кто привит «Спутником Лайт». Дети до 12 лет от всех этих требований освобождены.

Кроме того, в стране смягчили требования к тем пассажирам, чьи сертификаты о вакцинации или тестировании не соответствуют установленным нормам. Если раньше такого туриста ожидала депортация, то сейчас можно сдать экспресс-тест за 20 долларов. Это можно сделать при въезде через аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама, Луксора и Асуана. Если результат теста окажется положительным, вас отправят на пятидневный карантин в отель, где у вас забронировано проживание.

Таиланд

Власти Таиланда приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go. По ней полностью привитые от COVID-19 препаратами, одобренными Минздравом Таиланда и/или ВОЗ, могут не проходить карантин по прибытии.

При этом, согласно требованиям, необходимо сдать два ПЦР-теста — по прибытии и на пятый день нахождения в стране. Также необходимо иметь отрицательный тест при посадке на самолёт.

Отметим, что программа подразумевает обязательное семидневное нахождение в пределах определённых территорий. Сейчас к ним прибавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури.

ОАЭ

Для въезда в Эмираты туристы предъявляют на стойке регистрации при вылете из России бумажную справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Справка должна быть на английском или арабском языке.

Отмечается, что прививки от коронавируса не заменяют тестирование. Дети до 12 лет и пассажиры с тяжёлой или средней степенью инвалидности освобождены от анализа. Но вот срок действия справок и количество тестов зависят от эмирата.

Например, с 3 февраля для прилёта в Дубай или Шарджу пассажиры обязаны пройти анализ в течение 48 часов до вылета (ранее было 72 часа). По прибытии путешественники должны сдать ещё один ПЦР-тест и самоизолироваться в отеле до получения результата.

Если вы летите в Абу-Даби, то сдать ПЦР-тест нужно в течение 48 часов до посадки на рейс. Затем, если вы не привиты (из российских вакцин ОАЭ признают «Спутник V»), нужно сдать бесплатный ПЦР-тест по прилёте. Уведомление придёт в приложение Alhosn или по SMS в течение 90 минут.

Если результат будет положительным, то нужно будет соблюдать 10-дневный карантин. Помимо этого, понадобится сдать два ПЦР-теста: на шестой и девятый день пребывания в эмирате.

Кипр

Ассоциация туроператоров России также сообщает, что правительство Кипра приняло несколько важных решений, касающихся условий въезда иностранных граждан с 1 марта 2022 года.

Так, вне зависимости от страны отправления вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязательного предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд.

В частности, Кипр признаёт российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», но последнюю только в качестве бустера. Привитым туристам для въезда нужно показать сертификат о вакцинации.

Переболевшим потребуется справка о выздоровлении от COVID-19, выданная страной, включённой в список государств — участников системы цифровых сертификатов ЕС (EUDCC). Россия в эту систему не входит. Таким образом, въехать по российскому документу о перенесённом ковиде на Кипр нельзя.

Непривитым россиянам для въезда на Кипр с 1 марта потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета, или экспресс-теста на антиген (не ранее чем за 24 часа до вылета). При этом ПЦР-тест придётся делать за свой счёт.

Комментарии экспертов

Евгения Друида,

директор турагентства «Дом солнца»:

— Про риски и отмену полётов нужно запомнить важное: все путешествия во время пандемии (а она продолжается до сих пор) — это постоянно меняющиеся условия. Изменение условий заселения в отель, времени вылета, отмена рейсов — сейчас это, к сожалению, норма для туризма. Морально надо быть готовыми к разному развитию событий. Но количество туров и покупок не снизилось. Люди хотят полноценно путешествовать. Многие понимают, что можно точно так же заразиться во время совершения покупок в торговом центре, как и во время путешествия.

Надо отметить, что количество вылетов и доступных направлений значительно снизилось. Цены по сравнению с 2019 годом выросли. На это повлияла не только пандемия, но и курс валют. Да и в целом цены на всё выросли (стройматериалы, машины, квартиры, продукты). На перелёт и проживание в том числе. В 2019 году тур в Турцию на сентябрь на 10 дней с проживанием в хорошем отеле стоил примерно 100 тыс. руб., сейчас — не менее 130 тыс. руб., и ближе к сентябрю цена будет расти. Сейчас невозможно делать прогнозы. Только думаешь, что всё в порядке, как новый штамм и новые условия. Живём и принимаем решения — по факту, без иллюзий относительно будущего.

Екатерина Ипполитова,

заместитель директора туристической компании «Финист Трэвел»:

— Сложно оценивать ситуацию с отменой полётов, от нас ничего не зависит. Если полёты отменят, уже заплаченные деньги за туры никуда не денутся, останутся на депозите у туроператора. Схема уже отработана — далее либо возврат, либо использование на другое направление. Количество броней снизилось, но в несезон. Летом же спрос остаётся устойчивым. Цены растут с каждым годом, это было и до пандемии. Здесь и инфляция, и курс валют влияют. И цены продолжат расти, к сожалению.

Юлия Пьянкова,

менеджер по туризму SKO Travel:

— Сложно предугадать, как будет развиваться ситуация. Мы сейчас в очень нестабильном мире живём. Но мы надеемся на лучшее и стараемся туристов подбадривать. Сейчас идёт акция «раннее бронирование». Можно приобрести туры на лето с хорошей скидкой. Как показывает практика, туристы всё равно, несмотря на высокие риски заражения, бронируют туры. Сейчас же очень хорошие продажи по российским направлениям. В частности, из-за программы кешбэка. Количество броней по заграничным направлениям, конечно же, немного снизилось. Не так много желающих, но они есть. Что касается цен, то сейчас, когда открываются новые зарубежные направления, они очень завышены — в два, а то и три раза.

Фото ассоциации туроператоров России.

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