Елена Синица Приехали Экспертное сообщество и департамент транспорта подискутировали о транспортной реформе в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 2 февраля, на площадке «Народного фронта» эксперты и департамент транспорта Перми обсудили вопросы транспортной реформы. В рамках обсуждения прозвучали такие тезисы как возвращение кондукторов на маршруты, выделение полос для общественного транспорта, штрафы за безбилетный проезд.

Тарифное меню для парковок и полосы для общественного транспорта





Дискуссию открыл член Общественной палаты РФ Илья Зотов. В числе проблем, которые повлекла за собой транспортная реформа, Зотов назвал разрушенную маршрутную схему. Он отметил, что в городе некоторые маршруты дублировали друг друга, в связи с чем и перевозчики, и город несли колоссальные потери. Тем не менее, отмечает Зотов, жители должны получить продукт более качественный, чем был до этого. Учитывая, что те длинные маршруты, на которые жители опирались, убрали, нужно вернуть бесплатные пересадки, но только при оплате транспортной картой, считает Зотов.





«Многие против программы развития транспорта сейчас выступают. Раньше люди садились на автобус рядом с домом и ехали без пересадки. Сейчас этот транспорт убрали, да ещё и заставляют платить больше, лишая бесплатной пересадки», — высказался Зотов.





Кроме этого, по мнению Зотова, важно организовать горячую линию, на которой отвечали бы на вопросы о проблемах в общественном транспорте. Помимо этого, Илья Зотов затронул проблему несоблюдения расписания маршрутами. Но он добавил, что его очень сложно соблюдать «при отсутствии приоритета движения общественного транспорта и достаточного количества выделенных полос».





Затем Зотов также предложил изменить тарифное меню на парковки в центре города. Он считает, что стоимость парковки должна зависеть от загруженности конкретной улицы. По его мнению, ситуация с общественным транспортом не решится, если не менять положение дел в сфере парковок.





К обсуждению подключился и вице-мэр Эдуард Хайруллин. Он сказал, что поддерживает Зотова во всём, помимо вопроса бесплатных пересадок.





«Тарифное меню, которое мы разработали, позволяет людям покупать безлимитные проездные и пользоваться пересадками как угодно и в любом направлении. Как бы не старались, мы не можем организовать удобные маршруты для всех жителей города», — ответил Хайруллин.





Он также добавил, что задержки маршрутов бывают, как правило, в час-пик, но отметил, что согласен с идеями о выделении полос для общественного транспорта и регулировании тарифного меню на парковки.





«Если мы будем выделять полосы для общественного транспорта, у нас будут пробки у частных автовладельцев. Пробки станут ещё больше. Нужно регулировать тарифное меню для парковок», — сказал Хайруллин.





Бесплатные пересадки и возвращение кондукторов





По поводу бесплатных пересадок высказался и глава дептранса Анатолий Путин. По его словам, часть маршрутов продлена, восстановлена, но есть отдельные районы, где люди видят проблему. В связи с этим, по мнению Путина, надо сосредоточить работу не на бесплатных пересадках, а на локальной корректировке сети.





Он также дополнил вице-мэра по поводу несоблюдения расписания: «Будем ужесточать опоздания водителей. Сейчас допустимая погрешность составляет плюс-минус 5 минут, будем сокращать до двух минут».





По мнению вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП) Елены Гилязовой, проблемы возникли по большей части от того, что «мы вступили в реформу, не просчитав экономические параметры».





«Прежде чем делать шаги по реформированию уже существующей системы, нужно получить объективную аналитическую информацию. Очень печально говорить то, что говорю, но по сути дела, изначально говорили о том, что новая маршрутная сеть скорее ухудшает качество перевозок для жителей, — высказалась Гилязова. — Когда речь идёт о том, возвращать ли бесплатные пересадки, надо помнить, что изначально это было заявлено, как один из плюсов, когда маршруты становились короткими. Прежде чем принимать решение о том, а заменяет ли безлимитный проездной то, что ожидали жители от бесплатных пересадок, нужно поработать с обратной связью».





Представил свою позицию и депутат Дмитрий Федотов. Сейчас мэрия скорее думает не о качестве обслуживания, а о получении денег, считает депутат. Он сказал, что тем не менее жители отмечают некоторые плюсы реформы: локальное увеличение подвижного состава, появление современных автобусов, прекращение «гонок» водителей и возможность оплаты всевозможными способами. Однако недостатков, говорит Федотов, точно не меньше, а возможно и больше.





В частности, «новая транспортная модель не только не уменьшила время в пути из точки А до точки Б, но и лишила жителей некоторых районов возможность доехать в нужно место без пересадки».





Также депутат считает недостатком отмену кондукторов, потому что помимо своей основной функции они выполняют ещё и социальную. Они могут проконсультировать, как правильно проехать, и это точно не функционал водителя, на которого «это всё сейчас пытаются переложить».





Помимо этого, он обратил внимание, что из-за перехода на бескондукторную систему резкое увеличение безбилетного проезда. По его словам, неоплата на маршрутах без кондуктора превышает 50%.





«Мы провели анализ маршрутов 77 и 78. Они параллельны, но на одном кондукторы есть, а на другом нет. Так вот, за несколько недель количество пассажиров на бескондукторном маршруте увеличилось на 40%. Это говорит о том, что люди зачастую делают следующий шаг: я проеду минут на 10-15 подольше, но не буду платить», — заключил Федотов.





В результате депутат предложил отложить отмену кондукторов на тех маршрутах, где они пока есть. Это нужно, чтобы оценить реальный пассажиропоток и собираемость. Также он предложил вернуть бесплатные пересадки, так как это позволит сохранить репутацию администрации города.





«В 2019 году это был единственный аргумент администрации, что она перекраивает всю маршрутную сеть. Приводилось 10 доводов, почему это надо», — сказал он.





«Вы же понимаете, что наличные деньги — это чёрный нал. Рассматривать кондуктора, как человека, который может что-то объяснить — наверное, да. Но с точки зрения оплаты наличными: я думаю, что администрация и все в нашей стране боремся с этим», — ответил сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» Евгений Мельников.





Немного позднее на этот счёт высказался и Эдуард Хайруллин. По его словам, кондукторов могут вернуть на маршруты.





«Сейчас на бескондукторной системе 57% маршрутов. Мы смотрим и анализируем, какая система лучше. Наше мнение — мы должны поэтапно переходить к бескондукторной системе, но если она себя не оправдает, то, возможно, мы останемся с кондукторами. Мы сейчас в процессе эксперимента и полностью от кондукторов не отказались», — сказал Хайруллин.





Росгвардия и штрафы





Член регионального штаба ОНФ и председатель Союза журналистов Игорь Лобанов задал вопросы касаемо штрафов и контроля.





«Насколько я знаю, в Законодательное собрание уже направлен законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд. Ещё один пункт у меня вообще вызывает изумление: владелец безлимитного проездного тоже может быть оштрафован на 500 рублей. На мой взгляд, такое резкое повышение штрафа недопустимо. А решение штрафовать тех, кто имеет безлимитный проездной, но не приложил его, нужно пересматривать», — сказал Лобанов.





Затем Игорь Лобанов высказался о привлечении Росгвардии при работе контролёров: «Это грубейшая ошибка, которая может привести к тяжелейшим последствиям. Это сильнейший социальный конфликт, который ни в коем случае нельзя развязывать».





Штраф должен быть экономически обоснованным и точно не быть меньше, чем стоимость проездного, начал отвечать Анатолий Путин. Говоря о ситуации с безлимитными проездными, глава дептранса сослался на законодательство: «Сейчас в законодательстве нет никакой разницы между неоплатившим проезд и не приложившим к валидатору карту». Он также добавил, что для владельцев безлимитных проездных предусмотрены смягчения: во-первых, для них штраф не повышается, а во-вторых, есть возможность ограничиться предупреждением.





«В российском законодательстве любая санкция зависит от тяжести правонарушения. Мы считаем, что ваш подход (об экономическом повышении штрафа — ред.) неверным и поддержать его не можем. Предлагаем мораторий на повышение штрафов. Нельзя экономические интересы при расчёте санкций ставить во главу самих принципов законодательства», — ответила руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Шлыкова.





Затем участники обсудили и контроль за оплатой проезда. В ходе дискуссии выяснилось, что даже если валидатор неисправен и деньги с карты не списались, виноват окажется пассажир. Контролёр составит акт из-за неоплаченного проезда, но его можно будет оспорить, если валидатор действительно был в нерабочем состоянии.





«Департамент в любом случае рассмотрит вопрос с точки зрения того, а была ли вообще возможность оплатить», — сказал Анатолий Путин.





Затронули и тему привлечения Росгвардии. Напомним, что в планах на год значится увеличение численности контролёров и адресности проверок, увеличение размера штрафа за безбилетный проезд, а также привлечение к работе с безбилетными пассажирами сотрудников Росгвардии.





Как рассказывал ранее Анатолий Путин, они будут помогать контролёрам в случаях, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную или опасную ситуацию. Также сотрудники Росгвардии уполномочены сопроводить нарушителя в ближайшее отделение полиции.





«То, что мы привлекаем Росгвардию, мы писали, что это только в случае разрешения конфликтной ситуации. Это просто многие СМИ перевернули и выложили всё в таком свете. Я считаю, что Росгвардия — это лучше, чем любые другие ЧОПы, потому что это государственная структура», — сказал вице-мэр Эдуард Хайруллин.





Повышение штрафов — про стимулирование граждан к оплате проезда, продолжил Хайруллин:





«Если штраф 500 рублей, а безлимитный проездной 1683 рубля, то это будет мало стимулировать покупать. А если штраф 2,5 тысячи, то человек задумается и приобретёт безлимитный проездной. Мы же говорим о тех, кто нарушает закон, а не о всех подряд. Я попросил бы так категорично не выступать по поводу повышения штрафов, а подойти к этому разумно. Я считаю, что мы делаем правильно, что повышаем штраф. Это повысит дисциплину», — резюмировал Эдуард Хайруллин.

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