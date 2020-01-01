К работе с безбилетниками в Перми собираются привлечь Росгвардию Её сотрудники будут доставлять «зайцев» в отдел полиции Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 23 декабря, начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин на заседании консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания рассказал об этапах ввода в Перми бескондукторной оплаты проезда и мероприятиях, направленных на снижение числа безбилетников.

Так, с 10 января 2022 года предполагается внедрение бескондукторной оплаты на всех трамвайных маршрутах. Автобусные перевозчики должны приступить к работе по новым правилам в течение первого квартала.

В планах на следующий год значится увеличение численности контролёров и адресности проверок, увеличение размера штрафа за безбилетный проезд, а также привлечение к работе с безбилетными пассажирами сотрудников Росгвардии.

Как сообщил Анатолий Путин, они будут помогать контролёрам в случаях, когда пассажир отказывается оплачивать проезд, предъявлять документы или пытается спровоцировать конфликтную или опасную ситуацию. Также сотрудники Росгвардии уполномочены сопроводить нарушителя в ближайшее отделение полиции.

Напомним, по итогам октября — ноября 2021 года средняя доля безбилетных пассажиров в пермском транспорте составила 20%.

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