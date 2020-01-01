Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музейная экспансия в Троице Пермский краеведческий музей подготовил концепцию развития дома-музея Василия Каменского Поделиться Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

Музей в деревне – больше чем музей. Это даже больше, чем культурный центр: иногда музей становится точкой роста, источником возрождения депрессивного посёлка, как это случилось во Всеволодо-Вильве, где дом-музей Бориса Пастернака принёс новую жизнь в посёлок с еле теплящимся градообразующим заводом. Конечно, в Троице – дачном пригороде Перми – ситуация иная, и всё же исконная деревня, рядом с которой возводятся роскошные коттеджи, так же нуждается в притоке свежей энергии, а лучший способ её получения – постоянно действующий культурный центр.

В вильвенском музее и вокруг него вечно что-то происходит – фестивали, артистические резиденции, и туристические автобусы туда исправно съезжаются. Троица должна стать не менее важным «магнитом» для туристов и источником новых информационных поводов.

На эту тему в краеведческом музее создан объёмный документ – «Концепция развития дома-музея Василия Каменского до 2031 года». По словам директора краеведческого музея Татьяны Востриковой, в «Концепции…» собраны идеи, которые музей генерировал на протяжении ряда лет, здесь «упакованы» и смыслообразующие идеи, и организационные меры, и все они сведены в единую дорожную карту. Этот документ должен наметить магистральную линию работы в Троице.

В планах – завершение газификации комплекса и восстановление теплицы с редкими растениями (она в действительности существовала в хозяйстве Каменских), где будут выращиваться, кроме прочего, саженцы на продажу дачникам.

Обновление дома Каменского, по словам заведующего отделом социокультурной деятельности краеведческого музея Сергея Островского, уже, по сути, началось. Ежегодно проходят детские конкурсы чтецов, с 2013 года работает уличная экспозиция «Путь энтузиаста», а главным событием ежегодной программы деятельности дома-музея стал летний поэтический фестиваль «Звенидень». Посещаемость музея с 2013 года выросла вдвое, а в беседке на территории дома Каменского даже свадьбы регистрируются.

В нынешнем году планируется обновить литературоведческую экспозицию первого этажа, на эти цели Министерство культуры Пермского края выделило около 8 млн руб. Новая, дополненная результатами свежих архивных изысканий экспозиция, над которой работает литературовед Зоя Антипина, должна открыться 1 октября. Куратор намерен восстановить первоначальную планировку помещения, пострадавшего несколько лет назад от пожара, учесть в дизайнерском решении первоначальный облик жилых помещений. Экспозицию планируется разместить в трёх пространствах, в которых будут экспонироваться материалы о деятельности Каменского в группе русских кубофутуристов в 1910-е годы, включая занятия авиацией, его произведения 1920-х годов, материалы о писательской деятельности позднего периода и о жизни в Троице.

Мемориальный кабинет на втором этаже будет восстановлен в прежнем виде и дополнен материалами о семье Каменских.

Пермский краеведческий музей подготовил концепцию развития дома-музея Василия Каменского

Илья Радченко

В дальнейшем музей планирует выйти за пределы дачного участка Василия Каменского и расширить свою зону влияния. Музею передано ещё одно здание – объект культурного наследия, бывшая лесная дача управляющего имением Голицыных. В здании, находящемся в полуквартале от дома-музея, в разное время размещались и сельсовет, и фельдшерский пункт, а музей намеревается устроить здесь выставочный зал и резиденцию поэтов и художников, которая будет работать круглый год.

В более отдалённых планах – тематическое оформление участка набережной Сылвы напротив дома поэта и музеефикация всего села – прежде всего, создание пешеходных маршрутов и информационных стендов.

По словам заместителя директора краеведческого музея по развитию Юлии Глазыриной, авторы «Концепции…» соотносят свои планы с генеральной линией развития сельских музеев в России и за рубежом. В доме Каменского будет возрождаться культура дачного досуга: поэтические вечера, чаепития с участием жителей села, дачников и туристов, приехавших из Перми. Руководство музея намерено использовать опыт Пастернаковских чтений в музее во Всеволодо-Вильве и проводить в Троице нечто подобное.

В результате всех преобразований Троица должна стать ещё одним вариантом поездки из Перми на весь день, своего рода «второй Хохловкой». Пока же музей закрыт на переэкспозицию, события, связанные с личностью «поэта-авиатора», проходят на других площадках. 17 апреля – день рождения Каменского, и по этому случаю состоится выездное заседание литературной гостиной «Диалог», которое примет исторический парк «Россия — Моя история».

В программе вечера фильм «Пойте, птицы! Пойте, люди! Пой, Земля!», снятый режиссёром Людмилой Некрасовой в рамках национального проекта Аллы Суриковой «Провинциальные музеи России», и поэтические чтения. Литературная гостиная откроется 17 апреля в 16:00.

Пермский краеведческий музей подготовил концепцию развития дома-музея Василия Каменского

Илья Радченко

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