Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новое начало Состоялась торжественная церемония передачи эстафеты новым Центрам культуры Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В самом большом Центре культуры Пермского края 2021 года — Чайковском — 18 декабря состоялась традиционная церемония закрытия программы «Пермский край — территория культуры» нынешнего года и передача символов Центров культуры победителям конкурса, которые будут носить это звание в 2022 году.

Алексей Гречищев, Алексей Уткин

В результате нешуточного соперничества победу в конкурсе завоевали Краснокамск, Кишерть и село Насадка Кунгурского района.

Краснокамск — победитель в «старшей» группе населённых пунктов (городов с населением свыше 30 тыс. человек) — стал вторым городом, который получил статус Центра культуры в третий раз: в нынешнем году так же отличилась Чердынь. Для достижения успеха краснокамцам пришлось выдержать соревнование с Соликамском и Березниками — такими же опытными Центрами культуры.

К программе, которая получила название «Расцветай, город!», краснокамцы подошли серьёзно: она должна стать действенным инструментом для повышения гражданской активности горожан, закрепления их в Краснокамске, снижения оттока населения. Для этого планируется провести фестиваль некоммерческих объединений, волонтёрские акции, конференцию, посвящённую советскому архитектурному наследию. Развлекательные события тоже будут: гастрольные показы театральных спектаклей, детский праздник «Солнечный город», фестиваль игрушки «Умная бумага».

На память о программе «Расцветай, город!» останутся новые музейные локации, благоустроенный сквер имени Павла Бажова и несколько специально созданных тематических граффити, таких как «Книжная полка» на фасаде библиотеки и «Счастливое детство» на стене здания центральной почты.

Алексей Уткин

Кишерть — победитель в «средней» группе населённых пунктов (с количеством жителей свыше 8 тыс.) — тоже не новичок, она уже побывала однажды Центром культуры. Нынешняя программа этого посёлка называется «Сказания долины камней»; в её рамках в 2022 году пройдёт литературный фестиваль-конкурс «Кинёвские чтения», посвящённый поэту-земляку Николаю Кинёву, а в Центральной районной библиотеке будет создана мемориальная комната — музей Кинёва; среди других событий — конкурс мультипликационных фильмов «Старые кадры в новом объективе», фестиваль частушек и гармонистов «Эх, Иваныч», уже ставший традиционным фестиваль «Молёбский треугольник» и много других событий.

Планируется создание комнаты ремёсел в селе Мазуево, установка кинетических арт-объектов в селе Пеньки, новая туристическая навигация в Кишерти и окрестностях, благоустройство парка культуры и отдыха.

Впервые в «младшей» группе — среди населённых пунктов с количеством жителей менее 8 тыс. — победило село Насадка. Победило заслуженно: здесь и без того происходит много интересного. В программе «Насадка. На арт-волне» запланирован трёхдневный фестиваль «Люди реки», гонки на лодках «Ермаковы струги», театрализованное представление творческого коллектива «ВелесО» из Ленинградской области и ансамбля гусляров из Карелии, фестивальная ярмарка «Дары земли», трёхдневный пленэр художников. Село украсят новые арт-объекты — цветочная композиция «Насадка в цвету» и большая керамическая скульптура. Насадкинский музей, которым село очень гордится, получит новую экспозицию на втором этаже старинного амбара.

Полноправными Центрами культуры Краснокамск, Кишерть и Насадка стали после того, как Центры культуры 2021 года — Чайковский, Октябрьский, Чердынь и село Архангельское — передали им эстафету в ходе театрализованной церемонии в Чайковском.

Этот город добивался статуса Центра культуры 14 лет, и, когда добился, использовал его возможности по максимуму. Благодаря программе «Чайковский, дай пять!» одна из центральных площадей города, получившая название площадь Искусств, преобразилась, став новым общественным пространством для культурных активностей под открытым небом. В городе появились новые арт-объекты, в течение 2021 года здесь прошли парад культурных достижений, фестиваль экранного творчества «КиноОкруг», фестиваль искусств «Ночь музыки», марафон чтения «Книжный квартал»…

Посёлок Октябрьский был в нынешнем году Центром культуры Прикамья уже второй раз. Кроме традиционных, давно и заслуженно известных в Пермском крае фестиваля сказок «Ореховая веточка», фестиваля «Хлебный Спас», этнического праздника «Липка», были и совершенно новые события, например выставка скульптора Альфиза Сабирова. В посёлке появилась новая музейная экспозиция и открылся долгожданный Дом ремёсел и сказок.

«Младшие» Центры культуры Пермского края 2021 года, Чердынь и Архангельское, провели год не менее, а может, и более насыщенно, чем «старшие товарищи». В Архангельском открылся Дом ремёсел, заработала уличная «Галерея наличников», появился интерактивный арт-объект «Музыкальный туригум» — символическое изображение национального музыкального инструмента, который делается из местного зонтичного растения. В Чердыни была издана книга рецептов местной кухни и созданы собственные духи, которые были высоко оценены на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», была заложена Северная башня восстанавливаемого Чердынского кремля и прошёл фестиваль исторической реконструкции.

Одни подводят итоги, другие готовятся к году, полному новых событий… Но города и посёлки Пермского края уверены: им нужен этот конкурс. Благодаря участию в нём Архангельское стало новым туристическим направлением в Коми-Пермяцком округе, а Чердыни удалось увеличить количество туристов, приезжающих в этот древний город. Чайковский и Октябрьский закрепили свои культурные бренды: Чайковский подтвердил статус музыкального города, а Октябрьский — столицы народных сказок и самого хлебного посёлка Пермского края.

Программа «Пермский край — территория культуры» работает по инициативе и при поддержке Министерства культуры Пермского края с 2007 года. Долголетие доказывает её эффективность, недаром все города и посёлки, бывшие её участниками, стремятся вновь и вновь становиться Центрами культуры Пермского края! Кроме новых музейных экспозиций, арт-объектов, опубликованных книг, обновлённых парков и скверов, новых фестивалей у жителей этих населённых пунктов остаются бесценные впечатления и яркие воспоминания.

Марина Илюхина, и. о. министра культуры Пермского края:

— Сегодня культура не замыкается в стенах учреждений, она выходит на улицы, завоёвывает общественные пространства. Я считаю, что это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Важно, что реализация проектов — победителей конкурса «Пермский край — территория культуры» — это только начало большого серьёзного процесса в территориях, которые благодаря проекту находят свой культурный код и могут развивать свой творческий потенциал. Важно, что проекты реализуются совместно с активными горожанами, это позволяет понимать, что действительно нужно тому или иному муниципалитету. Поэтому сейчас, в конце года, мы не говорим, что программа Центров культуры 2021 года завершена. Напротив, это только начало!

Высоко ценит программу «Пермский край — территория культуры» и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин — и саму технологию «культурных столиц», которая в ней применяется, и проекты, которые были реализованы, и эффект, который получают прикамские города и сёла в результате реализации проектов. Губернатор выразил надежду, что в программу будут вовлечены все без исключения территории Прикамья, поскольку она является действенным инструментом для преобразований на местах.

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