Мария Сыропятова «Не растёт только зарплата» Насколько в Прикамье подорожали продукты и как на это реагируют потребители Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Почему продукты дорожают

Продовольственная инфляция в Прикамье достигла в октябре максимальных за несколько лет значений — 10,45% по отношению к прошлому году. Ещё в сентябре этот показатель составлял 8,9%. При этом в сегменте плодоовощной продукции инфляция за год составила 24,15%. Эти данные приводит Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Расчёт «Нового компаньона», на основании данных Пермьстата, показал, что помимо овощей за год (в октябре 2021 года относительно октября 2020 года) значительно подорожали куриное мясо (+31,7%), подсолнечное масло (+27,7%), маргарин (+30,8%), яйцо (+27,3%), майонез (+25,9%) и другие продукты.

Одна из основных причин роста цен на продовольствие — увеличение издержек на его производство.

«Рост издержек производителей из-за подорожания зерна, используемого в производстве кормов, а также удорожания упаковки привёл к увеличению темпов прироста цен на курицу и яйцо», — отметили в Отделении ЦБ по Пермскому краю.

Рост цен на плодоовощную продукцию, по мнению аналитиков ведомства, также связан с погодными условиями: «Из-за более холодной осени в европейской части России у производителей выросли издержки на обогрев теплиц, что привело к увеличению темпа прироста цен на эти овощи».

По данным Пермьстата, на начало ноября 2021 года во всех хозяйствах края было выкопано 278,8 тыс. т картофеля, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Овощей собрано 122,7 тыс. т, что, наоборот, меньше на 12,5%, чем годом ранее.

«Несмотря на то что в Пермском крае собрали немного больше картофеля, чем в прошлом году, в других регионах, откуда традиционно завозят картофель в Пермский край, наоборот, было снижение урожайности. В Омской, Оренбургской, Свердловской областях и Башкирии многие картофельные поля из-за жары засохли. Соответственно, это привело к росту цен на картофель и у нас. Свёкла, морковь, капуста и у нас пострадали из-за жары. Кроме того, в прошлом году, например, на капусту были достаточно низкие цены, поэтому некоторые хозяйства отказались от её выращивания», — прокомментировал ситуацию директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН) Иван Огородов. При этом он отметил, что цены на удобрения, запчасти для техники и бензин растут очень быстро, что нивелирует для сельхозпроизводителей выгоду от роста цен.

«Удорожание овощей «борщевого набора» в первую очередь связано с тем, что в продажу поступил меньший объём продуктов, чем в 2020 году, — отмечают в торговой сети «Семья». — Это связано и со смещением сроков уборки урожая (из-за неблагоприятных погодных условий), и с увеличением издержек сельхозпроизводителей. Сокращение предложения вследствие снижения объёмов импортной продукции, в том числе из-за перебоев в поставках, привело к дальнейшему удорожанию стоимости тепличных помидоров и огурцов».

Ирина Молокотина

Средний чек растёт

В связи с ростом цен на продукты в торговых сетях отмечают, что потребители всё чаще отдают предпочтение товарам экономсегмента. В торговой сети «Семья» говорят, что спрос на них вырос за последние месяцы на 5—10%. «Меняется привычная корзина покупок, категории перераспределяются, а поиск выгодных акционных предложений приобрёл новые масштабы. Активно развивается тренд на рациональное потребление и домашнюю кухню», — прокомментировали ситуацию в «Семье».

При этом представители торговой сети отмечают, что в локдаун покупатели всё чаще стали делать выбор в пользу самостоятельного приготовления пищи или доставки готовой продукции, а после снятия ограничений «домашние» привычки сохранились.

В пресс-службе онлайн-ретейлера «Самокат» отмечают, что спрос на готовую еду за первые три дня введения QR-кодов в Перми составил 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. «Жители Пермского края стали чаще заказывать готовую еду: блинчики, пасту, салаты, котлеты. В ноябре эти товары вошли в топ-30 самых популярных среди пермяков в «Самокате», — отмечают в пресс-службе онлайн-ретейлера. Традиционно пользуются высоким спросом продукты первой необходимости, такие как хлеб, бананы, молоко, вода, куриные яйца, огурцы, колбаса. Также в ноябре пермяки активно заказывают сезонные ягоды и фрукты, например хурму и мандарины, отмечают в «Самокате».

В торговых сетях говорят, что средний чек растёт. В «Самокате» отмечают, что увеличилась средняя корзина пользователя. В «Семье» же сообщили, что покупатели теперь реже ходят в магазин, поэтому средний чек стал больше. «Чем реже покупатель приходит в магазин, тем больше позиций он кладёт в корзину, — отмечают в «Семье». — Предпочтение отдаётся фасованным товарам и товарам с длительным сроком хранения». По отношению к 2019 году средний чек в торговой сети «Семья» вырос на 16%.

Эксперты отмечают, что на поведение покупателей влияет и сокращение потребительской способности.

«При росте цен и высокой инфляции единственный параметр, который не растёт, — это зарплата, — отмечает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. — Причём в некоторых случаях она даже падает. Люди недополучают премиальные, из-за простоя организации вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска, растёт число нерабочих дней. Для того чтобы свести расходы и доходы, покупатель вынужден сокращать потребление, а значит, уходить в более дешёвый сегмент». При этом Елена Гилязова отмечает, что этой тенденции уже несколько лет и в будущем она будет только усиливаться.

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