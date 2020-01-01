Мария Сыропятова

«Не растёт только зарплата»

Насколько в Прикамье подорожали продукты и как на это реагируют потребители

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продуктовый магазин

  Константин Долгановский

Почему продукты дорожают

Продовольственная инфляция в Прикамье достигла в октябре максимальных за несколько лет значений — 10,45% по отношению к прошлому году. Ещё в сентябре этот показатель составлял 8,9%. При этом в сегменте плодоовощной продукции инфляция за год составила 24,15%. Эти данные приводит Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центрального банка РФ.

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Расчёт «Нового компаньона», на основании данных Пермьстата, показал, что помимо овощей за год (в октябре 2021 года относительно октября 2020 года) значительно подорожали куриное мясо (+31,7%), подсолнечное масло (+27,7%), маргарин (+30,8%), яйцо (+27,3%), майонез (+25,9%) и другие продукты.

Одна из основных причин роста цен на продовольствие — увеличение издержек на его производство.

«Рост издержек производителей из-за подорожания зерна, используемого в производстве кормов, а также удорожания упаковки привёл к увеличению темпов прироста цен на курицу и яйцо», — отметили в Отделении ЦБ по Пермскому краю.

Рост цен на плодоовощную продукцию, по мнению аналитиков ведомства, также связан с погодными условиями: «Из-за более холодной осени в европейской части России у производителей выросли издержки на обогрев теплиц, что привело к увеличению темпа прироста цен на эти овощи».

По данным Пермьстата, на начало ноября 2021 года во всех хозяйствах края было выкопано 278,8 тыс. т картофеля, что на 6,5% больше, чем в прошлом году. Овощей собрано 122,7 тыс. т, что, наоборот, меньше на 12,5%, чем годом ранее.

«Несмотря на то что в Пермском крае собрали немного больше картофеля, чем в прошлом году, в других регионах, откуда традиционно завозят картофель в Пермский край, наоборот, было снижение урожайности. В Омской, Оренбургской, Свердловской областях и Башкирии многие картофельные поля из-за жары засохли. Соответственно, это привело к росту цен на картофель и у нас. Свёкла, морковь, капуста и у нас пострадали из-за жары. Кроме того, в прошлом году, например, на капусту были достаточно низкие цены, поэтому некоторые хозяйства отказались от её выращивания», — прокомментировал ситуацию директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН) Иван Огородов. При этом он отметил, что цены на удобрения, запчасти для техники и бензин растут очень быстро, что нивелирует для сельхозпроизводителей выгоду от роста цен.

«Удорожание овощей «борщевого набора» в первую очередь связано с тем, что в продажу поступил меньший объём продуктов, чем в 2020 году, — отмечают в торговой сети «Семья». — Это связано и со смещением сроков уборки урожая (из-за неблагоприятных погодных условий), и с увеличением издержек сельхозпроизводителей. Сокращение предложения вследствие снижения объёмов импортной продукции, в том числе из-за перебоев в поставках, привело к дальнейшему удорожанию стоимости тепличных помидоров и огурцов».

Хлеб на прилавке

  Ирина Молокотина

Средний чек растёт

В связи с ростом цен на продукты в торговых сетях отмечают, что потребители всё чаще отдают предпочтение товарам экономсегмента. В торговой сети «Семья» говорят, что спрос на них вырос за последние месяцы на 5—10%. «Меняется привычная корзина покупок, категории перераспределяются, а поиск выгодных акционных предложений приобрёл новые масштабы. Активно развивается тренд на рациональное потребление и домашнюю кухню», — прокомментировали ситуацию в «Семье».

При этом представители торговой сети отмечают, что в локдаун покупатели всё чаще стали делать выбор в пользу самостоятельного приготовления пищи или доставки готовой продукции, а после снятия ограничений «домашние» привычки сохранились.

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В пресс-службе онлайн-ретейлера «Самокат» отмечают, что спрос на готовую еду за первые три дня введения QR-кодов в Перми составил 27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. «Жители Пермского края стали чаще заказывать готовую еду: блинчики, пасту, салаты, котлеты. В ноябре эти товары вошли в топ-30 самых популярных среди пермяков в «Самокате», — отмечают в пресс-службе онлайн-ретейлера. Традиционно пользуются высоким спросом продукты первой необходимости, такие как хлеб, бананы, молоко, вода, куриные яйца, огурцы, колбаса. Также в ноябре пермяки активно заказывают сезонные ягоды и фрукты, например хурму и мандарины, отмечают в «Самокате».

В торговых сетях говорят, что средний чек растёт. В «Самокате» отмечают, что увеличилась средняя корзина пользователя. В «Семье» же сообщили, что покупатели теперь реже ходят в магазин, поэтому средний чек стал больше. «Чем реже покупатель приходит в магазин, тем больше позиций он кладёт в корзину, — отмечают в «Семье». — Предпочтение отдаётся фасованным товарам и товарам с длительным сроком хранения». По отношению к 2019 году средний чек в торговой сети «Семья» вырос на 16%.

Эксперты отмечают, что на поведение покупателей влияет и сокращение потребительской способности.

«При росте цен и высокой инфляции единственный параметр, который не растёт, — это зарплата, — отмечает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. — Причём в некоторых случаях она даже падает. Люди недополучают премиальные, из-за простоя организации вынуждены уходить в неоплачиваемые отпуска, растёт число нерабочих дней. Для того чтобы свести расходы и доходы, покупатель вынужден сокращать потребление, а значит, уходить в более дешёвый сегмент». При этом Елена Гилязова отмечает, что этой тенденции уже несколько лет и в будущем она будет только усиливаться.

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