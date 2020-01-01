Поменяйте свой автомобиль на новую Toyota
Программа в дилерском центре Тойота Центр Прикамье
Программа Trade-in — это возможность обменять ваш текущий автомобиль на новую Toyota в официальном дилерском центре «Тойота Центр Прикамье».
Покупка в Trade-in — ваш идеальный выбор, если:
- Вы хотите быстро и комфортно продать свой автомобиль любой марки и уже готовы к покупке нового.
- Вы понимаете все риски самостоятельной продажи своего автомобиля, и у вас нет времени заниматься его продажей.
- Вы хотите поменять свой кредитный автомобиль на новый прямо сейчас, не дожидаясь полного погашения имеющегося у вас кредита.
Основные преимущества:
Удобство
Приезжаете в дилерский центр на своём автомобиле, а уезжаете на новом.
Гарантии и безопасность
Обмен автомобиля проводится в дилерском центре Toyota, что гарантирует его юридическую чистоту.
Комфорт и экономия времени
Весь документооборот и сопровождение сделки по обмену ведутся сотрудниками дилерского центра — вы экономите время и нервы.
Специальные предложения
При передаче автомобиля в Trade-in действуют специальные условия на покупку нового.
Разбираемся, что такое программа Trade-in и как она работает, в #Тойотанашоссе.
Присоединяйтесь!
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