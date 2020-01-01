Евгения Пастухова журналист Парламентская линия Чем запомнится Законодательное собрание третьего созыва Поделиться Поделиться Твитнуть

В этот четверг, 26 августа, состоится завершающее заседание Законодательного собрания третьего созыва. За пять лет депутаты приняли 678 законов и 2150 постановлений. Что стоит за этими решениями? Как они были продиктованы временем? Почему на смену политическим спорам пришла общественная и экономическая полезность? Предлагаем вспомнить в ретроспективе прошедшей пятилетки.

2016

Инициатива меняет всё

Жители поселений Пермского края первыми в стране получили возможность менять к лучшему жизнь в своих территориях. Тогда, в 2016 году, это было абсолютным «ноу-хау». Местные администрации самостоятельно решить что-то не могли — не хватало денег в бюджетах. С точки зрения качества жизни сёла и деревни сильно отставали от городов.

Закон «Об инициативном бюджетировании» в Прикамье вступил в силу в 2016 году. И практически сразу стало понятно, что это одно из лучших решений. Во-первых, когда люди сами вкладывают свой ресурс, они пристально следят за результатами работ и бережно относятся после. Во-вторых, это возможность для жителей самим определить, что важно и нужно сделать. За пять лет количество заявок и их средняя стоимость кратно выросли — это ли не доказательство востребованности? Ряду муниципалитетов пришлось «подтянуться» с документацией, чтобы проекты, выносимые на конкурс, стали конкурентоспособнее.

В августе 2018 года по предложению Совета муниципальных образований депутаты заксобрания поменяли доли финансового участия бизнеса и населения (уменьшились с 50 до 25%) и краевого бюджета (увеличилась с 50 до 75%) для муниципалитетов, не получающих дотации из краевой казны. А сейчас появилось предложение — поднять до 90%.

В 2020 году практика инициативного бюджетирования, доказавшая свою эффективность в Пермском крае, вышла на федеральный уровень. После вступ­ления в силу закона об инициативных проектах депутаты привели в соответствие региональное законодательство, расширив категории участников проекта и поработав над критериями их отбора.

За пять лет в Пермском крае смогли благоустроить 400 общественных территорий, 1500 дворов.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Пермский край самым первым в стране принял и начал реализовывать соответствующий закон. Существующие в регионе практики инициативного бюджетирования позволили жителям разных территорий принимать непосредственное активное участие в определении приоритетных вопросов местного значения.

Решение кадровой проблемы на селе

Небольшим городам и посёлкам традиционно не хватало педагогов и медработников. В 2016 году к властям только официально было направлено 111 обращений о том, что попасть на приём к участковому если не невозможно, то очень, очень сложно. Своей очереди к терапевту люди ждали неделями, а к узкому специалисту — месяцами. Кадровый дефицит испытывали и школы.

Депутаты Законодательного собрания за пять лет приняли несколько изменений в региональный закон об образовании, направленных на то, чтобы мотивировать специалистов к переезду. Это 1 млн руб. в рамках проекта «Жильё для учителя» (сейчас — «Земский учитель»), компенсации молодым людям, которые после получения образования возвращаются на родину и работают там по специальности, ежемесячные выплаты студентам-целевикам.

Так, в декабре 2016 года в рамках программы «Жильё для учителя» установили выплату в размере 1 млн руб. для педагогов, которые переезжают жить и работать в удалённые территории. В 2018 году распространили её на моногорода и районы КУБа, а также повысили возрастную планку потенциальных получателей с 35 до 40 лет и снизили требования к опыту работы с пяти до трёх лет. В 2019 году были расширены меры соцподдержки молодых специалистов, вернувшихся на село после обучения. А с 2020 года единовременные компенсации для педагогов выплачиваются в рамках федерального проекта «Земский учитель», где требования ещё мягче, и это значит, что воспользоваться предложением сможет большее количество будущих сельских педагогов.

Для медработников есть аналогичные программы — «Земский доктор» и «Земский фельдшер», они тоже предполагают единовременные выплаты. Однако на региональном уровне есть свои стимулирующие меры. В 2019 году депутаты предусмотрели ежемесячные выплаты для студентов-целевиков медвузов, а с 2021 года распространили эту практику на медколледжи.

2017

Решение проблемы обманутых дольщиков

В конце 2016 — первой половине 2017 года ситуация с достройкой домов, куда люди вложили деньги, накалилась практически до предела. Дольщики выходили на пикеты, автопробеги и митинги, самый многочисленный из которых (порядка 400 человек) прошёл в июне. Они требовали наказать виновных и, главное, достроить дома и предоставить субсидии. На тот момент в реестр было включено 18 объектов, 1892 договора долевого строительства.

В апреле и. о. губернатора Пермского края Максим Решетников встретился с дольщиками. Одним из вариантов решения проблемы правительство видело выдачу субсидий льготным категориям, однако людей это не устраивало. Максим Решетников предложил проработать со всеми заинтересованными сторонами и другие механизмы.

А в июне в заксобрании прошли депутатские слушания с участием дольщиков, краевых и федеральных депутатов, правительства региона. В заксобрании была сформирована профильная постоянно действующая рабочая группа.

Виктор Плюснин, председатель комитета по развитию инфраструктуры:

— Важно было принять политическое решение: будет ли правительство края помогать обманутым дольщикам. Мы начали изучать этот вопрос и увидели, что проблема очень быстро набирает масштабы: сначала выявили 11 домов, потом 19, в итоге их стало 58. Люди, которые приобретали жильё в этих домах, оказались в очень сложной ситуации. Многие продали свои квартиры, чтобы купить новостройку. Стало понятно, что людям необходимо помочь.

Уже в августе 2017 года краевые парламентарии приняли в первом чтении проект закона, определяющего меры господдержки дольщиков и пайщиков. Основой идеологии законопроекта стала достройка, которую поручили ПАИЖК. После введения дома в эксплуатацию отдельные категории граждан получают субсидии для того, чтобы закрыть долги и получить квартиры.

В 2020 году региональные меры поддержки были дополнены федеральными. В Пермском крае для решения проблемы обманутых дольщиков начали активно задействовать механизмы Фонда защиты дольщиков РФ.

Итог: из 58 проблемных домов в Прикамье по 53 уже есть решения. Большинство домов достраиваются, в других случаях дольщики получили компенсации. В краевом бюджете на поддержку дольщиков заложено 1,8 млрд руб. Общий объём финансирования с учётом федеральных средств на три года — 6,8 млрд руб.

2018

Муниципальная реформа

Двухуровневая система местного самоуправления к этому времени давала сбои. Во-первых, бюджетная обеспеченность поселений была крайне неоднородной, причём территорий, которые не могли сами себя обеспечивать, было явно больше. При этом им нужно было содержать дороги, водопроводы, газопроводы, дома культуры, платить заработную плату. «Как можно качественно планировать, если к тебе завтра придёт глава поселения, а у нас их пять, и скажет: «Извините, с меня тут электрики деньги трясут и говорят, что, если я им завтра не заплачу, они нам свет отключат. Мы планировали отремонтировать дорогу, построить водопровод или что-то ещё, а они приходят и ломают все наши планы», — сетовал глава Ординского района Александр Мелёхин.

При этом на фоне старта нац­проектов обострилась присущая территориям кадровая проблема. Дело в том, что квалифицированного персонала на поселенческом уровне не было. Но допущенная ошибка при реализации нацпроекта в каком-нибудь посёлке — и на уровне Федерации «рублём» наказывается весь край. Плюс имело место дублирование полномочий. «Положа руку на сердце, я бы хотел, чтобы в крае сложилась одноуровневая система управления, — объяснял необходимость объединения экс-губернатор Максим Решетников. — Особенно с учётом запуска национальных проектов. В одно­уровневой системе нам проще работать с муниципалитетами и проще их страховать: 46 муниципалитетов мы подстрахуем, 325 — не сможем».

За три года в Пермском крае были преобразованы в муниципальные и городские округа почти все районы. В начале 2018 года депутаты заксобрания рассмотрели первые законы, связанные с предстоящим объединением. В том числе предусмотрели компенсацию выпадающих доходов, чтобы у муниципалитетов появился дополнительный стимул.

Первый закон об объединении депутаты Законодательного собрания рассматривали в марте 2018-го — со своими районами объединились Краснокамск и Чайковский. В апреле было ещё четыре таких закона: Гремячинск, Кизел, Горнозаводск, Оханск. Потом — Соликамск и Березники с Усольем.

Пик объединений пришёлся на 2019 год — в федеральном законодательстве появилась возможность создавать не только городские, но и муниципальные (по сути, сельские) округа. Тогда такие законопроекты депутаты рассматривали практически на каждом заседании. Рассмотрение часто сопровождалось дебатами. На комитетах и на пленарных заседаниях выступали активисты (самые яркие истории — это Полазна, Яйва и Зюкайка).

Сегодня в Прикамье остался только один район — Пермский. Все остальные стали муниципальными и городскими округами. Эта модель доказала свою эффективность: укрупнённые территории получили больше ресурсов, в том числе из краевого бюджета.

«Мы стали вкладывать больше денег не в содержание управленческого аппарата, а в дело», — отмечал теперь уже бывший глава Березников Сергей Дьяков.

Александр Бойченко, председатель комитета по государственной политике и МСУ:

— Мы опирались на решения жителей объединяющихся муниципалитетов, которые они озвучили на публичных слушаниях. В созданных городских округах решение всех вопросов находится в одних руках. Налоги не дробятся между поселениями и районом, а централизованно поступают в бюджет. Это, безусловно, ускоряет социально-экономическое развитие всех поселений городского округа.

Альтернатива для многодетных

По данным на 1 мая 2018 года, из 18 168 многодетных семей, которые стояли в очереди на получение земли, участки получили 11 267 (62%). В больших и не очень городах получение земельного участка для многодетных семей со временем превратилось в квест. Они стояли в очередях годами. Хуже всего ситуация обстояла в Перми, Пермском районе и Березниках. Дело в том, что земли, подходящей под все требования, здесь просто не было. А в некоторых территориях не было денег для обеспечения её всей инфраструктурой. С учётом того, что в 2017 году в Перми участки получили только 34 семьи, для ликвидации очереди (на тот момент — порядка 6 тыс.) потребовалось бы 115 лет. И то при условии, что новых многодетных не будет.

В 2018 году депутаты заксобрания внесли поправки в законодательство, которые позволили муниципалитетам выдавать денежные выплаты взамен земли. Окончательное решение было за самими территориями — как им и их жителям будет выгоднее.

В 2020 году депутаты заксобрания расширили количество вариантов, на которые семья может потратить выплату. Если раньше она могла направить её только на улучшение жилищных условий и/или покупку участка для строительства дома, то сейчас муниципалитеты вправе сами определять альтернативы. В Перми, например, выплату можно направить на погашение ипотеки или первоначальный взнос, на реконструкцию жилья и т. д. В 2020 году из порядка 230 семей 186 выбрали выплату.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике:

— В целом депутаты, понимая всю сложность предоставления земельных участков в некоторых муниципальных образованиях, особенно в крупных городах, где есть дефицит земельных участков, поддержали альтернативную меру поддержки многодетных семей — единовременную денежную выплату.

Мусор по новой системе

Экологические стандарты, по которым организовывалась система обращения с отходами в советское время, к 2018 году категорически устарели. Из 650 полигонов только 17 включены в одноимённый государственный реестр. Остальные 633 не соответствуют законодательству и отравляют природу. Плюс несанкционированные свалки: на них вывозилось порядка 300 т отходов в год. Возчикам мусора, которые работали на прямых контрактах с управляющими компаниями, часто выгоднее было увезти отходы в лес. За этим толком никто не следил, а обязанность по уборке была на собственнике земли, то есть вовсе не на том, кто организовал свалку.

Федеральный законодатель обязал все регионы до 1 января 2019 года перейти на новые правила обращения с отходами. Они предусматривают перевод услуги по вывозу мусора из жилищной в коммунальную, а также определение единого оператора, который будет отвечать за всю систему. Впрочем, в момент старта реформы на федеральном уровне нормативно-правовая база была явно несовершенна. Краевые законодатели оказались в непростой ситуации.

В 2018 году на площадке краевого парламента вместе с экспертами был разработан отдельный закон, на базе которого регион перешёл на новую систему обращения с ТКО. Информация о состоянии «Теплоэнерго», вопросы, связанные с обеспечением контейнерами, и другие «мусорные» темы поднимались в 2019 году чуть ли не на каждом заседании комитета по бюджету и комитета по развитию инфраструктуры. Самые жаркие споры были вокруг вопроса выделения субсидии на покрытие кассового разрыва регоператору в первые два года работы и установку контейнеров. Депутаты требовали более понятных расчётов, а после запросили отчёт. Сейчас система в целом выстроена, а часть субсидии регоператор по требованию депутатов вернул в бюджет.

Осенью 2019 года депутаты снова возвращаются к теме ТКО. Этому предшествовали обращения предпринимателей, которые после рассылки им квитанций выстроились в огромные очереди в офисе регоператора, начались обращения в прокуратуру. ИП и НКО, которые были зарегистрированы по месту жительства, стали приходить квитанции с требованием оплатить услугу. Предприниматели должны были заплатить за мусор дважды, как физические лица и как бизнесмены. Тогда же в заксобрании оперативно соз­дали редакционную группу для разработки изменений в закон, которые позволили бы освободить ИП и НКО от двойной оплаты услуги по обращению с ТКО.

В конце 2019 года от оплаты услуги по вывозу мусора освободили многодетные семьи. А чуть позже установили, что размер платы за вывоз ТКО определяется по количеству проживающих, а не по квадратным метрам.

В целом пристальное внимание к этой сфере помогло пройти переходный период с минимальными потерями (на фоне других регионов) и практически безболезненно (за редкими исключениями) внедрить новую систему.

2019

Газификационный прорыв

Представить себе комфортную жизнь без газа сегодня проблематично. Однако темпы газификации до 2019 года были явно недостаточны. Ежегодно — не больше 3 тыс. домов, да и то речь шла только о возможности подключения, далеко не все жители ей пользовались.

«Газпром» теоретически готов был активизироваться. Но была проблема — долг муниципальных предприятий перед ним составлял 2 млрд руб. Условие было простое: хотите газ — платите. Иначе пострадали бы жители и предприятия на селе, которые очень ждали газ.

В итоге ситуацию поэтапно удалось разрешить. В Пермском крае смогли не просто расконсервировать программу газификации, но в разы увеличить количество подключений и инвестиции в эту отрасль. За пять лет газ появился в 44 тыс. домов, и ежегодно на строительство газопроводов направляется около 2 млрд руб. Для сравнения: порядка 5 млрд руб. было инвестировано за период с 2005 по 2015 год, а тут по 2 млрд руб. — каждый год. И это не предел.

Пермский край стал одним из первых в стране регионов, где совместно с газовиками было выработано решение бесплатно доводить газ до границы земельного участка, и сейчас эта практика стала федеральной. Кроме того, депутаты предусмотрели в бюджете средства на компенсации подключения для отдельных категорий граждан, и этой мерой воспользовались тысячи семей. Кстати, в ходе недавнего визита в край вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак этот опыт оценил и тоже предложил тиражировать на всю страну. А в 2020 году появилась новая мера поддержки — бесплатная замена газовых плит и колонок для льготников.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания:

— По всей России действует несколько программ газификации. Одна из крупнейших — в Пермском крае. Но главное, краевые власти позаботились о том, чтобы возможность подключения к газопроводам была у максимального количества жителей. На это направлены принятые нами в прошлом году меры поддержки населения, которые, безусловно, надо расширять.

2020

Поддержка в условиях пандемии

После объявления президентом первой нерабочей недели бизнес пребывал в растерянности, после её продления и введения локдауна в Прикамье с 2 апреля — в панике. Кто-то спешно увольнял сотрудников, кто-то закрывал бизнес, кто-то искал форматы для выживания. В любой чрезвычайной ситуации все надежды всегда связаны с государством и бюджетом. Но важно было не опоздать. И подоспели федеральные меры поддержки. Однако они затрагивали далеко не всех.

Заксобрание весной 2020 года оперативно перестроило свою работу на удалённый режим, что позволило Пермскому краю стать первым регионом в стране, где федеральные меры поддержки были дополнены региональными. Беспрецедентными, по оценкам экспертов. Некоторые из них будут действовать до 2024 года. Параллельно были предусмотрены механизмы для стимулирования развития новых производств.

Здесь выручила система дистанционного голосования, которую депутаты внедрили двумя годами ранее на случай каких-то экстренных ситуаций. Однако того, что ситуация будет настолько экстренной, никто не предполагал. Но благодаря этим решениям без каких-либо заминок появилась техническая возможность проводить заседания по видео-конференц-связи.

Непросто пришлось семьям с детьми, особенно если один или оба родителя не могли в период пандемии зарабатывать, как раньше. Для дошкольников и малышей до полутора лет выплаты были. А на регио­нальном уровне, по инициативе губернатора Дмитрия Махонина, дополнили их пособиями на детей от полутора до трёх лет. Такой мерой поддержки смогли воспользоваться 15 тыс. семей.

В краевой перечень поддержки отраслей экономики было включено 43 сферы бизнеса. Для каждой из них была предусмотрена отсрочка уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, по транспортному налогу и по упрощённой системе налого­обложения. До 1 января 2024 года продлены «налоговые каникулы» для ряда впервые зарегистрированных предпринимателей. Снижена ставка налога на имущество организаций. А для того, чтобы стимулировать открытие новых производств, депутаты приняли закон об инвестиционном налоговом вычете и утвердили пониженную ставку налога на прибыль для инвестпроектов регионального значения.

Татьяна Миролюбова, председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам:

— Действительно, меры поддержки можно считать беспрецедентными относительно всего предыдущего опыта. У нас ни разу в Пермском крае не реализовывались такие масштабные меры поддержки. Если их ещё суммировать с федеральными, то цифра вырастает значительно.

Комфортные дворы и скверы — в каждую территорию

Здесь первым делом вспоминается пермская набережная. До появления федеральной программы по формированию комфортной городской среды (сейчас — часть нацпроекта) её никак не получалось отремонтировать. Это в Перми, с её бюджетом. Что говорить о малых городах и сёлах. Им бы на дороги деньги найти, какие тут детские площадки и парки. Федеральная программа сразу задала высокую планку и по качеству, и по срокам, и по стандартам.

Пермский край включился в программу с первых дней, в 2017 году. Изначально планировалось, что в проекте будут участвовать 24 города, где живёт не более 250 тыс. человек. Депутаты краевого парламента систематически выступали за расширение программы, снятие ограничений по численности и общее смягчение требований. «Людям нужны дворы!» — высказались депутаты по итогам работы в своих избирательных округах.

Но дворы — это ещё и функциональные спортивные комплексы, современные детские площадки, ухоженные скверы, пешеходные дорожки, прогулочные зоны. Всё то, чего так не хватало в сельских территориях и что сегодня делает там жизнь более удобной и комфортной.

Со временем программа менялась, и к 2020 году в проекте приняли участие все муниципалитеты. За четыре года было обустроено 1626 дворов и 424 общественных пространства — и это без учёта строительного сезона-2021 (плюс 212 дворов и 94 общественных территории). На финансирование проекта ежегодно тратится больше 1 млрд руб.

Возглавил эту работу губернатор Дмитрий Махонин, который не раз отмечал, что создание комфортной городской среды — одна из наших приоритетных задач, а участие в проекте — хорошая возможность улучшить качество жизни в территориях.

Очередная веха парламентской истории подходит к концу. Пожалуй, впервые депутатам довелось работать в столь экстремальных условиях. Многие решения во времена пандемии надо было принимать здесь и сейчас. За каждым из них — судьбы сотен, тысяч людей. И тут во многом выручило конструктивное взаимодействие — пожалуй, это базовая характеристика заксобрания 2016—2021 годов. В целом жаркие дебаты, свойственные предыдущим созывам, сменились диалогом, и результаты этого диалога лучше всего демонстрируют описанные выше цифры и решения.

Многие действующие депутаты в выборах участие не принимают, а это значит, что в парламенте четвёртого созыва появятся новые лица. С какими установками они придут — пока вопрос, но главное — сохранить статус площадки для консолидации и компромиссов, основной задачей которой является благополучие людей всех возрастов и профессий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.