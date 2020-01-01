Алёна Морозова 7 мест, где можно заказать пасхальные угощения в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В прошлом году православная Пасха выпала на самый разгар локдауна, в связи с чем Роспотребнадзор рекомендовал приостановить массовые мероприятия. Тогда «Новый компаньон» составил список кафе, в которых можно было заказать праздничные угощения с доставкой на дом: таким образом мы хотели поддержать всех, кто искал повод отличить один день от другого. В нынешнем же году Пасха, напротив, выпала на 2 мая — самое начало внезапно длинных выходных, которые большинство наверняка отметит с размахом. Праздничный воскресный обед — отличное начало. Поэтому мы актуализировали свою подборку.

организаторы мероприятия

В этом году Дом-пекарня Демидовых обещает подготовить к пасхальному столу особенно ароматные куличи по рецепту шеф-пекаря Ахмеда Али Заде. По случаю предстоящей Пасхи он даже сделал видео для инстаграм-аккаунта пекарни, в котором рассказал об особенностях нынешних угощений. Так, например, для куличей будет использоваться крупный белый изюм, выдержанный в свежевыжатом апельсиновом соке и роме, а также фруктовые дрожжи.

Стоимость

🧁 Малый (300 г) — 500 руб.

🧁 Большой (600 г) — 800 руб.

Условия заказа

Угощения будут в свободной продаже с 30 апреля. Предзаказ доступен до этой даты. Приобрести куличи можно в Доме-пекарне Демидовых на Ленина, 46а (тел. 211-46-46) и в новом кафе «Домик» той же команды на Осинской, 19 (тел. 211-40-11).

организаторы мероприятия

Ресторан-сыроварня Interview

Ресторан Interview повторил позиции прошлогоднего спецменю и представил уже проверенные угощения — воздушные мини-куличи с белым шоколадом и творожную пасху с пряными цукатами и грецкими орехами.⠀

Стоимость

🧁 Мини-кулич (70 г) — 100 руб.

🧁 Творожная пасха (250 г) — 470 руб.

🧁 Творожная пасха (500 г) — 890 руб.

Условия заказа и доставки

Предзаказ открыт до 30 апреля до 20:00 по телефону 208-00-14. В этом году пасхальная доставка у ресторана не предусмотрена.

организаторы мероприятия

Год назад мы писали, что в кондитерской «Классика жанра» приготовлением куличей по традиционному православному рецепту занимаются уже 8 лет. Здесь к празднику кроме кулича готовят творожную пасху, пряники и другие сладости. Ничего, кроме стажа, не изменилось.

Стоимость

🧁 Кулич (450 г) — 500 руб.

🧁 Творожная пасха (500 г) — 900 руб.

🧁 Имбирный пасхальный венок (1 шт.) — 650 руб.

🧁 Пасхальное шоколадное яйцо (1 шт.) — 140 руб.

🧁 Пряники в виде яйца и цыплёнка (1 шт.) — 130 руб.

🧁 Пряный шоколадный кекс с вишней (640 г) — 800 руб.

Условия заказа

Оформить заказ можно в директе инстаграм-аккаунта кондитерской, в их группе во «Вконтакте» и по телефону 271-70-72. В кондитерской заверяют, что все изделия будут в наличии, однако рекомендуют делать предзаказ.

организаторы мероприятия

Testofila

В кафе-кондитерской Testofila предлагают два необычных вида куличей — веганский с шоколадом и лавандовый. Состав веганского кулича: мука миндальная, мука кукурузная, безглютеновая смесь, курага, тёмный шоколад, кокосовое молоко и апельсиновый сок. В составе лавандового безглютеновая мука, сливочное масло, яйца, ананасовые цукаты, лаванда, сахар, разрыхлитель.

Стоимость

🧁 Лавандовый мини-кулич (350 г) — 450 руб.

🧁 Большой лавандовый кулич (700 г) — 900 руб.

🧁 Веганский кулич с шоколадом и курагой (600 г) — 750 руб.

Условия заказа

Заказ оформляется по телефону +7 (999) 11-500-27 или в директ. Количество куличей ограничено.

организаторы мероприятия

Авторская кондитерская Юлии Бузмаковой готовит куличи с большим количеством цукат и вяленой вишни. Для пропитки здесь используют апельсиновый пунш, а покрывают изделия глазурью маршмеллоу.

Стоимость

🧁 Мини-кулич (220 г) — 250 руб. с декором цветами, 300 руб. с декором орехами.

🧁 Средний кулич (540 г) — 500 руб. с декором цветами, 550 руб. с декором орехами.

🧁 Большой кулич (1200 г) — 900 руб. с декором цветами, 950 руб. с декором орехами.

Дополнительно куличи можно украсить пряниками: цыплёнок (1 шт.) — 200 руб., птичка, яйцо (1 шт.) — 100 руб. А ещё кондитерская предлагает пряники на подарок: набор с одним цыплёнком — 500 руб.,набор с тремя цыплятами — 750 руб.

Условия заказа

Предзаказ на куличи и пряничные наборы открыт до 28 апреля по телефону +7 (982) 481-02-43.

организаторы мероприятия

Кондитерская Caramella шефа Лены Ажгихиной, которая специализируется на десертах классической и современной французской кухни, особенно известна среди пермяков нежнейшими эклерами. Но к Пасхе здесь есть традиционное угощение. Ну, или почти — гостям предлагают куличи «Паска брауни» двух видов: один с вишней, шоколадным кремом и грецким орехом, другой с голубикой и ванильным кремом.

Стоимость

🧁 «Паска брауни» (500 г) — 800 руб.

Условия заказа

Предзаказ можно оформить на сайте caramella.la или по телефону 206-55-36.

организаторы мероприятия

В кондитерской «Виолет» кроме традиционных представлено множество угощений на пасхальную тематику: кексы, торты, пряники. И всё это в соответствующем праздничному поводу оформлении — цыплята, кролики, пасхальные яйца. Как и прежде, куличи этой кондитерской будут освящены православным священником Пермской епархии.

Стоимость

🧁 Набор «эскимо» в виде цыплят (5 шт.) — 499 руб.

🧁 Набор «эскимо» в виде пасхальных кроликов (5 шт.) — 499 руб.

🧁 Набор пасхальных яиц из шоколадной массы (5 шт.) — 439 руб.

🧁 Набор цыплят из шоколадной массы (4 шт.) — 365 руб.

🧁 Пряник в виде кролика, цыплёнка или кулича (1 шт.) — 109 руб.

🧁 Набор мини-куличей (2 шт.) — 149 руб.

🧁 Традиционный кулич (500 г) — 499 руб.

🧁 Творожная пасха (200 г) — 199 руб.

Условия заказа

Оформить предзаказ можно в группе кондитерской во «Вконтакте». На витринах пасхальные изделия появятся 29 апреля.

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