Мария Сыропятова Всё — в дом Службы доставки завоёвывают рынок продуктов питания в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В апреле в Перми начали работать два сервиса доставки продуктов — «Самокат» и «Магнит Доставка». Месяцем ранее в Пермь зашла и собственная доставка одной из крупнейших торговых сетей «Пятёрочка». Таким образом, сегодня почти все крупные продуктовые ретейлеры запустили собственные службы доставки. Ранее это сделали «Лента», «Метро» и «Ашан».

Бесплатный заказ продуктов сегодня возможен из «Магнита» (при сумме до 500 руб.; привезут в течение часа), «Самоката» (от 100 руб.; до получаса), «Ленты» (от 500 руб.; в течение дня), «Ашана» (от 3000 руб.; в течение дня). У сети магазинов «Семья» (сервис «Домой доставим») есть масса условий — сумма заказа, вес, район города. И в зависимости от всех этих параметров есть несколько тарифов, в том числе бесплатный. У «Пятёрочки» доставка стоит 99 руб. При этом заказать продукты можно и посредством агрегатора Delivery Club («Магнит», «Ашан», «Метро»), и сервиса «СберМаркет» («Метро», «Лента», «Семья» и «Ашан»).

Объём рынка e-grocery в России в 2020 году составил 130 млрд руб., что на 250% больше показателя 2019 года. В эти данные компании Data Insight включает все продажи интернет-магазинов и сервисов доставки продуктов питания (без учёта продаж продуктов питания через универсальные и мультикатегорийные интернет-магазины и маркетплейсы). За 2020 год было выполнено 69 млн заказов при среднем чеке в 1,8 тыс. руб.

По данным СберИндекса, доля онлайн-операций от объёма безналичного оборота в России в категории продуктов питания выросла с 1,8% в феврале 2020 года до 3,6% в феврале 2021-го.

Согласно данным Delivery Club, в первом квартале 2021 года в городах-миллионниках прирост количества заказов составил 44%, в Москве — 50%, а города с населением меньше миллиона показали двукратное увеличение числа заказов.

Тренд на омниканальность

В торговой сети «Магнит» запуск собственной доставки в Перми связывают с интересом потребителей к такой услуге. «Если ранее этот канал покупок набирал популярность в основном у покупателей Москвы и других мегаполисов, то за первую половину 2020 года онлайн-заказы продуктов питания из магазинов попробовали миллионы покупателей, и многие из них продолжат пользоваться ими в будущем, —

пояснили в пресс-службе «Магнита». — Ещё задолго до пандемии потребители, в том числе жители Пермского края, начали диктовать ретейлерам, как развиваться, на чём фокусироваться и какие сервисы внедрять. Ретейл уже давно стал рынком покупателя, а не сетей».

Сегодня именно клиенты задают тренд на омниканальность — сочетание традиционных атрибутов торговли и новых технологий, добавили в «Магните». И самоизоляция в 2020 году подтвердила важность переключения между физическими и онлайн-решениями и сервисами. При этом, по оценке «Магнита», взлёт e-grocery обусловлен стремлением покупателей совершать максимально безопасные покупки.

Расширение зоны присутствия

Один из основателей службы доставки «Самокат» Вячеслав Бочаров отмечает, что за последние пять лет все сервисы доставки в России наращивают объёмы выручки и интенсивно развивают инфраструктуру. «Пять лет назад, когда мы стартовали в Санкт-Петербурге, общая статистика говорила о том, что 2—3% семей в Санкт-Петербурге и Москве делают заказы продуктов в интернете, — вспоминает Вячеслав Бочаров. — Сейчас первые районы, в которые мы зашли в Санкт-Петербурге, имеют проникновение около 35%. Это колоссальный разрыв между тем, что было, и что есть сейчас. Оборот в этих районах сопоставим с оборотом офлайновых игроков».

Сейчас «Самокат» активно заходит в новые для себя города-миллионники. Пермь стала девятым городом для сервиса в России, также он присутствует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске.

Расширяют зону присутствия и службы доставки и другие крупнейшие российские сети. Так, примерно в одно время с Пермью «Магнит» запустил доставку в Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Уфе, Оренбурге, Саратове, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ижевске, Челябинске, Тюмени и Ярославле.

Изменение привычек

Участники рынка и эксперты говорят, что в ближайшие годы рынок онлайна в сегменте продуктов питания ожидает продолжение быстрого роста. Именно в этом сегменте происходит изменение поведения потребителей. Всё большему числу людей покупки онлайн кажутся частью ежедневной рутины.

Мощным стимулом к смене привычек потребителей стала и пандемия, отмечает вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. «Во время самоизоляции многие начали пользоваться доставкой продуктов питания, — отмечает Елена Гилязова. — И на своём опыте поняли, что это удобно и достаточно быстро. Особенно это касается товаров или продуктов, которые не требуют тщательного подхода к выбору, — мука, макароны, растительное масло. Удобнее, чтобы их тебе привезли».

По мнению Елены Гилязовой, заход любого нового игрока в сегмент торговли и доставки продуктов питания ведёт к перераспределению части рынка от других игроков. «Открытие четвёртого в Перми магазина «Лента», появление «Самоката», как и появление большего числа магазинов любой торговой сети, ведёт к уходу части потребителей от других игроков, — отмечает Елена Гилязова. — Это естественный процесс, но нужно отметить, что крупнейшие игроки, понимая рост онлайна, начинают предоставлять услуги по экспресс-доставке самостоятельно».

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