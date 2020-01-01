Вера Гиренко Зелёные в сборе Рассказываем, где в Перми найти вкусную вегетерианскую еду Поделиться Поделиться Твитнуть

В нашей первой гастрономической подборке — вегетарианские кафе. У их владельцев мы узнали про историю открытия заведений и самые вкусные блюда, которые обязательно нужно попробовать.

«Огород»

Адреса: 1-я Красноармейская, 31 и Революции, 24.

Средний чек: 500 рублей.

Спецпредложения: комплексные завтраки, бизнес-ланчи, программа лояльности с системой накопления, а также вечерние скидки.

Маргарита Лескова, основатель и собственник сети кафе «Огород»:

— Открыть своё кафе я мечтала ещё в то время, когда работала меркетологом по найму. К этой идее я вернулась в 2014 году, когда, увлекшись йогой, я постепенно стала менять своё питание (в частности, отказалась от мяса) и стала готовить полезные десерты без муки, без сахара. Так появился мой инстаграм, где я выкладывала фотографии арахисовой пасты, конфет, чизкейков, сгущёнки... Благодаря тем постам, а также мужу, который рассказывал обо мне знакомым, у меня появились первые клиенты. Первые заказы возила сама на такси. Со временем появились корпоративные заказы, участие в маркетах.

К 2017 году я полностью отказалась от продуктов животного происхождения, и в 2018 году открыла собственный цех по производству веган-десертов. Был тогда один крупный заказчик и заказы из инстаграма. Вскоре появилась точка на Рынке Еды (в Ленкоме), а вслед за ним — первое мини-кафе «Огород» с производственным цехом на Чернышевского, 15. Там мы впервые начали готовить не только десерты, но и основную еду: сыроедческую и веганскую. Я сделала сайт, заказы посыпались оттуда. В сентябре 2019 года мы поняли, что надо расширяться, когда в нашем маленьком зале не было места для всех желающих. Так появился «Огород» на 1-й Красноармейской, 31. Я всем сердцем люблю это место. Нам часто говорят, что у нас тут особенная, тёплая атмосфера. В ноябре 2020 года мы открыли второе кафе «Огород» на Революции, 24 в «Новом Центре».

В обоих заведениях мы готовим только веганские и сыроедческие блюда. Для меня питание — это источник энергии. Мы есть то, что мы едим! Мне было важно при создании блюд, чтобы они содержали максимальное количество нутриентов и питательных веществ, кроме того, были красивыми, разнообразными и вкусными, конечно. Это первое. А второе, чтобы человек с традиционным питанием захотел больше узнать о веганской кухне, попробовать больше её блюд.

Что обязательно попробовать в «Огороде»?

Фалафель, буррито, сырники из тофу, смузибоулы, твиксы, тирамису и медовик.

«Lemon Tree»

Адреса: 25 Октября, 1 и 25 Октября, 45.

Средний чек: 500 рублей.

Спецпредложения: сезонные, завтраки весь день, карта постоянного гостя позволяет накапливать бонусы (5% от чека) и оплачивать ими до 100% стоимости по всему меню и в витрине (в кафе можно приобрести чай, кофе, посуду, арахисовую пасту, карамель собственного производства и многое другое)

Иван Стекачёв, один из основателей кафе:

— Первый «Lemon Tree» мы открыли в начале 2015 года. Это место стало продолжением того дела, которым нам нравилось заниматься. Кофейни «Cup by Cup» стали в городе достаточно популярны. Мы понимали, что дали людям хороший кофе и хороший сервис. Хотелось дальше. А почему бы не создать кафе с кухней и кондитерским производством? Так как среди основателей компании и её сотрудников был значительный процент вегетарианцев, да и ниша эта в городе тогда почти пустовала, решено было открыть вегетарианское заведение. Но мы не делаем на этом акцент: ни в концепции, ни в названии у нас нет ничего, что выдавало бы вегетарианство. Задача в том, чтобы вкусно, красиво, ярко готовить напитки, десерты и еду без рыбы и мяса.

У многих людей в корне неверные представления о вегетарианской еде. Мол, она скучная, как вообще можно ей наесться — много разных предрассудков. Мы ненавязчиво меняем их. У нас необычные блюда, которые придумывает шеф Сергей Багин и его команда. Всё готовится «из-под ножа». Кроме кухни, мы развиваем новые направления: производство растительного молока, комбучи, фирменного мороженого.

Что обязательно попробовать в «Lemon Tree»?

Скрэмбл, азиатский салат, грибные котлетки со сливочной полентой, чечевичный суп, чизкейк.

«Крапива»

Адрес: Петропавловская, 57.

Средний чек: 700 рублей.

Спецпредложения: суп с хлебом на закваске и напиток (340 рублей), а также обеденный ланч-BOWL.

Роза Акопян, управляющая кафе:

— Мы открыли кафе в 2017 году, после того как я и моя семья принципиально изменили подход к питанию и стали разбираться в качестве продуктов. Нам хотелось создать пространство, где готовят только качественную еду: без красителей, усилителей вкуса, белого сахара, белой соли. Кроме того, нам хотелось показать, что вегетарианская кухня может быть очень вкусной и разобранной, что она может быть полноценной альтернативой привычной для большинства еды. Ведь у многих до сих пор есть представление о том, что вегетарианцы едят только одну траву или индийские блюда.

Ещё была идея сделать традиционное ручное производство частью гастрономических привычек. Моя мама печёт хлеб на закваске с органической муки, а племянница создаёт очень вкусные конфеты из натурального колумбийского какао-масла и тёртого какао.

В интерьере кафе и работе его кухни воплощена идея бережного отношения к природе. Чтобы сократить вырубку деревьев, мы сделали столы из досок разобранного купеческого дома, а стулья привезли из разных стран и отреставрировали. Кроме того, мы стараемся минимизировать использование пластика, сортируем мусор и сдаём его в экотакси, а также используем биоразлагаемую одноразовую посуду.

Чтобы создать меню, я консультировалась у натуропатов, сама тестировала разные рецепты. В итоге собралось меню по принципу — простота, качество и вкус. И немного ностальгии: многие блюда «Крапивы» напоминают о детстве. Например, сырники из деревенского творога, кокосовая карамель (на вкус — как варёная сгущёнка) и, конечно, домашний хлеб как у бабушки в деревне.

Что обязательно попробовать в «Крапиве»?

Пиццу на полбяной муке и закваске, вегетарианские котлеты, поджаренные на кокосовом масле, блины на спельтовой муке, обязательно что-то из раздела «Вега Лего», где каждый может сам собрать себе тарелку вкусной и полезной еды. И, конечно, медовик.

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