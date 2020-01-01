Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Костюм — зеркало традиций Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Бирюков

Дом народного творчества «Губерния»

Презентация очередной книги, созданной совместными усилиями Пермского федерального исследовательского центра (ПФИЦ) УрО РАН, Дома народного творчества «Губерния» и издательства «Маматов», прошла, по традиции, в историческом парке «Россия — моя история». Год назад здесь же проходила презентация предыдущего издания из этой серии — книги, посвящённой традиционному русскому женскому костюму. Сегодня, глядя на новый увесистый том, невозможно не задаться вопросом: а как они успели всё это сделать за такой небольшой срок? Руководитель проекта профессор Александр Черных скромно поясняет: «Был карантин, свободного времени было много…»

«Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты» — это 450 страниц отменных текстов и иллюстраций. Это в равной степени исследование и художественный альбом, и трудно сказать, какое из двух начал превалирует. Как и все этнографические труды ПФИЦ УрО РАН, книга очень дотошная, подробная, можно сказать, исчерпывающая: после её изучения о прикамских удмуртах читатель будет знать всё.

Александр Черных

Евгений Бирюков

Дом народного творчества «Губерния»

Прикамские удмурты — это десять деревень в Куединском районе, куда представители народа пришли в XVII веке. Сегодня удмуртские деревни могут похвастать крепкими сельскохозяйственными предприятиями, добротными строениями и тщательным соблюдением традиций предков. Оказавшись в анклаве, окружённые другими народами, удмурты в Пермском крае особенно бережно относятся ко всему, что связано с их национальной идентичностью.

Александр Черных говорит, что удмуртский костюм представлен особенно хорошо и полно среди традиционных костюмов народов Прикамья. Большие коллекции собраны и в Пермском краеведческом музее, и в музеях Москвы, и в музее села Большой Гондырь, и, что особенно примечательно, в семейных сундуках удмуртов. У этого народа традиционный костюм и сегодня в обиходе: Черных показал на презентацию фотографию, сделанную случайно на улице Осы, где две удмуртские женщины, приехавшие за покупками, спокойно идут в полном национальном облачении.

Встречи с удмуртами, ведущими традиционный образ жизни, произвели впечатление и на директора «Губернии» Татьяну Санникову. На презентации она рассказала о том, что, когда удмурты идут на моление, звон монист разносится на несколько километров. Александр Черных поддержал тему: по его словам, бывает, что идёт удмуртка, на ней вроде ничего блестящего… А всё равно звенит! Оказывается, условное «серебро» — монеты из белого металла — нашиты под юбкой. Удмуртский наряд должен звенеть — звон серебра отгоняет злых духов. Удмурты ведь умудрились не подвергнуться христианизации и остаться язычниками.

Как им это удалось, этнографы на отвечают, зато подробно описывают их традиции и обряды — в том числе и в книге «Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты». По словам Александра Черных, этнографические экспедиции, которые на протяжении 30 лет бывают в сёлах Куединского района (сам Черных за 30 лет не побывал у удмуртов только нынче — из-за карантина), успели в последний вагон уходящего поезда: нынешнее поколение — последнее, живущее по традициям предков. Вездесущая глобализация настигла и этот уединённый уголок Пермского края.

Евгений Бирюков

Дом народного творчества «Губерния»

Экспедиционная деятельность важна ещё и потому, что удмурты, хранящие в сундуках доставшиеся от предков традиционные костюмы, вовсе не торопятся с ними расставаться. В ответ на просьбы передать фамильные сокровища в музей хозяева резонно спрашивают: «А в чём я буду на свадьбы ходить?» Приходится фотографировать и описывать все предметы на месте.

Свадьба — конечно, самый весомый повод надеть сложное, многослойное традиционное облачение. Тяжелее всех, разумеется, невесте, и гости презентации могли в этом убедиться: сотрудники «Губернии» и примкнувшая к ним известная фольклориска Марина Суханова продемонстрировали под запись традиционных песнопений обряд облачения удмуртской невесты, комментируя каждую деталь одежды.

Удмуртский костюм многим примечателен. Прежде всего, конечно, обилием серебра: в монистах удмуртских женщин можно обнаружить монеты всевозможных стран и времён. Монисто предусматривается не только на груди, шее и вокруг лба, но и вокруг лица под подбородком, для чего изобретён специальный убор с петельками для ушей.

Ткани, из которых шьются традиционные платья и рубахи, не менее примечательны, чем декор. При внимательном осмотре платья невесты выяснилось, что многочисленные разноцветные розанчики, казавшиеся вышивкой, на самом деле вытканы. Для создания такой богато украшенной пёстрой ткани за ткацким станком должно работать два человека, а не один.

Удмуртский костюм надо осматривать не только спереди, но и сзади. Например, только с тыльной стороны можно оценить яркие цветные воланы, которые нашиваются на платье или женскую рубаху вокруг талии, — спереди эта деталь закрыта фартуком. Сзади виден и ещё один диковинный удмуртский убор — накосник, украшение для девичьей косы.

Все эти нюансы может оценить не только гость презентации, но и читатель нового издания: хранящиеся в сундуках и музейных коллекциях удмуртские костюмы для книги тщательно и подробно отфотографированы — со всех сторон и во всех деталях. Эту работы выполнил сотрудник ПФИЦ Дмитрий Вайман, который признался, что, если ему попадется интересный костюм, его нельзя беспокоить несколько часов — пока всё не зафотографирует, не оторвётся.

Как и прежние этнографические издания ПФИЦ и «Маматова», книга «Традиционный костюм народов Пермского края. Удмурты» не предназначена для продажи. Она поступит в библиотеки, вузы, музеи, архивы. Татьяна Санникова предложила подарить её ещё и театральным пошивочным цехам, и это было бы весьма полезно. Через некоторое время электронная версия книги появится а «Электронной библиотеке Пермского края» на сайте Краевой библиотеки им. Горького.

Между тем, буквально в ближайшие дни будет сдан в типографию четвёртый том «Традиционных костюмов народов Пермского края», посвящённый русскому мужскому костюму. По признанию Александра Черных, эта книга будет ещё на 100 страниц объёмнее.

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