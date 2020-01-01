На сцене Театра-Театра состоялось вручение «Золотых масок» Фоторепортаж с торжественного мероприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В понедельник, 21 декабря, на большой сцене Пермского академического Театра-Театра состоялась церемония вручения «Золотых масок — 2020». Награды семи пермским лауреатам фестиваля вручили президент Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Напомним, Пермь завоевала семь «масок». Так, мюзикл Евгения Загота «Винил» (12+) в постановке Бориса Мильграма заработал пять «Золотых масок» в номинациях: «Оперетта — Мюзикл/Спектакль», «Оперетта — Мюзикл/Работа дирижёра» — Татьяна Виноградова; «Оперетта — Мюзикл/Женская роль» — Анна Огорельцева; «Оперетта — Мюзикл/Мужская роль» — Марат Мударисов; «Оперетта — Мюзикл/Лучшая роль второго плана» — Илья Линович.

Пермский театр оперы и балета получил в этом году две «маски»: Полина Булдакова получила премию в номинации «Лучшая женская роль в балете/современном танце» за «Баядерку» (12+). А Алексей Хорошев получил «маску» в номинации «Лучший художник по свету в музыкальном театре» за световое решение балета «Шахерезада» (6+).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.