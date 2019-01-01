Елена Синица «Мы очень остро нуждаемся в притоке новых специалистов» Дмитрий Медведев поддержал инициативу Пермского края по корректировке программы «Земский доктор» Поделиться Поделиться Твитнуть

По предложению главврача ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница» Константина Самойлова будут внесены изменения в федеральную программу «Земский доктор» нацпроекта «Здравоохранение».

В рамках онлайн-приёма жителей председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева он выступил с инициативой убрать несколько ограничений для участия в программе. Дело в том, рассказал Самойлов, что сегодня получить единовременную компенсационную выплату в рамках программы могут только врачи, устроившиеся на работу в населённые пункты с населением до 50 тыс. человек до 1 января текущего финансового года. По мнению главврача Краснокамской горбольницы, необходимо разрешить стать участниками программы и тем медицинским работникам, которые приступили к работе после обозначенной даты. Кроме этого, он предложил рассмотреть возможность включить в перечень города с большим количеством населения — до 80 тыс. человек. В результате больше докторов поучаствуют в программе, а жители смогут рассчитывать на более качественную медицинскую помощь.

Константин Самойлов, главный врач ГБУЗ ПК «Краснокамская городская больница»:

— Наше учреждение непосредственно столкнулось с этой проблемой. Мы по существу являемся населённым пунктом с населением чуть больше 50 тыс. человек. В связи с чем наши врачи никак не могут претендовать на участие в этой программе. Это стало одной из причин оттока специалистов из нашей больницы в сельские территории. Они, в свою очередь, и укомплектовались, в том числе за счёт учреждений такого типа, как наше. На сегодня мы ощутили всю глубину проблемы на себе. Она остро назрела. Это касается не только Краснокамска, но и других городов Пермского края — Лысьвы, Чайковского, Соликамска, Чусового, которые оказались в схожей ситуации. Учитывая то, что на базе наших учреждений созданы межмуниципальные центры по онкологии, сосудисто-сердечным заболеваниям, травматологии, хирургии, мы очень остро нуждаемся в притоке новых специалистов.

Дмитрий Медведев поддержал предложения Пермского края. По его словам, изначально эти ограничения были созданы по административным соображениям — чтобы лучше вести учёт. Но, согласился председатель партии «Единая Россия», действительно, «несправедливо, что лица, приехавшие в сельскую местность для работы после 1 января, не попадают в реестр».

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»:

— Какая разница, когда человек приехал: по состоянию на 1 января или позже. Он всё равно приехал трудиться в сельскую местность и приравненные к ней населённые пункты. Я думаю, что это можно поправить. Тем более что в прошлом году исполнение по этой программе в России составило 80%. Соответственно, не исполнено всего 20%, в том числе, возможно, из-за того, что люди приехали позже положенного срока. Я думаю, что нужно будет внести изменения в эти правила и, если потребуется, изменить законодательство в этой части. Кроме этого, нужно дать поручение и нашим партийным организациям в регионах, а также на законодательном уровне рассмотреть возможность перераспределения неиспользуемых средств в пользу тех регионов, где эта программа реализуется наиболее активно.

Предложение увеличить максимальную планку по численности жителей председатель партии тоже поддержал. Только для его утверждения необходимо чуть больше времени: нужно рассчитать необходимое количество финансовых средств, которые потребуются для реализации программы после этих корректировок. Дмитрий Медведев дал соответствующие поручения руководству партии «Единая Россия», законодателям, коллегам из других органов исполнительной власти.

Отметим, что по инициативе региональной общественной приёмной (РОП) Пермского края поправки в федеральное законодательство вносятся не в первый раз. Так, на приёме в 2017 году фермер из Пермского края поднял вопрос о кредитовании сельхозтоваропроизводителей. В мае 2020 года прозвучал вопрос о внесении изменений в федеральный закон «О занятости населения». Все эти предложения Дмитрий Медведев поддержал.

Александр Бойченко, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае:

— Приёмы граждан председателем партии в онлайн-формате уже стали хорошей традицией, потому что дают возможность жителям разных регионов страны лично задать свой вопрос Дмитрию Медведеву и получить на него ответ. Жители Пермского края не остаются в стороне от федеральной повестки и активно вносят свои предложения в изменение законодательства. И как мы видим, их инициативы находят отклик на федеральном уровне и становятся поводом к внесению изменений в законодательство.

Стоит отметить, что помимо онлайн-приёмов РОП активно использует и другие формы работы с обращениями граждан. Одним из самых эффективных инструментов информирования стали вебинары. С начала года состоялось 77 таких мероприятий, общее количество их просмотров приближается к 3 млн. Кроме этого, для населения остаются доступными такие способы связи, как онлайн-приёмная и социальные сети. За счёт многообразия форм работы с гражданами приёмная стала точкой притяжения для информирования населения о национальных проектах, которые реализуются как в стране в целом, так и на территории Пермского края.

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