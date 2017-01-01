Фермер из Пермского края попросил Дмитрия Медведева упростить механизм льготного кредитования в сельском хозяйстве

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В пятницу, 1 декабря, председатель Правительства Российской Федерации, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в режиме видеосвязи из Сочи провёл приём граждан, приуроченный к 16-летию партии. На связь с премьер-министром России вышли Региональные общественные приёмные Пермского края, Омской и Тульской областей.

От Пермского края первым взял слово руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия», депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко. Он отметил, что все поручения, которые были даны Дмитрием Медведевым по итогам личного приёма в Перми 31 марта 2016 года, на сегодняшний день выполнены. Также Александр Бойченко рассказал о предварительных результатах недели приёма граждан: «Было организовано более 1 тыс. дополнительных площадок, это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Активно используется для связи с удаленными районами Интернет».

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Ильинского района Анатолий Боровских, представляя интересы всех сельхозтоваропроизводителей Прикамья, обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность упрощения механизма получения льготного кредита в банках.

«В этом году мы решили расширить свой бизнес, построить новый коровник на 200 голов дойного стада. Обратились в банк за получением кредита, в течение двух месяцев собирали уйму документов, но нам отказали. Просим вас посодействовать в упрощении механизма получения кредита для таких форм, как крестьянско-фермерское хозяйство, чтобы это нам было доступно, чтобы мы могли накормить страну своей натуральной и качественной продукцией», — сказал Анатолий Боровских.

Председатель Правительства России отметил важность развития сельскохозяйственной отрасли страны.

«Аграрный бизнес особенный, люди, которые им занимаются, заслуживают всяческого поощрения. Это сложный бизнес. Как правило, в молочном производстве невысокая рентабельность, очень длительный инвестиционный цикл, который иногда занимает от 7 до 12 лет. То есть деньги возвращаются не быстро. Давайте посмотрим на упрощение самого порядка сбора документов, а также на процентную ставку», — отметил Дмитрий Медведев.

По словам Председателя Правительства РФ по этому вопросу будут даны соответствующие поручения Минсельхозу РФ, Минфину РФ и Центробанку РФ.