Евгения Пастухова журналист Протест и усталость Главе Березников Сергею Дьякову могут подыскать замену Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Дьяков (в центре)

Алёна Ужегова

Выборы депутатов любой территории — борьба не столько за кресло собственно депутата, сколько за должность главы города. Но с одним исключением: в промышленных Березниках политику формируют не глава и не депутаты, а градообразующие предприятия. А вопрос о том, останется ли глава города Сергей Дьяков, до конца не решён.

Без «едра»

Кампания в Березниках городе была одной из самых высококонкурентных: на 28 мандатов претендовали 93 кандидата. Из них девяти отказано в регистрации, в том числе двум кандидатам от ЛДПР. Коммунистка Ирина Байдерина в округе №22 сняла свою кандидатуру. Таким образом, участие в борьбе принимали 83 человека (3,3 человека на место).

По итогам выборов, промышленники смогли добиться нужного результата: из 28 мандатов только один достался оппозиции. В разрезе предприятий — 13 мест в думе достались сотрудникам «Уралкалия» и близких ему структур, пять — «Уралхиму», два — «ВСМПО-Ависма», один — Березниковскому содовому заводу, по два — местным предпринимателям и бюджетникам, ещё один — сотруднице частной клиники. Одно кресло — у безработного, но широко известного в городе и за его пределами оппозиционера Андрея Рашидова, одно — у трижды судимого сотрудника «ЕвроХима» и кандидата от КПРФ Рината Сорокина. Интересно, что судимости за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью, а также за истязания 30-летний теперь уже депутат погасил в 2016 году.

В партийном разрезе — по одному мандату у «Единой России» и «Справедливой России», два — у КПРФ. ЛДПР в Березниках не смогла провести своего депутата.

Один мандат у партии власти в данном случае ни о чём не говорит: она выставляла только двух кандидатов. Причём один из них (генеральный директор МУП «Водоканал г. Березники» Игорь Вылеток в округе №13) был техническим: он не открывал свой счёт. В округе победил самовыдвиженец, начальник отдела ООО «Вагонное депо Балахонцы» Иван Чебыкин. Официальный кандидат от партии власти — только в округе №3 (начальник цеха №85 филиала ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», действующий депутат Олег Сергеев в округе №3).

«Сейчас многие видные и не очень люди стараются не афишировать свою принадлежность к «Единой России», — говорит политический консультант Сергей Иванов. — Взять хотя бы (кандидата по округу №2 в Заксобрание) Вячеслава Григорьева. Никаких отсылок к партии в его агитации не было, хотя он секретарь регионального отделения».

Панорама Березников

Игорь Катаев

Интересно, и это тоже одна из особенностей кампании в Березниках, что по пяти округам у основных кандидатов не было техников. Дело в том, что для них не смогли грамотно собрать подписи в поддержку.

Вместе не победили

Отметим, что по некоторым округам КПРФ действовала в тактическом союзе с объединением «Гражданский надзор», который связывали со штабом Алексея Навального в Перми. В неё входили шесть либерально настроенных самовыдвиженцев. Это пенсионер, бывший главврач профилактория «Уракалия» Анатолий Исаков (округ №9), 50-летняя пенсионерка, пловчиха Елена Гусева (округ №3), юрист Артём Файзулин (округ №17), директор магазина «Магнит» Анна Фомина (округ №13), а также два местных перевозчика — ИП Евгений Ворончихин (округ №26) и директор «АвТоЛидер59» Дмитрий Горяев (округ №16). У перевозчиков при этом — свои бизнес-интересы: попав в думу, они, вероятно, рассчитывали получить контракты, которых лишились после транспортной реформы в городе несколько лет назад.

Однако никто из этого блока не сумел одержать победы. Лучший результат — у Елены Гусевой. Для победы над единственным «единороссом» ей не хватило 33 голосов.

Единственным оппозиционером, который вернулся в думу, стал бывший директор местной ДЮСШ «Кристалл» и бывший депутат Андрей Рашидов (был выдвинут на эти выборы по спискам КПФР). Березниковский городской и Пермский краевой суд признали его виновными в мошенничестве и приговорили к четырём годам и штрафу в 3,7 млн руб.

Рашидов уверял, что дело против него сфабриковано из-за конфликта внутри администрации. На суде он заявлял о посещении сотрудниками прокуратуры и следователями стадиона и муниципального бассейна. В мае кассационный суд в Челябинске отменил решения судов и вернул дело в прокуратуру. Андрей Рашидов на выборах 13 сентября набрал 58,7% голосов, уверенно обыграв начальника отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Наталью Протасову (36%).

В целом оппозиции в Березниках не хватило ресурсов и опыта участия в выборах, полагает координатор пермского представительства движения «Голос» Виталий Ковин. Особенно если сравнивать их возможности с возможностями «Уралкалия». Кроме того, у несистемных сил нет мобилизационных ресурсов.

«У представителей власти и сотрудников предприятий есть возможность воздействовать на избирателей, мотивировать, чтобы они пришли на участки, — рассуждает Ковин. — Оппозиции же с каждым человеком, который поставил «лайк» в соцсети, надо или отдельно связываться и напоминать про выборы или надеяться, что человек про тебя вспомнит сам. Нужно таргетирование для привода сторонников на участки. У нас этим пока не умеют пользоваться».

Ни один политик без команды и технологов нужного результата набрать не сможет, полагает политтехнолог Виктор Соколов. Он говорит, что протестные настроения надо концентрировать, только тогда они будут приводить к каким-то последствиям.

«Сегодня пока есть только пена, — говорит Соколов. — Но если в этой пене появятся люди, которые понимают процессы и которые способны сфокусировать энергию протестного электората, получится уже волна. Задача политического блока в Березниках — перевести энергию протеста в мирное русло».

Кто следующий

Вопрос о том, сохранит ли Сергей Дьяков своё кресло, пока остаётся открытым. На фоне протестных настроений, свойственных городам, есть определённая усталость от команды, которая работает уже десять лет, сообщает источник в администрации губернатора.

«Когда ситуация перезревает, её развитие может быть непредсказуемым, — соглашается Виктор Соколов. — И чтобы не было усугубления, я считаю, правильнее будет провести рокировку в Березниках. Тактический союз навальнистов и коммунистов, отсутствие «единороссов» на выборах — это только одно из проявлений усталости. И если не произойдёт перезагрузки, то проблема местного характера станет проблемой региона».

Кроме того, в городе сегодня сложилась непростая ситуация, в том числе связанная с экологией, которая может привести к уголовным делам в отношении уже собственно сотрудников администрации. Не исключено, что на этом фоне Сергей Дьяков сам может изъявить желание оставить должность.

Сергей Дьяков отказался от комментариев, сославшись на болезнь.

Предполагается, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.