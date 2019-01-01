Михаил Суслов «Здесь есть элемент смелости от врио» Эксперты — о беседе Дмитрия Махонина с Владимиром Путиным Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин рассказал главе государства о положении дел в регионе на фоне пандемии («Мы, к счастью, не допустили никаких больших вспышек заболеваемости, находимся на 75м месте по количеству заболевших»), поддержке бизнеса («По данным Российского рейтингового агентства, шестое место мы занимаем по мерам поддержки») и планах на будущее. «Относительно того, как себя чувствует промышленное производство, хотел бы сказать, конечно, мы отфиксировали снижение индекса промышленного производства на 2,5%, — заметил врио. — Это немножко лучше, чем среднероссийский показатель. Стройка выросла на 11%, сельское хозяйство — примерно на 3%, текстильная промышленность — практически на 50%. Мы гордимся, что сейчас занимаем третье место по отгрузке на железную дорогу нашей продукции, будем дальше это направление усиливать. В регионе сформирован пакет инвестпроектов, порядка 80 инвестпроектов на сумму примерно 1,5 трлн руб. Реализация проектов даст возможность создания 10 тыс. новых рабочих мест». Кроме того, он предложил Путину поручить федеральному минпрому и «Ростеху» «рассмотреть возможность» развития кластера двигателестроения (специализированные центры по двигателестроению гражданской и военнотранспортной авиации).

К 300-летию Перми запланированы расходы на сумму 140 млрд руб. «Мы планируем масштабные изменения в городе: реконструкция основных улиц центральных, общественных пространств, парков, учреждений культуры, медицины, дорожной инфраструктуры», — заявил Махонин. И попросил главу государства включить в федеральную адресную инвестиционную программу строительство нового здания художественной галереи и третьего моста через Каму.

Владимир Путин ответил, что все профильные ведомства получат «поручения для проработки». И попросил Махонина лично обратить внимание на уровень безработицы («В Пермском крае безработица сегодня чутьчуть выше, чем в среднем по стране») и «большой уровень аварийного жилья» («Я соответствующие сигналы пошлю и в Правительство, но и вы тоже проработайте этот вопрос»).

Владимир Путин, президент РФ:

— В Перми в принципе складывается благоприятная обстановка для развития. У вас и валовой региональный продукт растёт, у вас на должном уровне сохраняется промышленное производство, сельхозпроизводство, жилищное строительство и строительство в целом. В хорошем состоянии находятся региональные финансы —обеспеченность хорошая и закредитованность меньше, чем в целом по стране. Это всё очень хорошие предпосылки для решения всех масштабных задач, которые стоят перед таким крупным регионом, как Пермский край.

Отдельно Путин отметил важность разработки и производства авиадвигателя ПД35. По его словам, этот проект важен для всей России: «Имею в виду наши амбициозные планы в развитии авиации, в том числе и нашу работу над широкофюзеляжным самолётом».

Эксперты говорят, что факт встречи и её содержание говорят о том, что президент поддерживает врио губернатора, находящегося на финишной прямой перед выборами. «Здесь есть элемент смелости от врио, но не надо думать, что упоминание больших проблем выглядит вызывающе или оценивается как-то негативно, — говорит директор Центра политического анализа Павел Данилин. — Это констатация факта. У предшественников Махонина были возможности решить их, было время, но они не решены, особенно мост. В какой-то мере это — хороший политический ход».

Политический консультант Сергей Иванов отмечает, что строительство третьего моста через Каму анонсировал каждый губернатор. «То, что президент поддержал, даёт надежду, что мост будет построен, — говорит он. — Более того, радует, что в условиях пандемии, когда эксперты говорят, что экономическая жизнь у нас затухает, надо решать социальные вопросы, а не инфраструктурные, врио губернатора выносит на белый свет именно застаревшие проблемы. И то, что он перед Путиным поднял вопрос, свидетельствует о его серьёзных намерениях поставить точку в этой теме».

Иванов говорит, что Махонин прекрасно понимает риски. Если не реализует, то критики его «съедят». Говорить об этом с первым лицом, значит, всерьёз наметить и реализовать эти планы. «Для Махонина разговор с Путиным — это кредит доверия. В Пермском крае были определённые сложности с ходом избирательном кампании, но факт встречи Путина и Махонина нивелировал всю недосказанность, которая была прежде».

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов добавляет, что Махонин берёт из опыта предыдущих губернаторов что-то рациональное и важное для жителей региона: «Мне показалось, что президент высоко оценил первые успехи Махонина на посту. Их встреча производит позитивные впечатления. Действительно, решения насущных вопросов: появился конкретный план строительства мост через Каму. С другой стороны, это сегрегация успехов других губернаторов: один говорил про то, что сделает из региона культурную столицу, другой — центром промышленности. Махонин при этом берёт самое важное».

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