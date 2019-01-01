Евгения Пастухова журналист Дмитрий Махонин: «Мы бы мечтали, чтобы вы дали поручение проработать вопрос строительства третьего моста» Врио главы региона попросил Владимира Путина профинансировать строительство третьего моста через Каму и здания художественной галереи Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным врио главы региона Дмитрий Махонин доложил о подготовке к 300-летию Перми. Общие вложения в юбилей он оценил в 140 млрд руб. «Мы планируем масштабные изменения в городе: реконструкция основных улиц центральных, общественных пространств, парков, учреждений культуры, медицины, дорожной инфраструктуры», — заявил Махонин.

По поводу новой сцены театра оперы и балета он отметил, что она попала в федеральную адресную инвестиционную программу: «Будем стараться реализовать этот проект».

Отдельно Махонин остановился на планах по развитию транспортной инфраструктуры.

— Я хотел бы вам доложить, что мы реализуем новую транспортную модель. Ускориться, Владимир Владимирович?

— Нет‑нет, пожалуйста. Я думал, что вы про мост решили сказать через Каму.

— Это я обязательно скажу, обязательно.

После этого он рассказал, что средний возраст автобуса снизился с 12 до 4 лет, доложил о планах по запуску «Ласточки» до Закамска и Краснокамска. «Вообще мы создаём такое некое транспортное кольцо, называем это «по‑наглому» «пермское наземное метро». Диаметр его будет порядка 40 км, что, в общем‑то, чуть ниже, чем МЦК», — сказал Махонин.

Что касается моста, «город у нас протяжённый, по площади очень большой, порядка 70 км протяжённость».

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Центральный мост через реку Каму построен в 1967 году. Таких в стране было построено четыре моста, и (это последний мост, (который) остался в эксплуатации. Конечно, большие пробки, большая загрузка, и мы бы мечтали, чтобы вы дали поручение проработать вопрос и Министерству финансов, и Министерству транспорта, чтобы включили этот мост в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации и заложили бюджетное финансирование на 2025–2026 годы. Пока мы запроектируем этот мост, концепция у нас уже нарисована, трассировка моста нам примерно понятна.

По данным «Нового компаньона», обсуждается два варианта строительства третьего моста: створ ул. 1905-го года или ул. Крисанова.

Кроме того, он попросил включить в федеральную адресную программу на 2021–2023 гг. строительство нового здания художественной галереи. «Мы проект сделали, у нас есть понимание, где будет располагаться эта галерея, — заявил врио. — Мы говорим о том, что город Пермь — город инженеров и двигателестроителей, и конечно, культура для нас имеет очень важное значение. Я уже говорил о театре оперы и балета. И сейчас у нас есть проект по строительству здания Пермской художественной галереи. Это крупнейший региональный запасник художественных ценностей, здесь хранится уникальная коллекция деревянной скульптуры пермских богов, здесь хранится уникальная коллекция строгановской иконы, есть картины передвижников. В общем, нам есть чем гордиться и что показывать. К сожалению, здание, где находится галерея, это здание Спасо‑Преображенского собора, до сих пор запасники могут позволить показать 1,5% своей коллекции».

В завершение он пригласил Путина на празднование 300-летия Перми. На все предложения президент ответил лаконичным «Хорошо».

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