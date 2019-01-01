Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Найдены следы хозяйки клада из «Дома Лары» Пермский университет раскрывает новые обстоятельства судьбы владельцев фарфора, который провёл 100 лет под землёй Поделиться Поделиться Твитнуть

Летом 2019 года Камская археологическая экспедиция ПГНИУ сделала крупнейшую находку последних десятилетий: на раскопках в центре Перми был найден сундук с фарфоровыми сервизами. Около 250 предметов клада пролежали под землей 100 лет.

Деревянный дом напротив особняка Грибушиных на ул. Ленина, 16, был снесён в 2007 году. Предположительно, именно этот дом описан Борисом Пастернаком как дом, в котором жила в Юрятине Лара Антипова — героиня романа «Доктор Живаго». На этом месте сейчас идёт строительство поликлиники, но перед началом стройки были проведены археологические раскопки, во время которых и был обнаружен спрятанный под землёй набор посуды. Сегодня отреставрированный фарфор и другие предметы утвари из клада «Дома Лары» можно увидеть на выставке в Краеведческом музее.

Когда «Новый компаньон» писал о выставке, историкам было неизвестно имя хозяйки клада. Однако, как сообщает пресс-служба университета, учёные ПГНИУ продолжали расследовать историю этой посуды, и сегодня они уже могут назвать это имя.

Мария Мингалёва, сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ:

— Нам удалось найти следы хозяйки клада, Анны Петровны Исуповой, на северо-востоке Китая. В 1919 году она уехала из Перми в Маньчжурию. В обнаруженных сведениях нас удивили два факта. Во-первых, мы нашли клад накануне дня рождения Анны Петровны, а во-вторых, идея провести презентацию в чайной Грибушина оказалась исторически верной: муж Анны Петровны Яков Михайлович Исупов работал конторщиком в торговом доме М.И. Грибушина 17 лет.

Историю раскопок и архивных изысканий, связанных с находкой, университет рассказал подробно в мультимедийном проекте «История одного клада», который состоит из шести частей и рассказывает, как развивались события от раскопок до наших дней. Первая часть проекта посвящена раскопкам — здесь размещены фотографии с первых минут находки, а также телесюжет с первыми версиями о происхождении клада.

Как же удалось установить, кто был хозяином дома и участка, на котором велись раскопки? Почему это не «Клад Трутнева»? Об этом во второй части проекта — «История» рассказал выпускник ПГНИУ Виталий Мингалев, работавший с архивными документами. Третья часть — презентация сервиза. Литературная концепция клада раскрыта в части «Выставка».

Результаты поиска следов хозяйки клада во всех подробностях собраны в четвертой части проекта.

Помимо сервизов при раскопках на ул, Ленина, 16, был найден ряд других интересных находок. Им посвящена пятая часть — «В тени клада».

В заключение читателям предлагается сыграть в небольшую игру, чтобы познакомиться с интересными элементами сервизов, а также увидеть больше фотографий в галерее проекта.

В феврале 2020 года проект «История одного клада» назван лучшим в номинации «Продвижение культуры и исторического наследия» на IX региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» — Приволжье.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.