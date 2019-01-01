Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Семья» — близкая и гибкая Торговая сеть запускает новые форматы и сервисы Поделиться Поделиться Твитнуть

Поход по магазинам не зря так называется. В наше непростое время это настоящий поход — рискованное и трудоёмкое предприятие, требующее специальной экипировки в виде масок и санитайзеров и продуманной стратегии действий. Конечно, для многих шопинг — это удовольствие, и совершенно не обязательно лишаться его, однако каждодневные рутинные покупки можно и нужно сокращать. Приобрести быстро и максимально удобно то, что необходимо срочно, причём с «подстройкой» под конкретного покупателя, позволяют новые сервисы торговой сети «Семья».

Свежесть недалеко от дома

В 2019 году одним из главных событий в сети «Семья» стало открытие магазина нового формата — «Семья Fresh» на ул. Пермской, 22. По размерам — типичный магазин «у дома», однако его ассортимент, внутренняя организация и даже дизайн принципиально отличаются от привычных.



Создавали его по предложению директора сети Ксении Новиковой два молодых увлечённых менеджера-маркетолога — Анастасия Кожевникова и Анастасия Овчинникова, и они внесли в его концепцию элементы модного «вайба»: на крошечной площади удалось разместить пекарню и мини-кофейню, уделить внимание теме здорового питания, установить контейнеры для сбора батареек и пластиковых крышечек для утилизации. Однако главной «фишкой» «Семьи Fresh» стала новая ассортиментная матрица: в небольшом магазине «у дома» появились товары, которые раньше были доступны лишь в гипермаркетах. Под Новый год сотрудники сети с удивлением отмечали, что утиных грудок и окорочков в «Семье Fresh» покупают больше, чем в гипермаркете на Революции, 13.

От успеха пилотного проекта зависело решение об открытии новых «Семей Fresh», и они были запущены уже в нынешнем году — вопреки проискам коронавируса.

Особенность магазинов формата Fresh в том, что при общей для всех идеологии каждый их них — отдельный проект, учитывающий особенности локации. «Семья Fresh» в технопарке «Морион» рассчитана на молодых профессионалов, проводящих на работе большую часть времени. К кофейне добавлена возможность выпить свежевыжатый сок, перекусить в обеденный перерыв, тем более что ассортимент готовой еды здесь — самый широкий из всех «Семей» малого формата.

Третья «Семья Fresh» открылась в жилом комплексе «Арсенал», где много молодых семей, поэтому здешний магазин может похвастать приличным выбором детских товаров, бытовой химии и косметики. Здесь можно приобрести не только продукты, но и другие вещи из разряда «товаров первой необходимости» — например, стиральный порошок или детские подгузники.

В «Семье Fresh» в «Арсенале», в единственном пока из всех магазинов сети, есть уголок буккроссинга. Взять стаканчик кофе и полистать книгу — эта возможность делает выход в магазин не только утилитарным мероприятием, но и частью досуга.

«Подстройка» под нужды локального сообщества, гибкость ассортиментной матрицы и креативность в выборе дополнительных сервисов делает магазины формата Fresh сети «Семья» местом встреч и приятного времяпрепровождения.

В магазин в тапочках

Что касается близости к клиенту, любому магазину «у дома» даст фору новый торговый формат сети «Семья» — микромаркеты. Это новая разновидность вендинговой торговли, этакий продвинутый вендинг, основанный на современных телекоммуникационных технологиях.

Представьте себе: утром вы понимаете, что вам хочется овсянки на молоке со свежими фруктами, но ни молока, ни фруктов в доме нет. Ну, не тащиться же в магазин — придётся жарить яичницу, как вчера и позавчера. Однако если вам сказочно повезло и вы живёте в доме на ул. Революции, 24, где установлен один из первых в Перми микромаркетов, вы можете прямо в собственном подъезде, не меняя тапочек на уличную обувь, купить и молоко, и творог, и сметану, и мясную нарезку, и сыр, и фрукты, и даже ягоды … И яйца, если всё же в приоритете яичница. Вам даже не надо для этого искать наличные в кошельке. Кошелёк вообще не понадобится: всё происходит при помощи мобильного телефона.

Микромаркет — это, по сути, холодильник, которым может пользоваться любой человек, который скачал на смартфон специальное приложение, зарегистрировался в нём и привязал к нему платёжную карту. Большой шкаф-холодильник работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю, ему не нужен перерыв на обед. Если к вам нагрянули поздние гости, вы сможете угостить их чаем со свежими бутербродами даже глубокой ночью.

Микромаркеты устанавливаются не только в жилых домах, но и в офисных центрах. Здесь упор делается на готовую еду: сэндвичи, снеки, напитки.

Магазин с доставкой

К сожалению, микромаркетов в Перми ещё очень мало. В «Семье» уверены, что у такого формата большое будущее, но кушать-то хочется уже в настоящем. Для тех, кто стремится к удобству и скорости в приобретении продовольственных товаров, в сети «Семья» недавно запустили ещё одну службу доставки.

Казалось бы, зачем? Давно существует проверенный партнёрский сервис «Домой доставим», работают «Сбермаркет» и другие курьерские службы. И вообще: доставка продуктов — это не ноу-хау.

Однако когда количество заказов в начале режима изоляции стало превышать возможности традиционных сервисов, «Семья» оперативно взяла на себя заботу о своих покупателях, запертых дома.

Руководитель сектора операционного маркетинга сети магазинов «Семья» Анастасия Кожевникова говорит, что срок доставки заказа от «Семьи» в Перми — не более трёх часов. Секрет оперативности в том, что речь идёт о доставке готовых наборов. Не нужно кружить по магазину, собирая заказ — маршрут сборщика чётко отработан, осталось лишь привезти набор клиенту.

Заказ можно сделать по телефону или онлайн через сайт «Семьи». Конечно, многие покупатели предпочитают самостоятельно выбирать марку продукта, проверять срок годности, читать состав ингредиентов. Однако Анастасия Кожевникова уверяет, что специалисты торговой сети сформировали наборы из товаров проверенных марок, а за сроком годности и качественным составом они следят тщательно. За четыре месяца работы сервиса «Семья» не получила ни одного нарекания покупателей.

Линейка готовых наборов от «Семьи» весьма широкая. Здесь и товары повседневного спроса, и наборы для праздничного стола, например небольшой вечеринки в офисе, и для пикника. Бывают сезонные наборы или тематические — к праздникам. Совсем недавно запущены наборы для сторонников правильного питания и безглютеновой диеты. В разработке — ещё 15 наименований продовольственных наборов для доставки.

Продуктовый набор от «Семьи» может стать не только удобной альтернативой пресловутому походу в магазин, но и подарком. На 9 Мая ученики одной из пермских школ заказали такой набор в подарок учителю, а сотрудники службы доставки по своей инициативе добавили к набору цветы, открытку и маленький комплимент.

Набор для барбекю на компанию из шести человек станет подарком и для одного из подписчиков страницы «Нового компаньона» в Инстаграме — newskoru.

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