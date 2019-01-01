Алиса Окулова Татьяна Сукрушева Вирус, воздух и вода Куда можно улететь на отдых этим летом из Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В начале июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичном открытии границ. Россияне могут выехать за пределы страны к живущим за границей и нуждающимся в уходе близким родственникам, на лечение, в связи с работой или учёбой. С такой же целью в страну могут приехать и иностранцы. В мире процесс открытия границ также идёт пассивно. Однако отпуск по графику никто не отменял, а российские регионы постепенно снимают ограничения для приезжающих.

Сочи

💵 9598 руб.*

⌛️ 3 часа 15 минут

1 июня открылись санатории с медицинской лицензией. Посетители этих учреждений не обязаны проходить 14-дневную обсервацию, её заменяют стены санатория. Гостей встречают на въезде в регион, проверяют путёвку, справку об отсутствии коронавируса и справку о том, что не было контактов с больными (справки можно получить в поликлинике). За первую неделю лета в Сочи приехали 3600 туристов.

12 июня начали работать гостиницы с количеством номеров до 50. На курорте «Роза Хутор» открыли канатные дороги, на «Красной Поляне» — сноупарк, байк- и скейт-парки. С 12 июня можно гулять в «Сочи-парке», ботаническом саду «Дерево дружбы» и ходить по подвесному мосту «Скайбридж» в «Скайпарке».

Анапа

💵 8676 руб.*

⌛️ 3 часа 10 минут

К приезду туристов уже вовсю готовятся санатории, здравницы и общественные пляжи Анапы. Хотя ограничения пока не сняты, в июле курорт надеется встретить гостей из разных регионов в полной готовности. Облагораживание территории, новые маршруты, индивидуальные программы — подготовка идёт полным ходом. Нужно помнить, что такой отдых будет возможен при соблюдении мер безопасности.

Калининград

💵 9337 руб.*

⌛️ 3 часа 40 минут

В июле для туристов будут открыты двери санаториев и гостиниц Калининграда. Часть из них уже начали работу и теперь готовятся к приёму гостей со всей страны. Хорошая новость в том, что к этому времени власти обещают отменить обязательный 14-дневный карантин для всех прилетающих, а также открыть пляжи. Однако обязательным остаётся соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

Казань

💵 7034 руб.*

⌛️ 1 час 15 минут

Казань — один из первых в стране городов, полностью освободившихся от ограничений на въезд. Уже сейчас от гостей города не требуют результатов теста на СOVID-19 и соблюдения 14-дневной изоляции. Для туристов открыты бани, сауны, музеи, разрешены экскурсии с ограниченным количеством человек. Но не стоит забывать про санитарно-эпидемиологические требования. Жителей и гостей города по-прежнему просят носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию.

Минеральные Воды

💵 9554 руб.*

⌛️ 2 часа 55 минут

1 июня «Азимут» начал выполнение рейсов в Минеральные Воды. В городе открывают парки, спортплощадки, магазины, уже начали работать санатории, которые готовы принимать гостей. Собственно, только там и можно отдыхать по путёвке. Гостиницы пока закрыты, а все прибывающие из других регионов обязаны проходить обсервацию. До конца месяца на улицах по-прежнему нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

Краснодар

💵 Минеральные Воды

⌛️ 2 часа 55 минут

Официально Краснодар открыли для туристов 21 июня, когда отменили обязательную двухнедельную само­изоляцию. До этого принимать гостей из других регионов могли только санаторно-курортные комплексы с медицинской лицензией. Набережные, скверы и парки уже открыты и ждут встречи с туристами. Несмотря на это, в крае до сих пор сохраняется масочный режим, не проводятся массовые мероприятия, а также все приезжие обязаны уведомлять о том, куда они направляются.

Самара

💵 11 657 руб.*

⌛️ 1 час 20 минут

В Самарской области огромное множество малоизвестных туристических маршрутов с красивейшими озёрами, горными тропами, старинными усадьбами и храмами. Хотя в Самару не так много рейсов, улететь туда всё же можно. Большинство местных гостиниц и хостелов уже открыты и ждут любителей экологического отдыха. С 3 июля разрешат экскурсионные прогулки на водном транспорте и групповые экскурсии на открытом воздухе.

Симферополь

💵 12 224 руб.*

⌛️ 3 часа 30 минут

Курортный сезон в Крыму проходит в два этапа. 15 июня санатории и гос­тиницы открылись для размещения местных жителей, а для приезжих туристов отменили 14-дневный карантин. Кроме того, открываются кафе и рестораны, музеи, открытые бассейны, залы для бокса, поля для гольфа, фитнес-клубы, детские аттракционы на открытом воздухе, площадки для пикников. А 1 июля на полуострове начнётся полноценный курортный сезон, и здесь будут готовы встретить первых отдыхающих из других регионов России. Бронирование отелей уже открыто. Справка об отсутствии коронавируса не нужна. Но при этом сохраняется требование об обязательном измерении температуры тела. Сразу три авиаперевозчика — Red Wings, Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии» — планируют полёты в этот город.

Самые популярные направления из Перми во время действия ограничительных мер:

• Москва.

• Санкт-Петербург.

• Новосибирск.

• Нижний Новгород.

Куда ещё есть прямые рейсы из Перми:

• Нижневартовск

• Новый Уренгой

• Ноябрьск

• Ростов-на-Дону

• Салехард

• Сургут

• Тюмень

• Уфа

* Стоимость билета туда-обратно по данным aviasales.ru.

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