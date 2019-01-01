Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Невыносимая лёгкость бытия Юрия Жаркова Уединившийся в маленькой деревне художник создаёт новую пермскую деревянную скульптуру Поделиться Поделиться Твитнуть

Объезжаем Краснокамск, сворачиваем на Майский, плутаем по живописным перелескам, холмам и лужайкам, как снегом, покрытым белыми цветами. Здесь на обочинах уже продают первую землянику… Последние два километра до деревни Сюзьва — грунтовая дорога. В слякоть не проехать, лучше электричкой. В советское время здесь был пионерлагерь, работали школа, фельдшерский пункт, магазин, а теперь только автолавка приезжает дважды в неделю.

Юрий Жарков

Ольга Шур

Живут в Сюзьве пенсионеры, дачники и… Юрий Жарков.

Юрий Жарков, тот самый. Человек театра, артист и художник, глава известнейшей тюзовской династии. Больше 20 лет он был главным художником Пермского ТЮЗа, где его жена Татьяна Жаркова — ведущая актриса и режиссёр, дочь Ксения Жаркова — актриса, режиссёр, драматург и автор знаменитых капустников, а зять Иван Донец — артист и постановщик сценических боёв.

Дача в Сюзьве приобреталась 15 лет назад на скромные артистические сбережения как место, где можно на свежем воздухе «выгуливать» внуков, но ей была предназначена другая судьба — судьба творческой мастерской и места откровения.

Юрий Жарков — из тех художников, у которых не только глаз талантлив, но и руки. Для театра это драгоценное качество. Его первая работа — спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» Лысьвенского театра, куда Жарков и его жена Татьяна, оба — первые выпускники Пермского института культуры по специальности «культурно-массовая работа», отправились по распределению. Чтобы украсить «шапку Мономаха» «самоцветами», Юрий по объявлению собирал старые зубные щётки, отрезал от их ручек цветные кусочки, придавал форму и полировал, а «золотые» мантии шил из церковной парчи, найденной в чулане полуразрушенного храма.

«Нотр-дам» (слева) и «Пьета с предстоящими»

Ольга Шур

С тех пор изобретательность и умение работать с предметами реди-мейд — фирменные черты Жаркова-сценографа. Достаточно вспомнить хотя бы спектакль Михаила Скоморохова «Охота жить!» по рассказам Шукшина, где Жарков создал образ деревни, используя лишь лаконичные старинные наличники. Наличники он, кстати, из дома притащил, как и многое другое, что пригодилось ему в театральных работах. Он вообще ничего не выбрасывает, наоборот: если находит какую-то старую вещь, которая может найти применение в какой-нибудь творческой работе в будущем, тут же в дом тащит.

Сценография этого спектакля оттого вышла столь удачной, что деревенская тема, тема «уходящей натуры», народного характера, личных корней — всё это очень близко художнику.

«Златогривый лев».

На каждой работе — бирка с подписью Жаркова: астрологический знак Сатурна, в котором зашифрованы инициалы Ю. Ж.

Ольга Шур

Однажды у Жаркова диагностировали весьма неприятную болезнь. Врачи делали неблагоприятные прогнозы, обещали в лучшем случае полтора года жизни… Было это три года назад. Он поселился в Сюзьве, где сам построил дом, обзавёлся курятником; было дело, и коз держал. Летом у него весело: соседи-дачники, семья гостит, друзья наезжают… А зимой он коротает время в компании трёх дворняг, связанных сложными родственными узами, и двух кошек и утверждает, что ничуть не тяготится одиночеством. Напротив: одиночество ему нравится.

Деревенский «эрмитаж» художника — это мастерская, украшенная многочисленной и разнообразной антикварной мебелью, жи­вописью и графикой, в том числе портретами хозяина, уютной печкой и обширным, но совершенно неканоническим иконостасом — это не место поклонения, а выставка икон, увенчанная настоящей церковной резьбой: из превращённой в советский клуб чердынской церкви выбросили её фрагменты, а Жарков как раз был в этом городе на гастролях с ТЮЗом и со свойственной ему рачительностью подобрал. В центре мастерской — по-барочному роскошное низкое кресло, вокруг которого — заготовки скульптур, резцы, маленькая электрическая дрель. Тут создаётся новая пермская деревянная скульптура.

Ольга Шур

Это именно пермская, а не просто деревянная скульптура. Преемственность по отношению к мастерам XVIII—XIX веков, чьи работы выставлены в Пермской художественной галерее, очевидна. И тематика, и эстетика скульптур Жаркова так или иначе связаны со знаменитым пермским феноменом.

«Леонардо»

Ольга Шур

Художник признаётся, что тема деревянной скульптуры — одна из главных в его жизни: «Я деревянную скульптуру люблю в любом проявлении: литовскую, северную… Архангельская деревянная резная икона — потрясающая! А с пермской деревянной скульптурой я с детства знаком. Ребёнок я был продвинутый, часто бывал в галерее и сразу с порога уходил в залы строгановской иконы и деревянной скульптуры. Это то, что меня интересовало всегда».

Первая деревянная скульптура, которую Юрий вырезал в 18 лет, всегда рядом с ним в мастерской — это изображение ребёнка в венке из листьев. Зовут малыша Егор.

«На первом курсе института я был очень общительным, завёл множество знакомств, — рассказывает Жарков. — У нас были замечательные педагоги — актёры драматического театра Владимир Гинзбург, Валерий Дроздов, Александр Донец… Донец, с которым мы потом породнились через детей, вёл у нас сцендвижение, а аккомпаниатором у него была Лида Королёва — замечательный музыкант, автор музыки ко многим пермским спектаклям. Мы сильно сдружились, и она познакомила меня со Степаном Колюпановым (Степан и Людмила Колюпановы — пермские художники, скульпторы, эмальеры, авторы панно «Наука», украшавшего боковой фасад НИИУМСа. — Ред.). Колюпанов подарил мне два резца и бревно, из которого я и вырезал Егора.

Эта скульптура всегда со мной, переезжает с квартиры на квартиру. А однажды она спасла жизнь моей дочери. Ксюхе было года два, она только начинала ходить. У нас был на стене подвесной бар, и он начал падать, а Ксения оказалась под ним. Если бы там же не стояла скульптура, бар упал бы прямо на неё, а так — Егор принял удар на себя».

Совпадение или нет, но старшего сына Ксении Жарковой зовут Егор.

«Король Артур»

Ольга Шур

Деревянного Егора Юрий Жарков время от времени доделывает, улучшает, но никак не завершит. Эта скульптура — из разряда вечно не оконченных работ.

В 2008 году Жарков показал на персональной выставке скульптуру «Христос деревни Сюзьва». «Новый компаньон» писал тогда: «…Выдающаяся работа, новый взгляд на эстетику и содержание пермской деревянной скульптуры. Лик Христа, вырезанный из обожжённого бревна, в «терновом венце» из лагерной колючей проволоки в концентрированном виде рассказывает о Пермском крае буквально всё. По словам Жаркова, идея этой скульптуры возникла у него, когда он увидел в деревне остов полусгоревшей избы».

Так, время от времени наведываясь в Сюзьву, дачник Жарков понемногу вырезал что-то из дерева, а когда переселился в деревню окончательно, взялся за это дело всерьёз. Как-то привезли ему дрова, да такие хорошие, свежие, крепкие, с красивыми прожилками и сучками, что художнику стало жалко их сжигать, и он стал вырезать святых, Христа, ангелов, златогривых львов…

Почему именно эти сюжеты? «А какие ещё? — недоумевает Жарков. — Все сюжеты мировой культуры можно найти в Библии. Я не религиозный фанатик, но мне это близко и понятно. В пермской деревянной скульптуре каждый резчик говорил о своём, о себе. Вглядываешься в сидящего Спасителя и видишь, из какой он деревни. Кого же нам вырезать ещё? Суперменов? Не хочу. Лучше уж Христа. Вот только на распятие я никак не могу решиться, хотя очень люблю Соликамское распятие».

Работы Жаркова подтверждают его мысль о том, что «каждый резчик говорит о себе, о своём». Многие скульптуры — портреты самого Жаркова, благо его внешний облик вполне живописен, а за три деревенских года стал прямо-таки иконописным: высокий, худой, узкое лицо, обрамлённое длинными седыми волосами и бородой, с пронзительными голубыми глазами, обведёнными драматичной тёмной тенью.

«Никола Можайский» I

Ольга Шур

Среди любимых персонажей художника — Никола Можайский. Коллекция Пермской галереи подтверждает, что и резчики прошлых веков его любили. В 2012 году на конкурсе капустников «Солёные уши» Жарков вышел на сцену в образе этого святого из галерейского собрания с объявлением «Сниму угол»: капустник, сочинённый Ксенией Жарковой, иронизировал над тем, что для коллекции Пермской галереи никак не найдётся новое помещение. ТЮЗ тогда в конкурсе победил.

Среди скульптур, вырезанных Жарковым в Сюзьве, есть несколько Никол. Какие-то — абсолютно каноничные, строго по классической иконографии сделаны, другие — по характеристике самого художника, «постмодернистские», с серьёзными отступлениями от канона. Как именно резать скульптуру, а порой и что именно резать, подсказывает Жаркову дерево — его складки, прожилки и сучки. К фактуре дерева он максимально чуток: вот изображение Богородицы с младенцем, Юрий называет его «Нотр-Дам», потому что складки одеяния Марии падают, образуя подобие портала готического собора — так расположились слои древесины. А вот скульптура «Король Артур»: складки его плаща — это почти не обработанный древесный скол.

Да, среди персонажей Жаркова вовсе не только Христос и святые, есть и мифологические, фольклорные, литературные герои. Иногда он берётся за какой-то библейский сюжет, а выходит нечто совсем другое — то, что дерево продиктовало. Как-то скульптор начал вырезать Адама и Еву. Взялся за поленце, а у него такой круглый изгиб древесины, так хорошо ложащийся в руку… Получилось аппетитное пузико, да ещё и с пупком, — и вот выходит никакой не Адам, а очень симпатичный наглый сатир. А вместо Евы, соответственно, нимфа.

Сейчас Жарков снова приступил к Адаму. Интересно, что получится.

То, что деревянная скульптура Жаркова — это феномен, абсолютно авторский и абсолютно пермский, понимают многие ценители. Эти работы уже неоднократно выставлялись — и в Доме художника, и в Арт-резиденции, и на «Арт-Перми». Нынешним летом планируется большая выставка только из деревянных скульп­тур работы Жаркова в Усолье в рамках фестиваля колокольных звонов. Вот только непонятно, состоится ли…

В этих работах парадоксально сочетается мастерство профессионала и народный, наивный взгляд на жизнь; непритворное благоговение и ирония; нарочитая слащавость и житейская суровость, которую диктует материал. Это очень современный подход к классическим традициям, бережный, но свободный от стереотипов.

Неожиданное, отчасти вынужденное деревенское занятие стало не просто новым явлением в изобразительном искусстве Прикамья. Это открытие Юрия Жаркова в совершенно новом качестве: если раньше он был театральным художником, то теперь стал просто художником — без всяких уточнений, определений и обстоятельств.

«Никола Можайский» II

Ольга Шур

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.