Илья Шулькин депутат Законодательного собрания Пермского края, член фракции «Единая Россия» «Медотходы: нужны срочные меры» Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Шулькин об утилизации опасных медицинских отходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Когда в начале февраля на площадке Общероссийского народного фронта мы обсуждали проблемы оборота опасных медицинских отходов в Пермском крае, многие участники круглого стола из числа ответственных лиц были ещё в благодушном настроении. В том числе и по поводу обсуждаемой проблемы.

Сейчас уже всем не до шуток, и я уверен: настроения диаметрально поменялись, ведь в короткие сроки мы все оказались перед лицом общей угрозы жизни и здоровью. Наступило время принимать быстрые и жёсткие решения во многих сферах нашей жизни. По теме оборота медицинских отходов массив информации уже достаточный. И, насколько мне известно, вскоре решения в Пермском крае будут приняты на самом высоком уровне.

На данный момент в Пермском крае ситуация обстоит так: больницы перестают отвечать за опасные отходы, как только они покидают стены лечебного учреждения. И в отличие от оборота бытовых отходов, которые невыгодно сваливать где попало, ситуация с особо опасными отходами из-за недостатков федерального законодательства обратная. Подрядчиков никто не контролирует. Мы достаточно подробно представили всю картину общественности в статье на сайте newsko.ru.

Чтобы проверить «в поле» собранную информацию, по поручению ОНФ мы в марте провели мониторинговые мероприятия в ЛПУ региона. Были созданы и обучены мобильные группы волонтёров ОНФ (в основном из студентов-экологов Пермского политеха), разработана методика исследования и опросные листы. Для проведения контрольных мероприятий выбраны восемь ЛПУ в Перми, Министерство здравоохранения Пермского края уведомлено о том, что в марте мониторинг будет проведён.

Сегодня можно говорить о первых итогах исследования. Во-первых, руководители нескольких больниц наотрез отказались допускать волонтёров ОНФ для проведения контрольных мероприятий. Так, волонтёры ОНФ не получили доступа в ГКБ №7 (ул. Героев Хасана, 24, главный врач Ольга Рогожникова), ГБ №6 (ул. Писарева, 56 и ул. Лобачевского, 26, главный врач Виктор Гневашев), ГДКБ №7 (ул. Петропавловская, 109, главный врач Денис Михаленко).

Сделать выводы о ситуации в этих больницах не представляется возможным. И это сигнал всем надзорным службам усилить контроль именно по этим адресам.

Во-вторых, в остальных пяти ЛПУ мониторинговые мероприятия удалось провести частично. Так, никто из врачей не доверил волонтёрам проверку конечных пунктов утилизации медицинских отходов. Мы, конечно, добрались до ряда «полигонов», чтобы лишний раз убедиться в том, что медотходы сжигаются открытым способом в нарушение всех норм и правил. Ну хотя бы не раскидываются по ближайшим к больнице оврагам. Хотя я в этом не уверен.

В ходе мониторинга выявлены следующие часто встречающиеся несоответствия:

— в местах сбора и временного хранения отходов ёмкости для сбора не имели маркировок с указанием класса отходов, были переполнены. Также места сбора и временного хранения не обеспечены канализацией, автономной вентиляцией, водопроводом, отоплением;

— отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Несоответствие пп. 4.16, 10.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 ;

— персонал не был обеспечен комплектами средств индивидуальной защиты, работал без медицинских масок, перчаток. Несоответствие п. 4.5 СанПиН 2.1.7.2790-10 ;

— отсутствовали документы о проверке весов, которые должны быть в ЛПУ. В некоторых ЛПУ весы не были определены. Это свидетельствует о невозможности мониторинга ЛПУ на соответствие п. 10.9 СанПиН 2.1.7.2790-10 ;

— отсутствовали стойки-тележки для перемещения отходов в контейнерах и для крепления одноразовых расходных материалов (пакетов) для сбора отходов класса Б в месте сбора/временного хранения, не было информации об их наличии на территории ЛПУ;

— количество ёмкостей для сбора отходов класса Б не соответствовало требованиям к услугам согласно ТЗ контракта. Ёмкости для разных классов отходов находились в одном месте сбора. Несоответствие п. 6.4 СанПиН 2.1.7.2790-10 .

Были получены отказы в предоставлении документации поставок расходных материалов подрядчиками. Подсчёт и сверка количества поставленных расходных материалов с накладными сдачи-приёмки и регистрационными удостоверениями и сертификатами соответствия оказались невозможны. Но это цветочки.

С дальнейшей утилизацией накапливаемых опасных медицинских отходов полный швах: каждый подрядчик делает это бесконтрольно, многие просто закапывают их в лесах или сваливают в обычные мусорные баки, что угрожает и так крайне сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Эта ситуация типична в целом для всей отрасли здравоохранения Пермского края. Работают одни и те же недобросовестные подрядчики, система контроля отсутствует. В силах краевого правительства и Законодательного собрания принять ряд управленческих решений, нормативных актов, которые в достаточно короткие сроки позволят навести порядок в отрасли.

Необходимо утвердить под контролем регионального оператора в сфере оборота ТКО схему утилизации и обеззараживания опасных медицинских отходов, оплачивать подрядчикам работу только при наличии GPS-трекеров и при условии ежедневного вывоза отходов, а не по мере их накопления. То есть внедрить со своими акцентами те же самые подходы и требования, которые власть предъявляет к обороту обычного бытового мусора. Этого будет достаточно для того, чтобы проблема, не решаемая в регионе годами, исчезла в течение нескольких недель по абсолютно объективным причинам.

Эпидемия коронавируса ставит решение данной задачи на более высокий уровень — предприятия начинают накапливать использованные средства индивидуальной защиты работников (маски, перчатки, средства дезинфекции). Власть должна создать систему стимулов и неукоснительных мер для правильной утилизации этих опасных отходов. Насколько мне известно, в ближайшее время мы узнаем о принятых решениях на уровне указа губернатора Пермского края и вытекающих из него нормативных документов. Срочные и жёсткие меры будут приняты.