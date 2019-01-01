Евгения Пастухова выпускающий редактор Всем выйти из леса Общественники и краевые власти придумали, как навести порядок на рынке медотходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Минзакупок Пермского края меняет подходы к торгам на услуги вывоза медотходов, которые проводят учреждения здравоохранения. Об этом сообщил руководитель ведомства Павел Заргарян на заседании круглого стола по теме оборота медотходов, который 4 февраля состоялся на площадке ОНФ в Пермском крае.

Во-первых, планируется проводить совместные торги (сразу несколько больниц будут закупать услугу). Во-вторых, фиксируется, что услуга оплачивается не после передачи отходов поставщику, а только после доставки их в места обезвреживания. В-третьих, предусматривается обязательное наличие трекеров на транспорте поставщика. Впрочем, реализация новых требований пока затруднительна. Дело в том, что 95% больниц, узнав, что министерство ужесточает правила, оперативно провели все торги в конце года. Средний размер дисконта составил 76%, и часто стоимость контракта даже не покрывает цену расходных материалов.

Деятельность по обращению с медицинскими отходами находится в ведении Роспотребнадзора. В 2019 году теруправление провело 75 плановых и 67 внеплановых проверок, выявило 44 нарушения. Контроль идёт на всех этапах обращения с отходами (внутри больниц, при транспортировке, в местах обезвреживания). Однако, по словам главного специалиста отдела надзора по коммунальной гигиене теруправления Эльвиры Миншакировой, СанПиН 2.1.7.2790-10, который регулирует эту деятельность, «нормирует требования к осуществлению этой деятельности именно внутри медорганизации». Но этот документ содержит требования к транспортировке только не обезвреженных отходов классов Б и В (эпидемиологически опасных и особо опасных). А в Пермском крае в обязательном порядке они должны обезвреживаться в местах накопления (то есть больницах), и потому СанПиН на них не распространяется. Она отметила, что «было бы замечательно», если бы существовал некий реестр специализированных организаций (то есть тех, у которых есть свой участок для обезвреживания), но с этим «существуют сложности».

Плацдарм для мошенничества

По данным депутата Законодательного собрания Ильи Шулькина, в Пермском крае образуется 1683 т медотходов в год. И 1450 т не утилизируется. По его словам, в регионе работают восемь основных подрядчиков, и 70% рынка контролируют четыре из них. Все они появились не так давно, в штате — минимум сотрудников (1-3), на торгах они показывают максимальный демпинг. Проанализировав торги, которые учреждения здравоохранения провели в конце 2019 года, Шулькин выяснил, что среднее падение цены составило 76%. А в половине случаев цена контракта оказалась ниже, чем стоимость расходных материалов (контейнеры и пакеты для медотходов, предусмотренные СанПиН, например) по техзаданию. Абсолютные лидеры — ГБУЗ ПК «Краевая стоматологическая поликлиника №2» и ГБУЗ ПК ГКБ им. Тверье. Победитель торгов стоматологической поликлиники при стартовой цене контракта в 1 млн руб. согласился работать за 150 тыс. руб. Компания, заключившая контракт с МСЧ №9, — за 409 тыс. (начальная цена — 3 млн руб.).

По его словам, себестоимость работ у таких подрядчиков нулевая. Отходы, которые они забирают в больницах, в лучшем случае уезжают на полигоны ТКО, в худшем — оказываются в реках, лесах, арендованных гаражах и складах. В результате мнимая экономия медучреждений сказывается на окружающей среде. По его словам, Роспотребнадзор проводит плановые проверки, но больницы, равно как и поставщики услуг, успевают подготовиться.

Шулькин рассказал также, что система вывоза отходов такими компаниями — многосоставная. И прокуратура Березников в ходе проверки выявила подобный случай. Березниковская больница им. Вагнера заключила контракт с ООО «Экомедбиопром», которое под договору субподряда передала отходы ООО «Конкурентное преимущество», те, в свою очередь, отдали их ИП Хохлову, который передал их физлицу, выбросившему их в контейнер ТКО. Главврачу больницы вынесли представление об улучшении контроля вывоза медотходов. Интересно, что ИП Хохлова найти не удалось, физлицо получило штраф, а собственно подрядчик, «Экомедбиопром», вообще никаким санкциям не подвергся. Помощник прокурора Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры Рестям Зимуков добавил, что в отношении директора «Конкурентного преимущества» сейчас расследуется уголовное дело по фактам мошенничества.

Именно так, по словам Шулькина, и работает система: у эти восьми основных подрядчиков есть 150 субподрядчиков, но нет оборудования для обезвреживания и утилизации. В лучшем случае есть договор аренды таких установок.

Есть нюанс

Надзорные ведомства, представители которых присутствовали на мероприятия, развели руками. Они сошлись на том, что идеальным вариантом было бы лицензирование. Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Людмила Гордеева подчеркнула, что в ФЗ №44 процедуры приёмки работ прописаны, другой вопрос, как они соблюдаются. Заместитель руководителя УФАС по Пермскому краю Ольга Андриянова отметила, что аукцион есть аукцион, и когда она видит такое снижение цены, «всё прекрасно понимает», но «рычагов воздействия у них нет». Представитель Росприроднадзора Антон Столбов согласился, что вопрос пока не урегулирован, но проводить проверки больниц ведомство не может: «Сталкиваемся с проблемой только уже по факту, когда отходы найдены в лесных массивах».

При этом краевые власти, по словам министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Павла Заргаряна, этой проблемой «озаботились ещё в прошлом году». Отметим, что, возможно, с подачи «Нового компаньона». В материале «Со шприцем и на шприце» мы обозначили ситуацию в отрасли.

Заргарян отметил, что разработана типовая документация на вывоз отходов класса Б и В. Она предусматривает обязательное наличие трекера в транспорте, который забирает отходы из больниц, а также оплату услуг по факту их доставки в места обезвреживания (сейчас больница оплачивает услуги в момент передачи подрядчику, и с этого момента уже не несёт за них ответственность). Кроме того, будут проводиться совместные торги. Все документы готовы, график есть, минздрав в курсе.

В беседе с «Новым компаньоном» он пояснил, что такие тендеры начнутся примерно в мае-июне, по мере истечения действующих контрактов. В них будет принимать участие от двух до 10-12 учреждений. Контракты пока будут однолетними, но в перспективе, возможно, увеличение срока их действия до трёх лет: это будет стимулировать развитие рынка, появление компаний с необходимыми мощностями.

Единственная проблема — это экспертиза работ при их приёмке: за неё платит тот же заказчик, который, по словам Заргаряна, «проявляет халатность». «Мы смотрели механизмы, как можно централизовать систему, и пока явной дорожки нет, — заявил министр. — Есть определённые идеи, есть бюджет, есть люди, есть силы, но нет правовых оснований заплатить за экспертизу вместо заказчика. И я прошу помочь нам с этим вопросом. Если у кого-то есть предложения, готовы обсуждать».

Другое дело, напомнил Илья Шулькин, что как только минзакупок «начал движение по совместным торгам», 95% больниц мгновенно, за две недели до нового года, «расторговали весь объём на 2020 год». Главный выгодополучатель в сложившейся системе — это именно лечебные учреждения. «У них остаётся 90% экономии, — заявил Шулькин. — Зачем им что-то менять, если у них рисков ноль?»

Шулькин считает, что нужно проводить контрольные мероприятия по исполнению контрактов. Причём без предупреждения. Например, проверить соответствие расходных материалов требованиям техзадания и стандартам. Поскольку цена контракта не покрывает стоимость расходных материалов, и это значит, что их либо нет вообще, либо они ненадлежащего качества. Если выходить на проверки неожиданно, то в 99% случаев, по его словам, выяснится, что контракт не исполняется. Причём он считает, что не стоит ограничиваться устными распоряжениями. Нужно накладывать штрафы, расторгать контракты, включать такие компании в реестр недобросовестных поставщиков. «Можно подождать следующего года, когда у них закончатся контракты, а можно начать проверять в повседневном режиме прямо сейчас, — заявил депутат. — Они физически не могут исполнять контракты по заявленной цене, весь расчёт на мошенничество. Через месяц этих подрядчиков уже не будет». Заргарян предложение поддержал.

Кто крайний

Минздрав был очень сдержан в оценках. Замминистра Михаил Суханов попросил Шулькина предоставить расчёты, и если подтвердятся нарушения, то они должны стать предметом внимания надзорных органов. Главврач березниковской больницы им. Вагнера Роман Конев (сменил Суханова в конце прошлого года, после его назначения в минздрав) отметил, что «правда есть у всех». «Есть у прокуратуры, когда она проводит проверку, есть у Ильи Григорьевича, когда он говорит, что мы, наверное, экономим, есть в ФЗ №44, когда мы отыгрываем аукционы и ничего сделать не можем, — заявил главврач. — Но я не могу постоянно отслеживать, куда уезжает машина с отходами из больницы. Могу один раз, два, и в это случае она, наверное, уедет туда, куда нужно. Но 365 дней ездить в мусоровозе не могу». Он поддержал новые требования к проведению торгов. И заступился за главврачей. По его словам, нет таких руководителей, которые «готовы экономить и выбрасывать иглы в мусорку».

Отметим, что в прошлом году минзакупок объявляло совместные торги на вывоз отходов класса А (по сути, коммунальных). И они проходили в соответствии с новыми требованиями по трекерам. В них участвовал ПКГУП «Теплоэнерго», но не всегда побеждал. При этом, по словам заместителя директора ГУП Андрея Красникова, в результате внедрения новых требований к контрактам, удалось «оцифровать каждый килограмм», и этот рынок начал выходить из тени.

В качестве радикальной меры на перспективу Шулькин предложил подготовить территориальную схему обращения с медотходами. Красников, сославшись на письмо Роспотребнадзора (один из пунктов СанПиН в области медотходов говорит, что их транспортировка осуществляется в соответствии с единой схемой, принятой в регионе), где ведомство подтвердило актуальность пункта, идею поддержал. Другой вопрос, что закон не говорит о том, кто должен быть её заказчиком — минздрав, минЖКХ или какое-то другое ведомство.

При этом заместитель министра ЖКХ Павел Ситкин на вопрос модератора заявил, что ведомство не готово брать на себя ответственность за разработку терсхемы до тех пор, пока не выяснится, кто должен стать инициатором. Михаил Суханов предложил создать межведомственную рабочую группу с участием надзорных органов и там решить этот вопрос. Остальные участники дискуссии согласились с тем, что терсхема нужна, а Илья Шулькин попросил внести в протокол ОНФ предложение правительству решить вопрос.