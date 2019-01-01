Вера Гиренко «Между мистикой и повседневностью нет никакой разницы» Перед премьерой спектакля «Волнение» в Перми прошёл скайп-talk с Иваном Вырыпаевым Поделиться Поделиться Твитнуть

Коронавирус помешал Ивану Вырыпаеву приехать в Пермь на премьеру спектакля по его пьесе «Волнение». В Польше, где живёт драматург, закрыли границы, поэтому очную творческую встречу со зрителями заменили на скайп-talk.

«Теперь все переходят в онлайн», — полушутя заметил Иван Вырыпаев, сидя у себя дома, уютно покуривая трубку и с экрана обращаясь к аудитории, собравшейся в зале частной филармонии «Триумф». Действительно, как проявлять творческую активность и удовлетворять потребность в общении и образовании, если музеи, театры, рестораны закрыты, как это происходит сегодня в большинстве стран Европы?

Так совпало, что один из самых актуальных для Вырыпаева проектов связан именно с онлайн-платформой. В ноябре 2019 года один из крупнейших российских VoD-сервисов, онлайн-кинотеатр «Okko» запустил «Okko Театр» — продюсерское бюро, генеральным продюсером которого стал Вырыпаев. Ему вместе с командой профессионалов предстоит делать из спектаклей (не только собственных) фильмы, доступные для онлайн-просмотра по подписке.

«Моё убеждение состоит в том, что спектакль нельзя снять на видео так, чтобы он производил тот же эффект, что и при живом исполнении. При этом я понимаю, что есть магия кино. Поэтому в «Okko Театре» мы будем делать нечто среднее между кино и спектаклем. В итоге получится не версия спектакля, а новое произведение с новой сценографией, с другими костюмами. Только текст и актёры останутся прежними. Да, раньше тоже были фильмы-спектакли. Их снимали для советского телевидения. Но всё же и у Эфроса, и у Фоменко сохранялся формат спектакля. Сейчас у нас есть современная техника. Она позволит сделать полноценный самостоятельный видеопродукт, который может быть интересен людям и в столице, и в регионах», — считает Вырыпаев.

По словам режиссёра, испытание новым форматом пройдут в ближайшее время два спектакля. Во-первых, «Июль», премьера которого прошла в феврале в Нью-Йорке в Jerome Robbins Theater, где главную роль исполнила американская актриса Джордан Роуз Фрай, окончившая Школу-студию МХАТ. Во-вторых, спектакль «Дон Кихот», который будет создан к осени в копродукции с Гоголь-центром, в главной роли — Александр Паль.

Для многих зрителей и читателей Иван Вырыпаев — это человек, в чьих текстах практически всегда есть обращение к сакральному. Отвечая на вопрос об этом, драматург прояснил своё понимание некоторых терминов.

«Духовность — это неточное определение. Мне он кажется исключительно христианским, так как связан с понятием Святого духа. Мне больше интересно слово «знание». Ведь наше эволюционное развитие связано с тем, что нам всё больше дано для того, чтобы познавать себя. Как правило, такое знание всегда находилось на территории сакрального, обрастало мистическим налётом, между повседневной жизнью и мистической возникала пропасть. Но, по моим убеждениям, между мистикой и повседневностью нет никакой разницы. И если мы сегодня и развиваемся, то не в области форм искусства и высоких технологий, а в области самопознания. Само по себе искусство ради искусства для развития культуры той или иной страны по сути не нужно, на первое место, по моим ощущениям, будет выходить то искусство, которое помогает человеку жить и отвечает на ключевой вопрос о том, в чём смысл существования. Удивительно, что этот аспект больше всего сейчас развит не в арт-хаусе для избранных ценителей высокого искусства, а в энтертейменте — продуктах, казалось бы, для развлечения и массового потребления. Например, сериал «Мир Дикого Запада» говорит со зрителями о глубоких вопросах смысла жизни», — рассуждает драматург.

«Волнение», которое в Перми поставил режиссёр Николай Гостюхин, тоже о «глубоких вопросах смысла жизни». Смысла жизни Автора, мере дозволенного для него. Имеет ли Автор абсолютное право на мистификацию? Если в области вымысла нет границ, то должны ли они быть в реальности? Первым «Волнение» поставил сам Вырыпаев, премьера в БДТ имени Г. А. Товстоногова состоялась в апреле 2019 года. Пьеса была специально написана для Алисы Фрейндлих, к её юбилею. «Текст родился из сотрудничества с Алисой Бруновной. Практически готовую пьесу я показывал ей, мы много обсуждали её, проигрывали куски», — рассказал Вырыпаев.

По его словам, «Волнение» — это сложная пьеса. «Во-первых, она написана для актрисы 75 лет. Во-вторых, она сложна для понимания. Даже Алиса Фрейндлих во время репетиций признавалась в том, что она не понимает какие-то моменты. Мы обсуждали эти куски, проясняли их», — рассказал драматург.

«Волнение» тематически близко ранней пьесе Вырыпаева «Июль». В своё время автор запрещал её ставить и сам чуть ли не проклял этот текст, а всё потому, что, по определению драматурга, в «Июле» есть некая тёмная энергия, которая не приводит к катарсису, а, наоборот, усиливает темноту. В «Волнении» автор вернулся к болезненной теме и следом за этим вернул «Июль» на сцену. Для пермских зрителей он объяснил причины такого решения.

«Действительно, есть пьесы с тёмной энергией. Этим славится, например, «Макбет» Шекспира. Многие в прошлом ломали руки-ноги, переживали какие-то другие неприятности во время работы над постановкой. «Июль» — это тоже пьеса со сложной энергией. И я действительно долго жил с ощущением, что её лучше не ставить. Но она очень красиво написана. В ней длинные периоды. Иногда одно предложение может занимать целую страницу. Постепенно становясь более опытным режиссёром, я пришёл к выводу, что этот сложный текст может производить очищающий эффект, если играется не психологическим методом, а ярким исполнением. В новой постановке «Июля» главную роль играет Джордан Роуз Фрай. Благодаря ей сложный узел в этом тексте развязывается так же, как это происходит в древнегреческой трагедии», — рассказал Вырыпаев. По его словам, театр может носить терапевтический характер подобно исповеди у священника или сеанса у психоаналитика.

Завершилась встреча с драматургом и режиссёром той же темой, с которой началась. На вопрос о том, гражданином какой страны он себя ощущает, Вырыпаев ответил, что сейчас очевидно, что мы не в стране живём, а на планете Земля и что коронавирус проявляет необходимость такой позиции, ведь, чтобы его преодолеть, всем странам необходимо объединиться.