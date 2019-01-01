Место для дум после государственной работы Поделиться Поделиться Твитнуть

Злые языки рассказывают, что успех ресторана Hound гарантирован близостью к краевой администрации. Конечно, не духовной, а чисто географической. Сообщаю, что это некорректное высказывание. Несмотря на забредающих сюда министров и вице-премьеров, тут неплохая кухня, которая требует вдумчивого прочтения и уважительного поедания.

Начнём с мяса. Местное меню содержит очень любопытную деталь: часть позиций помечена специальным знаком, который означает, что «…блюдо идеально подходит для знакомства с нашим рестораном».

Оставим в стороне ёрничество о роли и судьбе остальной здешней еды и закажем тартар из говядины. Он огромен.

Пока в остальных заведениях Прикамья сырое мясо остаётся скромной закуской, здесь тартар — полноценное блюдо. С сыром, зеленью, тончайшими греночками и перепелиным яйцом. Трепетные и худосочные могут запросто пообедать только им, невзирая на то, что «авторская заправка», упомянутая в меню, вносит в мясо какие-то чуть подсушенные фрагменты.

Размеры местного ростбифа, кстати, также огромны. Это превращает очень вкусное холодное мясо в полноценный британский обед, который можно удачно дополнить и тёплыми салатами, и индейкой с апельсинами, и ещё массой всего вкусного. Здесь уживаются в одной тарелке киноа, авокадо и… маринованные опята. Вот она — дружба народов на практике. Повар не боится сочетания тунца с сыром фета, кускуса с чоризо.

Супов много. Рассмотрев вариант с неведомым «порусальдо кон бакалао», мы остановились на простом борще. Он тут наварист, густ, красив и горяч. Просто отличный борщ, что называется, «словно домашний». Но для гурманов тут есть чаудер, биск, суп из тыквы с креветками.

Концепция ресторана очень уважительна к говядине. Видов стейков тут масса, у многих заботливо подчёркнуто их происхождение. Как уже принято, по факту, это не ссылка на мифические гондурасы, а указание на двух известных отечественных производителей. Ими гордятся. Я лично это поддерживаю.

Ознакомившись с внушительным списком рибаев и «нью-йорков», я выбрал азу. Свое­образное прочтение диковатой смеси мини-кукурузы, мяса, лука, перца, картофеля и всего прочего, что было на кухне, было задумано круто. При заказе официант многократно уточнил остроту блюда при подаче. И не зря. Перчинка даже в самом минимальном варианте весьма значительна. Вкусное блюдо переносит нас в сельскую мексиканскую столовку. Конечно, оно более уместно на автозаправке где-то между Канкуном и Тулумом, но для знакомства с таким форматом еды в Перми — в самый раз.

Резюме: очень много, очень сытно. Смело можно обедать компанией, восстанавливая силы после дум о государственной работе. Могу рекомендовать.

Ресторан имеет безусловные перспективы и станет одним из очень добротных заведений Прикамья, но только сразу после того, как здесь запретят делать пирожные эклер.