Олег Андрияшкин издатель, ресторанный критик Универсальный Les Marсhes Поделиться Поделиться Твитнуть

Если вы обнаружили в своей тарелке мох — это совершенно не обязательно говорит о возрасте продуктов. И уж тем более повар ресторана Les Marсhes в Перми не хочет доказать посетителям, что они олени, — просто именно лесной мох (ну с виду — точно он) является частью композиции местной версии «татаки с тунцом».

Вышеозначенная рыба, как ни парадоксально, — не главная часть в этой закуске: аккуратные полоски болгарского перца, ярко-зелёная фасоль и не менее яркие «водоросли» — всё это сопровождается двумя комками реального мха, родственников которого мы встречаем по всему пермскому северу. Несмотря на открытие, что это можно употреблять в пищу, замечу: всё, что готовят в этом хорошем ресторане вот уже 15 лет, более чем съедобно.

«Морской гребешок с топинамбуром» удивляет не только очень изысканным и приятным вкусом, но и количеством собственно гребешка. Это реально много. И реально вкусно… Ибо у столичных коллег принято положить посреди метровой тарелки два моллюска и травинку. Les Marсhes — не такой. Тут щедрые люди. Среди овощного пюре встречаются довольно пикантные и неожиданно уместные чипсы, масло и мелкая зелень.

От рыбного переберёмся к взятой нами жареной картошке. Это был действительно молодой картофель. Он был пожарен ровно так, как хотелось бы, а вот какими трудами его добыли в середине февраля, мы оставим в виде подвешенного вопроса.

Мы не прогадали с традиционным для Прикамья грибным супом. Очень вкусный, без изысков, без модных добавок и прочего взбивания миксером годной еды. Отличные белые грибы, бульон, картошка, сметана — уммм…

Метнувшись от уральских грибов к заморской кухне — говяжьему рассольнику и жареной дораде, мы поняли, что весь спектр кулинарной биографии поддаётся местным поварам легко и непринуждённо. Не очень везёт здесь только банальной запечённой треске, две порции которой можно приготовить немного по-разному.

В чистом остатке: заведение предоставляет едокам разумное сочетание всех национальных кухонь (ну из того, что можно приготовить, с учётом непростого ныне добывания продуктов).

Меню ресторана довольно обширно: ростбиф с айваром, жареный камамбер и «Цезарь», салаты с крабами и страчателлой, мидии, стейки и прочая, и прочая. Это очень универсальный ресторан. Каким бы капризным ни оказался посетитель, он точно найдёт себе что-то близкое.

От себя замечу, что немногие наши заведения могут просуществовать полтора десятка лет, обладая устойчивой аудиторией. Люди вполне доверяют рестораторам, а рестораторы, в свою очередь, радуют гостей не только постоянством, но и умеренными кулинарными новациями.