Наталья Тимофеева журналист Право голоса Как развивается индустрия караоке в Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным 2gis.ru, на 3 февраля 2020 года в Перми караоке есть в 29 заведениях. Но из них только 18 являются полноценными караоке-клубами, где караоке — это главное предложение для посетителя. Остальные 11 заведений — рестораны, киноклубы, сауны и развлекательные комплексы.

Первые полноценные караоке-клубы с профессиональной установкой в Перми появились в начале 2000-х. К 2014—2015 годам в городе уже было около 15 раскрученных караоке не считая «районных», с ультрадемократичными ценами. Но после 2015 года их количество начало сокращаться.

Отметим, что большинство пермских караоке-клубов повторяют традицию американских — в них поют только на публике в большом общем зале. По словам экспертов, люди приходят туда в основном за вниманием к себе и аплодисментами. В 2012 году в Перми открылся первый «караоке-клуб для стеснительных», сделавший ставку на традицию японских нари-банов. «KaraokeBox Кабаре» кроме общего зала имеет четыре отдельные звуконепроницаемые кабинки, где люди поют только в рамках своей компании. Директор этого караоке-клуба Осман Мохамед Али пояснил «Новому компаньону», что людям, которые приходят туда, не нужна публика — они хотят петь для себя, «поорать, чтобы выплеснуть энергию».

Вопрос цены

Так как караоке — это заведения общепита, их выручка складывается в том числе из доходов бара, кухни и кальяна. «Но очень часто бывают моменты, когда люди приходят и заказывают лишь чайник чая. В основном это делают представители караоке-тусовки, которые хорошо поют и не берут алкоголь и еду, чтобы не портить голос. Поэтому есть негласное решение всех игроков караоке-индустрии — депозитный вход. Если депозит одного столика — 3 тыс. руб., а люди потратили всего 1 тыс., то 2 тыс. им не возвращают. Это несколько облегчает жизнь караоке-заведениям», — отметил ресторатор Александр Гасенегер.

Что касается цен, то, по словам постоянного клиента караоке-клубов, самые демократичные караоке стараются не делать очень высокие цены на алкоголь. Максимум тройная накрутка, говорит один из владельцев подобных заведений. При этом есть клубы, которые могут сделать и пятикратную накрутку. «Но они ориентируются на свою наработанную клиентуру. Высокая цена — это тоже некий отсев, так как иногда «позолоченной» публике не хочется наблюдать рядом людей не своего круга. Заведения на них ориентируются и делают высокие цены», — сообщил источник издания.

Сотрудник одного из пермских караоке-клубов отмечает, что к ним приходят представители всех слоёв населения — начиная от самых обычных людей и заканчивая невероятно богатыми людьми, которые работают в правительстве Пермского края.

Что касается посещаемости, то в будни во всех заведениях наблюдается спад — где-то больше, где-то меньше. Директор «KaraokeBox Кабаре» сообщил, что в пятницу и субботу они зарабатывают половину недельной выручки. В другом караоке отметили, что по будням, по сравнению с выходными, посетителей меньше, но всего лишь на 30—40% .

Как государство давит на караоке

Все эксперты отмечают, что с каждым годом содержать караоке становится всё сложнее. Например, на это сильно влияет инфляция без роста доходов населения — люди стали реже ходить в караоке, меньше заказывать еды и напитков. По словам Османа Мохамеда Али, если в 2012—2013 годах человек среднего класса мог себе позволить посещать кафе минимум два раза в неделю, то сейчас он приходит в кафе в лучшем случае раз в две недели. Если шесть лет назад средний размер чека составлял 1,5 тыс. руб., то сейчас — 500—600 руб. «У народа больше денег не становится, а цены растут. И люди начинают экономить на развлечениях. Если заказать домой пиццу или сварить пельмени, открыть ноутбук, включить YouTube и набрать там «рюмка водки на столе караоке», получится дешевле в несколько раз. Раньше этой возможности не было. Но это частные случаи. Люди, желающие выступать на сцене и получать аплодисменты под светомузыку, будут всегда. Поэтому в пятницу и субботу в караоке-баре «CтудиА Event Bar» свободных мест вы не найдёте. А закомплексованные люди сидят дома», — говорит Александр Гасенегер.

Ресторатор Олег Ощепков отметил, что количество посетителей в караоке уменьшилось ещё и потому, что платёжеспособная активная молодая аудитория, которая ежедневно хочет и может себе позволить куда-то ходить, а не сидеть на диване, переезжает в столицу. В год это десятки тысяч людей. Конечно, люди в Пермь прибывают, но им нужно много времени, чтобы начать столько же зарабатывать. По мнению Олега Ощепкова, владельцам караоке-заведений, которые не знают, как завлечь достаточное количество посетителей, в одиночку не справиться, так как они не в состоянии дать сигнал этим десяткам тысяч людей «Не уезжайте». Для этого власти края должны замотивировать их остаться, но внятные программы в регионе не реализуются, заявил ресторатор.

Осман Мохамед Али считает, что караоке-клубы стали закрываться в том числе из-за сильного давления на бизнес со стороны государства. В результате даже игроки, которые были на рынке более 10 лет, после изменений законодательства были вынуждены из-за больших убытков уйти с рынка и бросить свою профессию. По его словам, влияет даже повышение НДС. Поставщики повышают цены, и рестораторам приходится уменьшать свою прибыль, чтобы оставить приемлемые для гостей цены. В результате доходность караоке-клуба с каждым годом падает на 15—30%. «Если тенденция сильного ухудшения положения общепита, связанная с экономическим кризисом и политическими решениями, сохранится, это приведёт к гибели караоке-индустрии», — заявил Осман Мохамед Али.

Сколько живёт караоке-клуб

Постоянный клиент караоке-клубов отмечает, что средняя продолжительность жизни караоке составляет два-три года, а потом они прогорают, если у хозяев нет возможности держать караоке на плаву за счёт денег от другого своего бизнеса. Пример такого «живучего» заведения — караоке-ресторан «СОВА»: суд несколько раз закрывал заведение из-за нарушения требований пожарной безопасности, но владельцы открывали его на новом месте за счёт средств от ювелирного магазина. Таким образом, по мнению экспертов, сейчас в бизнесе караоке остались только те, кто имеет хорошую финансовую подушку, вовремя и правильно переформатировался, или те, кто открыл заведение в правильной локации. При этом такого количества караоке для города, с учётом падения спроса, достаточно.

Постоянный клиент караоке-клубов считает, что будущее у караоке есть, но только у тех клубов, где качественный звук и обслуживание. Александр Гасенегер уверен, что для выживания караоке-клубу нужно быть уникальным. «Если раньше было достаточно поставить столики, профессиональную караоке-установку, предложить людям еду и напитки, то сейчас этого недостаточно. Внутри караоке-индустрии есть определённая конкуренция, и караоке-клубы ищут свой уникальный формат. Но какой формат будет правильным и выигрышным, никто не знает», — говорит он.

Директор готовящегося к открытию проекта MUSICBar22 Анастасия Бармина отмечает, что сейчас лучше открывать универсальный проект с караоке, дискотекой, концертами и развлечениями для всей семьи, нежели профильное караоке-заведение. Это позволяет проводить каждый день разные по формату мероприятия и собирать разную аудиторию. Но насколько выгодно это будет, она не знает, так как открывает арт-пространство ради исполнения своей мечты.