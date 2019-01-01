Олег Андрияшкин издатель, ресторанный критик Эпичный The Amber Поделиться Поделиться Твитнуть

Ресторан The Amber Bar & Grill, открывшийся относительно недавно в Перми, самим своим названием как бы намекает, что предназначен он для серьёзной, крепкой публики, готовой к вечернему поглощению стейков-бургеров с разнообразными янтарными напитками разной крепости.

Именно поэтому размер главного местного бургера (одноимённого с заведением) просто эпичен. Рядом с ним пометка — 3XL. В результате едоки на выходе получают блюдо весом 900 граммов! На этом трапезу, собственно, можно было бы и закончить.

Но мы не планируем уходить быстро. Да и с местной скоростью обслуживания это достаточно проблематично.

Поэтому в качестве главного блюда можно ограничиться чуть меньшим его собратом: помимо мясной котлеты между пышными и тоже весьма янтарными булочками, есть соус барбекю, сыр (заявленный как чеддер), овощи и довольно таинственный для непосвящённых ингредиент — пивной IPA-джем. Несмотря на незнакомство с приправой, готовящейся, судя по всему, из крафтового красноватого пива, гамбургер внушает доверие.

К такой не очень лёгкой еде разумно взять деревенский овощной салат с соусом ранч. Салат окажется довольно возвышенным и состоящим главным образом из сырой моркови, нарезанной полосками. Всё это разумно оттенит масштабы нашего основного блюда.

Если чистые овощи слишком легки для вашего вкуса, здесь есть всё: от мясного тартара до копчёных рёбер. А вот вам и жареный сулугуни с баклажанами: медовая заправка с лёгкой горчинкой делает кубы сыра лёгкими, а овощи — приятно хрустящими.

Помимо традиционных для пермских заведений мясных нарезок — чоризо, салями и брезаолы, здесь есть модная в столицах и прочих нью-йорках пастрами. Довольно нежное, умеренно копчёное мясо говядины, без явных фрагментов жировых излишеств.

Супы заведения не очень поражают. Но первое блюдо не главная часть трапезы в пивном ресторане. Ведь любой человек уже при получении второй-третьей кружки с напитками просто обязан смотреть здесь в сторону телячьих щёк. Это ароматное, мягкое и умеренно разваренное мясо возлежит на креме из яблок и сельдерея. Где-то у подножия этого только с виду обычного пюре есть озерцо красноватого соуса с весьма умеренным количеством специй. Ситуацию даже не портит колечко лука, обжаренное до смерти в уже теоретически знакомом нам IPA-кляре. Очень рекомендую.

Поскольку отношения здешних рестораторов с одной крупной российской «мясной» компанией явно удались, нам предложен большой ассортимент мраморной говядины.

Она есть и в салате, и в перлотто, которое за последние два года уже превратилось в России из шутки в самоценное блюдо.

Из интересных особенностей — увенчанные скандинавским гербом в меню «визитные карточки» внезапно датской кухни. Это мясные и рыбные бутерброды, если слегка упростить.

Резюме? Вкусно, сытно, полноценно.

Отмечу, что всем любителям крепко ужинать можно брать с собой субтильных спутниц и иных жертв Instagram. Для них в меню предусмотрены почти неизбежные блюда национальной российской кухни: пицца «Маргарита», суп том-ям, куриные стрипсы, крабкейк и прочие «фокачо».