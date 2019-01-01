Олег Андрияшкин издатель, ресторанный критик Что есть в «Нолане» Поделиться Поделиться Твитнуть

Конечно, подавать руколу стогами скорее в традициях сельского хозяйства, а не общественного питания, но для провинциального общепита вполне нормально и возвышенно. Эта мысль не давала мне покоя, когда, заказав салат «…с пряной цветной капустой и кальмаром гриль…», я столкнулся с небольшим чаном зелени.

Впрочем, подавать всё в такой посуде: и первое, и второе, и салат — видимо, фирменная фишка относительно нового ресторана «Нолан», тем более что под метровым слоем силоса всё же отыскался и тёплый жареный кальмар, и кусочек таки пряной цветной капусты, да и тройка мазков чего-то жёлтого и вкусного.

Ядовито заметив, что без травы (не упомянутой в меню) салат можно было подавать в чайной ложке, добавлю, что тогда бы он стал высокой французской кухней и мог стоить в два раза дороже. Теперь перейду к основным блюдам «Нолана». Крабы как символ богатства и кулинарных излишеств, даже приготовленные в масле (простите, конечно, в «масле нисуаз»), мягко говоря, не конёк этого ресторана. Но они понравятся тем, кому категорически запрещено врачами острое, солёное, сладкое, кислое, горячее. Они именно такие, что вам их можно…

Но если серьёзнее — здесь есть где разгуляться. Разварная говядина, помимо огромного размера порции, претендует на звание лучшей в городе — и это не только моё мнение. Искусство не превратить мясо в тушёнку, но сделать его полноценно вкусным, казалось бы, утрачено — и снова вот. Вкусно очень. Говядина подаётся здесь с корнеплодами и «хитрым» кремом из сметаны.

Отмечу, что здесь повар вообще любит делать большие порции из чего угодно. Огромнейшая порция голландского соуса скрывает аккуратный овощной гратен, на котором возлежит жареный палтус. Рыба лежит крайне недолго, исчезает быстро. Определённо качественное блюдо. Беспокоит только то, что в ресторане есть ещё не менее привлекательная чёрная треска, но три основных блюда слопать будет уже явным перебором.

Если вернуться на 20 минут назад, то супы тоже были хороши. Мы взяли рыбный бульон с овощами и яйцом пашот и густой суп с ягнёнком и чечевицей. Можем торжественно подтвердить, что бульон был уместным, а ягнёнок действительно умер молодым. Так что за первое-второе — пять баллов. Это действительно высокая и разнообразная, профессионально выстроенная кухня…

Вот на этом и останавливайтесь в «Нолане». Хотя в ассортименте есть ещё и глазированный лосось, креветки с соусом сибулет, красный окунь, а также масса сложных гастрономических терминов, скрывающих вкусную еду. Даже о какой-то рядовой колбасе, названной в меню (примерно) «фуэтом», официант рассказал нам такими красивыми словами, что уже поэтому сюда захотелось прийти снова.

Приятного аппетита.