Мария Сыропятова Точка входа Как выживают пермские производители под давлением федеральных сетей Поделиться Поделиться Твитнуть

Обострение конкуренции с федеральными торговыми сетями заставляет пермских производителей менять формат работы. По данным, полученным от участников рынка, в 2019 году в Перми было открыто более 15 магазинов, состоящих из нескольких торговых точек фирменной розницы пермского пищепрома. Обязательные условия — это общий вход и, разумеется, первый этаж зданий. Среди участников такой кооперации — ООО «Куединский мясокомбинат», ООО «МаСКо», АО «Кондитерская фабрика «Пермская». Дополнительно могут присутствовать производители хлебобулочных изделий или поставщики овощей и фруктов.

В фирменной сети кондитерской фабрики «Пермская» говорят, что поток покупателей в таких магазинах увеличивается до 30% (по сравнению с розничными магазинами компании). «Покупатели целенаправленно идут в магазин, например за молоком. В соседнем отделе они могут купить мясо или конфеты. И наоборот, прийти за конфетами и вместе с ними купить мясо», — поясняет директор сети магазинов «Пермские конфеты» Светлана Масленникова. По её мнению, этому способствует общий вход, поскольку даже в рядом стоящий магазин потребитель, скорее всего, не зайдёт. При этом между партнёрами нет конкуренции.

Подобные торговые точки предлагают потребителю «минимально необходимый» продуктовый набор, отмечает доцент НИУ ВШЭ — Пермь Дмитрий Гергерт: «Такой набор потребителю проще купить в одном месте, не нужно тратить время на переход из одного магазина в другой».

Кроме того, кооперация позволяет производителям экономить на платежах за аренду. По оценке специалиста АН «Территория» Дмитрия Ничипоренко, помещение под продуктовый магазин в месте с высоким трафиком (на одной из центральных улиц) обойдётся минимум в 900 руб. за 1 кв. м в месяц при площади до 500 кв. м. «Предприниматели сейчас всё чаще стремятся уменьшить размер арендуемых торговых площадей, сокращают размер складских помещений в магазинах и выносят их за пределы центра — в отдалённые районы», — отмечает эксперт. В целом цены по городу варьируются от 400 руб. до 4 тыс. руб. за 1 кв. м, добавляет директор аналитического центра «КД-консалтинг» Алексей Скоробогач. У федерального ретейла востребованы помещения от 200 кв. м.

За удобные площади под размещение магазинов идёт не менее острая борьба, чем за потребителя, отмечает вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова: «Арендодателю выгоднее сдать помещение целиком, а не договариваться с несколькими продавцами. Кооперация позволяет представителям фирменных магазинов выдерживать конкуренцию с федералами, а также заключать договоры на более выгодных для себя условиях».

Участники рынка говорят, что каких-то существенных сложностей при организации работы не испытывают. «Довольно часто договор аренды заключает самый крупный и платёжеспособный из производителей, а остальным сдаёт площади в субаренду, — рассказывает руководитель фирменной розницы ООО «МаСКо» в Перми Ирина Гуляева. — В стоимость уже включены услуги уборщицы, дворника, охраны, хозяйственные нужды, что также позволяет оптимизировать расходы».

Впрочем, в формате такой кооперации могут работать не все производители. «Кремовые кондитерские изделия, которые мы делаем, по санитарным требованиям зачастую не могут продаваться рядом с другими видами продуктов, — говорит руководитель ООО «Хлебозавод «Кондитер №8» Павел Балыбердин. — Для того чтобы открыть торговую точку вместе с другими фирменными отделами, нужно переходить на полностью закрытую упаковку, что повышает затраты».

В целом перспективы такого сотрудничества зависят от способности участников бизнеса договариваться друг с другом, полагает Елена Гилязова. По её словам, важно в самом начале договориться о правилах игры, расходах и доходах — «чтобы не возникало проблем».